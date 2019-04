Home >> Noticias

Bakú, una nueva oportunidad de sumar puntos para Albon y Kvyat

Tras China, mi opinión sobre la penalización que recibí por el incidente de la primera vuelta no ha cambiado, pero hay que dejar eso atrás y ahora mismo debemos enfocarnos en Bakú. Pensar en lo que pasó o discutirlo más a fondo no soluciona las cosas. Si miramos el lado positivo, la clasificación en Shanghai fue satisfactoria y mi ritmo en carrera fue prometedor. Sólo tenemos que seguir trabajando. Es complicado, pero si no te rindes, los resultados llegarán.



Bakú es una pista muy entretenida porque ofrece muchos retos, hay un poco de todo y en general es divertido correr allí. Es una pista larga, con una gran recta y un montón de curvas, lo que hace que sea una carrera emocionante y debería ser una buena oportunidad para nosotros. La parte divertida son esos muros tan cerca de la pista, se siente mucha adrenalina. Es una pista con muchos puntos de sobrepaso y la recta larga te ayuda a luchar contra otros autos. La exigencia es enorme y te ves obligado a correr con menos carga aerodinámica de lo que usualmente debe haber en un circuito callejero. Frenar también es todo un desafío, por lo que tienes que estar muy atento, especialmente cuando te acercas a la primera curva a altas velocidades a final de recta. Allí necesitas ser preciso al calcular el punto de frenada. ¡Lo daré todo!

Estuve un poco frustrado en China debido a lo que pasó en clasificación, porque sentí que había perdido una buena oportunidad principalmente por el buen ritmo que teníamos justo antes. Tendré más cuidado desde ahora. Estaba un poco molesto conmigo mismo, pero me puse en positivo al momento de iniciar la carrera, ya que sabía que teníamos el potencial necesario para entrar en los puntos, incluso saliendo desde el pit lane. Estoy contento porque finalmente lo conseguimos. Cada vez que subo al auto, me siento más cómodo con él, mi comprensión de la gestión de los neumáticos sigue creciendo y nuestro ritmo está mejorando constantemente.



Corrí en Bakú el año pasado en la Fórmula 2, de hecho gané la primera carrera. Conseguí la Pole y me mantuve fuera de problemas, a pesar de haber estado en situaciones adversas. Tengo buenos recuerdos. La pista es muy inusual, tiene una recta principal muy larga y si los neumáticos están fríos, puede ser un desastre. El auto suele deslizar y uno entra a la primera curva con unos frenos que no están lo suficientemente calientes, así que es necesario ser muy preciso para no dañarlo.



Además, la pista es muy estrecha, sobre todo en la parte antigua, lo que me encanta porque es donde puedes marcar la diferencia en una vuelta de clasificación. La pista se asemeja a Mónaco en el sentido de que puedes ir un poco más allá de los límites, especialmente en la clasificación, cuando realmente pasas cerca de los pianos y de los muros del castillo. Tengo que considerar que será mi primera vez en un circuito urbano a los mandos de un Fórmula 1. Me gustan las pistas urbanas, sobre todo si llevas un auto con baja carga aerodinámica sobre las calles del trazado. ¡Tal vez Franz no disfrutará viéndome pilotar!



Bakú es un circuito adecuado si tienes la velocidad suficiente para adelantar a otros monoplazas. Nuestro auto ha sido lo suficientemente rápido en las tres carreras disputadas para que ambos estemos en la Q3, cosa que aún no hemos logrado. Ése debería ser nuestro objetivo

El equipo Toro Rosso llega a Azerbaiyán habiendo mostrado el potencial de su monoplaza tras buenas actuaciones individuales de sus pilotos, en especial de Alexander Albon que consiguió puntos en Bahrein y China. Pero los de Faenza se plantean como objetivo sumar con sus dos autos en la cuarta cita del calendario, aunque saben que no será fácil en un circuito callejero que castiga duro los errores.".".