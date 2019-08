Estoy ansioso de llegar a Hungría y correr, sobre todo tras el buen resultado en Alemania. El del Hungaroring es un desafío interesante, el trazado es muy técnico y requiere precisión y entrega de principio a fin. Me he preparado bien para la carrera y mi reto es seguir sumando todos los puntos posibles para el equipo.



He terminado dentro de los puntos en las últimas tres carreras, así que espero seguir en esa línea. Este es nuestro último empujón antes de unas merecidas vacaciones de verano para todo el equipo, y espero acabar la primera mitad de la temporada por todo lo alto

Después de un decepcionante fin de semana en Alemania, no puedo esperar para volver a competir, y afortunadamente solo tengo que esperar unos días. El Hungaroring es un trazado que conozco bien porque he corrido allí varias veces.



He conseguido un par de podios y una victoria en F3 y el año pasado acabé en el podio en F2. También se trata de un trazado en el que he conducido un auto de F1, ya que participé en los tests de 2017 y 2018. Espero aprovechar esa experiencia para llegar al receso de verano con un buen resultado

En Alemania McLaren vivió las dos caras de la moneda, consiguieron un quinto lugar con Carlos Sainz que se reafirmó como el mejor del resto, pero sufrieron el abandono de Lando Norris por un problema mecánico. El objetivo de los de Woking en Budapest es terminar con ambos autos dentro de los 10 primeros e irse a vacaciones consolidados como el cuarto mejor equipo en el campeonato de constructores. No será fácil porque las características del circuito no favorecen al MCL34, pero tanto Sainz como Norris esperan sacarle provecho a su experiencia en este trazado.".".