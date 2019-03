Home >> Noticias

Bottas gana en Albert Park y sorprende a Hamilton - Reporte Carrera - GP de Australia

Posiciones Finales del Gran Premio de Australia 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Valtteri Bottas Mercedes 1:29.33.283 25 1 26 2. Lewis Hamilton Mercedes + 20.8 18 - 18 3. Max Verstappen Red Bull + 22.5 15 - 15 4. Sebastian Vettel Ferrari + 57.1 12 - 12 5. Charles Leclerc Ferrari + 58.2 10 - 10 6. Kevin Magnussen Haas + 87.1 8 - 8 7. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 6 - 6 8. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 Vuelta 4 - 4 9. Lance Stroll Racing Point + 1 Vuelta 2 - 2 10. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Pierre Gasly Red Bull + 1 Vuelta 12. Lando Norris McLaren + 1 Vuelta 13. Sergio Pérez Racing Point + 1 Vuelta 14. Alexander Albon Toro Rosso + 1 Vuelta 15. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 Vuelta 16. George Russell Williams + 2 Vueltas 17. Robert Kubica Williams + 3 Vueltas No finalizaron: - Romain Grosjean Haas - - Daniel Ricciardo Renault - - Carlos Sainz McLaren -

El piloto finlandés Valtteri Bottas inició su temporada 2019 de forma brillante al lograr el mejor resultado posible en el Gran Premio de Australia, no solo por ganar la carrera sino por registrar la vuelta más rápida, obteniendo así un punto adicional. El podio lo completaron su compañero de equipo en Mercedes y actual campeón, Lewis Hamilton, y el holandés Max Verstappen de Red Bull. La Scuderia Ferrari quedó en deuda.Desde ayer Valtteri Bottas había dado señales que lucharía con Lewis Hamilton, o que por lo menos le haría la vida algo más difícil. Pues bien, así sucedió esta tarde en Melbourne. Iniciando desde la pole position el británico no pudo contrarrestar la excelente partida del finlandés y perdió el lugar de privilegio antes de llegar a la primera curva.Desde allí Valtteri Bottas comenzó a marcar un ritmo muy fuerte y se fue alejando progresivamente de Lewis Hamilton. Entretanto Sebastian Vettel hacía un gran esfuerzo para estar cerca de Hamilton, pero también comenzó a perder distancia. En vista de esto, Ferrari optó por adelantar la detención en boxes para Sebastian, cambiando el compuesto blando por el medio. Esto sucedió en la vuelta 15.De inmediato Mercedes reaccionó y llamó también a Lewis Hamilton a boxes para evitar el 'undercut' de Ferrari, pero ambos equipos desacertaron en la estrategia para sus pilotos número uno. Entretanto Valtteri Bottas siguió en pista, aprovechando al máximo el rendimiento del compuesto blando y fue solo hasta la vuelta 24 cuando realizó el cambio de neumáticos.En ese punto Max Verstappen asumió el liderato y estiró hasta la vuelta 26 su detención en pits. Tras esto Valtteri Bottas recuperó el primer lugar y no cedió absolutamente nada. Fue consistente y veloz, tanto así que registró la vuelta más rápida de la competencia y además logró una ventaja de 20 segundo sobre su compañero de equipo, Lewis Hamilton.El británico tuvo que conformarse con el segundo lugar, a pesar que en los últimos giros fuera presionado por Max Verstappen, quien sacó provecho al excelente rendimiento de la nueva unidad de potencia Honda. Fue tanto así, que en la vuelta 31 el holandés pasó a Sebastian Vettel para tomar el tercer lugar y asegurar el primer podio de la temporada, el mejor resultado de la marca japonesa desde que regresó a la Fórmula 1 como proveedor motores y unidad de potencia.Los pilotos de Ferrari, Sebastian Vettel y Charles Leclerc tuvieron que conformarse con el cuarto y quinto lugar. Sin duda salieron llenos de dudas e interrogantes, ya que en los tests de Barcelona habían sido bastante fuertes. Leclerc tuvo una buena presentación y de hecho pudo haber superado a su compañero de equipo en la parte final de la carrera, pero recibió la orden de no adelantar al tetracampeón. Dejó en evidencia que tenía el potencia para estar arriba, ya que en la última vuelta registró su mejor vuelta y quedó a tan solo 1.1s de Vettel.Haas por fin pudo llevarse un buen botín de Melbourne, aunque por esas cosas de la vida y las carreras la dicha no es completa, más aún por cometer el mismo error del año pasado en boxes. El danés Kevin Magnussen se llevó un meritorio sexto lugar, mientras que para el francés Romain Grosjean fue retiro, luego que uno de sus mecánicos no colocara de forma apropiada la tuerca del neumático delantero izquierdo.El séptimo lugar quedó en manos de Nico Hülkenberg de Renault. La escudería francesa no obtuvo el resultado esperado, especialmente por el lado de Daniel Ricciardo, quien corría en casa. El australiano en la partida perdió el alerón delantero tras salirse de la pista y tomar un sobresalto en el césped. El auto se vio comprometido y unas vueltas después tuvo que retirarse.El piloto finlandés Kimi Räikkönen sumó sus primeros puntos con Alfa Romeo Racing tras final octavo, aunque no en la cantidad que esperaba, más aún por su ritmo en los tests de Barcelona y en las prácticas libres del viernes y sábado. Su compañero de equipo, el italiano Antonio Giovinazzi no tuvo una jornada fácil, sufrió mucho con los neumáticos y al final solo pudo reportarse en el decimoquinto lugar.El noveno puesto fue para el canadiense Lance Stroll, en una carrera luchada y elaborada a pulso. Fue constante y le brinda a la escuadra de su padre, Racing Point, sus primeros puntos en la F1. Entretanto el mexicano Sergio 'Checo' Pérez tuvo muchas dificultades y terminó decimotercero.El último punto fue para el ruso Daniil Kvyat de Toro Rosso, quien resistió cabalmente la enorme presión que le colocó el francés de Red Bull, Pierre Gasly. Entretanto el tailandés Alexander Albon quedó decimocuarto en su debut en la F1.Los únicos equipos que no lograron puntuar fueron McLaren y Williams, dos legendarios de la máxima categoría del automovilismo. Por el lado de los de Woking, Carlos Sainz tuvo problemas en la unidad de potencia Renault, mientras que Lando Norris tuvo una fuerte lucha con sus rivales y solo alcanzo para terminar decimosegundo. En cuanto a los de Grove, simplemente George Russell y Robert Kubica no tienen el auto de momento para competir contra sus rivales, perdiendo dos y tres respectivamente. El polaco perdió una más por un ingreso obligatorio a boxes tras colisión en la primera vuelta.Con los resultados de este GP de Australia, Valtteri Bottas es el líder del campeonato de pilotos con 26 puntos, segundo Lewis Hamilton (18), tercero Max Verstappen (15) cuarto Sebastian Vettel (12), quinto Charles Leclerc (10), sexto Kevin Magnussen (8), séptimo Nico Hülkenberg (6), octavo Kimi Räikkönen (4), noveno Lance Stroll (2) y décimo Daniil Kvyat (1).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 44 puntos, segundo Ferrari (22), tercero Red Bull (15), cuarto Haas (8), quinto Renault (6), sexto Alfa Romeo (4), séptimo Racing Point (2) y octavo Toro Rosso (1).La segunda válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se disputará del 29 al 31 de marzo en el Circuito Internacional de Sakhir, con motivo del GP de Bahrein.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Australia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Verde! Inicia el GP de Australia y la temporada 2019 de F1. Bottas toma el P1 de Hamilton. Ricciardo cae al P19. Hülkenberg escala al P8.Buen ritmo de Bottas. Está a 1.2s de Hamilton e impide que active DRS. Ricciardo en pits. Cambio de alerón delantero. Mala fortuna para el australiano en casa.Vettel se acerca a Hamilton por el P2. Entretanto Verstappen conectado a Sebastian en activación de DRS apenas se habilite.Ricciardo en el último puesto tiene por delante a Kubica de Williams. Fuerte presión de Verstappen a Vettel por el P3. Bottas se aleja de Hamilton. Está a 1.5s.Muy sólido Bottas en el P1 a 1.6s de Hamilton. Los Mercedes se alejan de Vettel. Sebastian a 2.1s de Lewis.Hülkenberg de Renault presiona a los Haas. Tiene en la mira a Grosjean por el P7.Muy fuerte Valtteri Bottas. Tiene de momento la vuelta rápida y está a 2.4s de Hamilton. Aumenta la diferencia.Fuerte presión sufre el mexicano Sergio Pérez. Tiene en su alerón trasero en el P12 a Stroll, Sainz, Kvyat y Gasly.El error en la clasificación de Red Bull ayer con Gasly, le cuesta al francés. Está en el P16 detrás de Kvyat. Salida de pista de Leclerc en la curva 1. Está en el P5. Debuta con Ferrari.¡Qué ritmo el de Bottas! Abre la diferencia con Hamilton a 3.4s. El finlandés está conectado este año. Ayer en la clasificación dio las primeras señales.Problemas para Carlos Sainz. La unidad de potencia Renault con fuego. Es el primer retiro de la temporada.Hamilton se aleja de Vettel. El británico a 3.2s del alemán.Kimi Räikkönen en pits. Cambia blandos por medios. Irá seguramente hasta el final de la carrera.Nico Hülkenberg en boxes. Cambia blandos por duro.Vettel cambia blandos por medios. Intenta el undercut sobre los pilotos de Mercedes, aunque la diferencia es amplia con ellos. Hülkenberg algo optimista intentando pasar a Magnussen por fuera la curva 3. En el pasado han tenido varios encontrones..Hamilton en pits. Blandos por medios. Entra Grosjean e increíblemente pasa el mismo problema del año pasado con la tuerca del neumático. Esta vez se demoró pero por lo menos pudo seguir en carrera. Deja-vu.Bottas sigue en pista y tiene una ventaja de 12s sobre Verstappen quien marcha en el P2.Daniel Ricciardo pierde vuelta con Valtteri Bottas. No estaba en los planes del nuevo piloto de Renault.Interesante duelo por los últimos puntos. Magnussen, Hülkenberg y Räikkönen muy cerca. P9, P10 y P11 respectivamente.Bottas 'on fire'. Aún sigue con el compuesto blando y marca la mejor vuelta. Tiene una ventaja de 33.2s sobre Hamilton, quien marcha en el P4.Norris en un bonito duelo con Giovinazzi. El novato de McLaren está en el P13 buscando sus primeros puntos en la F1.Vettel se acerca a Hamilton. La diferencia es de 1.9s. Bottas entretanto fuerte en el P1.Hamilton: "¿Por qué me hicieron entrar tan temprano?" . Mercedes: "Nos estábamos cubriendo de Vettel". El británico molesto.Bottas en pits. Blandos por medios. Verstappen asume el liderato. Marcha con blandos aún el piloto de Red Bull Honda.Giovinazzi en el P12 bloquea y genera un tren que lo conforman Norris, Grosjean, Albon y Pérez.Verstappen en pits. Blandos por medios. Cae al P5. Bottas recupera el liderato. Norris pasa a Giovinazzi en la curva 3. Ahora el italiano tiene la presión de Grosjean.Grosjean y Pérez pasan a a Giovinazzi. El de Alfa Romeo tiene problemas con sus neumáticos.Stroll y Giovinazzi en pits. Problemas en la detención del italiano. Bottas volando está a 15.2s de Hamilton.Leclerc de Ferrari cambia blandos por duros. Sigue en el P5 el joven monegasco.Verstappen conectado a Vettel por el P3. ¡Qué bien marcha la unidad de potencia Honda!Gran adelantamiento de Verstappen a Vettel. Lo deja de momento fuera del podio al alemán y a Ferrari. Retiro de Ricciardo en casa. También queda fuera Grosjean.Muy altos los tiempos de Vettel. Gira en 1:30. Leclerc comienza a acercarse. Está a 12.8s.¡Verstappen con todo! Ya tiene en la mira a Lewis Hamilton. Qué fuerte la unidad de potencia Honda. Lo tiene a 1.3s.Hamilton reporta problemas en sus neumáticos traseros. Rostro serio de Toto Wolff.Kvyat presiona a Stroll por el P10, por el último punto.Kvyat, el 'torpedo' ruso, con ganas de lanzarse sobre Stroll por el P10. Aguanta el piloto canadiense de Racing Point.La diferencia entre Hamilton P2 y Verstappen P3 se amplía a 1.9s.Kvyat se lanza sobre Stroll en la curva 3 y pasa derecho. A la grava y pérdida grande de tiempo. Gasly en pits. Tras Queda en el P11, atrás de Kvyat .Verstappen se acerca de nuevo a Hamilton. Está a 1.6s.Buena carrera de Stroll. El canadiense tiene en la mira a Räikkönen por el P8.Bottas imparable. Marca la vuelta más rápida y está a 23s de Hamilton. Paliza. La temprana detención de Hamilton para cubrirse de Vettel, comprometió la carrera del actual campeón.Verstappen a 1.7s de Hamilton. Lewis tiene 10 vueltas más en sus neumáticos blandos.Leclerc descontándole a un segundo por vuelta a su compañero Vettel. Lo tiene a 5.5s.Verstappen se acerca nuevamente a Hamilton. La diferencia es de 1.3s.La diferencia entre Bottas y Hamilton es de 25s.Interesante grupo por el P7 que lidera Hülkenberg. Lo siguen Räikkönen, Stroll, Kvyat y Gasly.Leclerc a 2.0s de Vettel. ¿Lo pasará?Salida de pista Verstappen en la curva 1. Pierde contacto con Hamilton. Ahora está a 3.2s.Gasly presionando a Kvyat por el último punto. Está a 0.5s.Leclerc a 0.7s de Vettel y en activación de DRS.Leclerc baja el ritmo y no se acerca a Vettel. Lo deja tranquilo en esta vuelta. Veremos si es la tendencia hasta el final.Verstappen volando. Vuelve a la carga y se acerca a Hamilton. Lo tiene a 1.7s.Verstappen pierde diferencia con Hamilton. Max marca el mejor S2.Verstappen no se rinde y hace todo lo posible para acercarse a Hamilton. Indirectamente busca la vuelta rápida que otorga un punto. Gap de 1.3s. Verstappen logra la vuelta rápida y se la quita a Bottas. ¡Es un punto adicional! Muy buena decisión por parte de FIA para presionar a los pilotos a ir rápidoVerstappen a 1.1s de Hamilton. Con todo Max.¡Ahora todo son sectores púrpura! Bottas, Hamilton y Verstappen.Bottas a 22s de Hamilton y marca la vuelta más rápida de la carrera.¡Última vuelta! Valtteri Bottas (Mercedes) logró la victoria en el GP de Australia. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Sebastian Vettel (Ferrari), 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Kevin Magnussen (Haas), 7º Nico Hülkenberg (Renault), 8º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 9º Lance Stroll (Racing Point), 10º Daniil Kvyat (Toro Rosso).Valtteri Bottas registró la vuelta más rápida con 1:25:580 en el giro 57 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.Observa: