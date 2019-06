Publicidad

Verstappen y Gasly estrenarán unidad de potencia en el Gran Premio de Francia

Francia sigue siendo un Gran Premio de Fórmula 1 muy nuevo, lo que naturalmente lo convierte en un reto para todos los equipos. Yo no había corrido allí antes de 2018. El año pasado fue bueno para nosotros, dimos en el blanco con la estrategia y terminamos segundos en el podio, lo que fue un buen resultado del equipo. No es una pista fácil, con entradas muy abiertas a las curvas, lo que lo hace muy diferente al resto de pistas en las que corremos.



Creo que en general es bueno tener un Gran Premio en Francia. Es una pista histórica, bien conocida por su seguridad, también atrae a muchos aficionados que aman este deporte, así que es muy bueno de ver, especialmente para Pierre. Tampoco está lejos de casa, por lo que hace la vida un poco más fácil. Maximizamos las cosas en Canadá y estamos trabajando duro para mejorar algunos aspectos. Me siento cómodo con el auto, así que espero que podamos estar más cerca de los favoritos en Francia

Es un fin de semana muy especial para mi, es mi carrera de casa, así que estoy muy emocionado de estar en la pista con todos los aficionados que estarán apoyándome. Estoy completamente enfocado y dedicado para conseguir el mejor resultado que pueda y sería un momento muy especial para mí hacerlo bien frente a los aficionados locales.



Mucha gente viene a apoyarme, lo que hace que sea un fin de semana muy especial. Aporta buenas sensaciones y crea una atmósfera especial. Paul Ricard es además una pista que me gusta porque he conseguido resultados muy fuertes allí en el pasado. Corrí por primera vez en 2011 en Fórmula 4 y gané. ¡Volver este año con Red Bull, en un auto competitivo, me entusiasma y estoy preparado para darlo todo!

Red Bull Racing está decidido a cerrar la brecha con Mercedes y Ferrari lo más pronto posible. Por esta razón tanto Max Verstappen como Pierre Gasly contarán con la segunda actualización de la unidad de potencia Honda prevista para esta temporada. El holandés, que lleva 16 carreras llegando dentro de los 5 primeros, buscará volver al podio y Gasly espera lucirse ante su gente.".".