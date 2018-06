Home >> Noticias

Daniel Ricciardo se impone en las calles del Principado - Reporte Carrera - GP de Mónaco

Posiciones Finales del Gran Premio de Mónaco 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Daniel Ricciardo Red Bull 1:42.54.807 25 2. Sebastian Vettel Ferrari + 7.3 18 3. Lewis Hamilton Mercedes + 17.0 15 4. Kimi Räikkönen Ferrari + 18.1 12 5. Valtteri Bottas Mercedes + 18. 8 10 6. Esteban Ocon Force India + 23.6 8 7. Pierre Gasly Toro Rosso + 24.3 6 8. Nico Hülkenberg Renault + 24.8 4 9. Max Verstappen Red Bull + 25.3 2 10. Carlos Sainz Renault + 69.0 1 Pilotos sin puntos: 11. Marcus Ericsson Sauber + 69.8 12. Sergio Pérez Force India + 70.4 13. Kevin Magnussen Haas + 74.8 14. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 vuelta 15. Romain Grosjean Haas + 1 vuelta 16. Sergey Sirotkin Williams + 1 vuelta 17. Lance Stroll Williams + 2 vueltas 18. Charles Leclerc Sauber - 19. Brendon Hartley Toro Rosso - No finalizó: - Fernando Alonso McLaren -

Una gran victoria logró esta tarde en el Gran Premio de Mónaco el piloto australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), sobreponiéndose a un problema en su auto y resistiendo la intensa presión de Sebastian Vettel (Ferrari), quien finalizó segundo. El podio monegasco lo completó Lewis Hamilton (Mercedes).Contrario a lo que casi siempre sucede en Mónaco en la primera vuelta, con incidentes y el ingreso del Safety Car, esta vez fue diferente. La partida fue tranquila. Desde allí Daniel Ricciardo comenzó a imponer un fuerte ritmo, seguido Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.En la vuelta 12, Hamilton fue el primero en ingresar a boxes, cambiando el compuesto hiperblando por ultrablando usado. Luego en el giro 16 y 17 lo hicieron Ricciardo y Vettel respectivamente, con los mismos compuestos pero nuevos.Sin cambios en las posiciones, Ricciardo continuó liderando la carrera pero en la vuelta 29 comenzó a tener problemas con la caja de velocidades, perdiendo las dos últimas marchas, la séptima y la octava.Esta situación puso en aprietos al australiano de Red Bull y también motivó a Sebastian Vettel para buscar la victoria, pero Ricciardo tuvo la fortaleza mental y la tranquilidad para llevarse la victoria, su séptima en la Fórmula 1.En cuanto a sus principales rivales, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen y Valtteri Bottas, quienes finalizaron de la segunda a la quinta posición, estuvieron más enfocados en preservar sus neumáticos que de atacar.Gran carrera de dos jóvenes pilotos, Esteban Ocon (Force India) y Pierre Gasly (Toro Rosso), quienes finalizaron en la sexta y séptima colocación. El top 10 fue completado por Nico Hülkenberg (Renault), Max Verstappen (Red Bull) luego de una gran recuperación desde el último lugar y Carlos Sainz (Renault).El mexicano Sergio Pérez (Force India) tuvo un problema en su detención en boxes, perdiendo tiempo valioso y finalizando en el decimosegundo puesto. El español Fernando Alonso (McLaren) no terminó la carrera tras una falla de la caja de velocidades.El único incidente de la carrera se produjo en la vuelta 72, cuando Charles Leclerc (Sauber) cometió un error en la frenada y se llevó por delante a Brendon Hartley (Toro Rosso). Esta situación generó un Virtual Safety Car.Con los resultados de este GP de Mónaco, Lewis Hamilton sigue al comando del campeonato de pilotos con 110 puntos. Segundo Sebastian Vettel (96), tercero Daniel Ricciardo (72), cuarto Valtteri Bottas (68), quinto Kimi Räikkönen (60), sexto Max Verstappen (35), séptimo Fernando Alonso (32), octavo Nico Hülkenberg (26), noveno Carlos Sainz (20) y décimo Kevin Magnussen (19).En el campeonato de constructores, Mercedes lidera con 178 puntos, segundo Ferrari (156), tercero Red Bull (107), cuarto Renault (46), quinto McLaren (40), sexto Force India (26), séptimo Toro Rosso (19), octavo Haas (19), noveno Alfa Romeo Sauber (11) y décimo Williams (4).La séptima válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se disputará del 8 al 10 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve, sede del GP de Canadá.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Mónaco:Todos los autos inician sin inconvenientes.Partida limpia. Ricciardo se mantiene adelante. Verstappen comienza a recuperar. Está en el P18Ricciardo marca un fuerte ritmo. Se aleja de Vettel a 1.4sPérez bajo presión de Gasly, Hülkenberg, Sirotkin, Vandoorne, Leclerc. El mexicano está en el P9 desconectado de SainzVettel marca vuelta rápida y evita que Ricciardo se escape. Gap de 1.3Räikkönen muy cerca de Hamilton por el P3, a tan solo 0.8s. Bottas entre tanto se acerca levemente a Kimi. Gap de 0.4s.Verstappen ahora en el P17. Presiona a StrollDuelo entre Ricciardo y Vettel por las vueltas rápidas. Gap de 1.3s.Stop and go de 10s para Sirotkin por no tener neumáticos listos ante la señal de 3 minutos.Verstappen con un fuerte ritmo, agresivo. Pasa a Stroll y Hartley. Es P14 el holandés.Problemas para Stroll. Gira lento. Reporta un inconveniente en el auto. Se dirige a pitsVerstappen con todo sobre el local Leclerc. Está en el P14Hamilton en pits. Cambia hiperblandos por ultrablandosInvestigan a Sirotkin de nuevo por trabajar en el auto durante el stop and go de 10sRicciardo se aleja de Vettel. El gap aumenta a 2.8sOcon le permite fácilmente el paso a Hamilton. Lewis sube al P5. Llega un ritmo de 1:16.2. Con este neumático ultrablando aspirará a completar toda la carreraV16/78: Vettel en pits. Sale también con ultrablandos, pero a diferencia de Hamilton lo hace con nuevosRicciardo, Räikkönen y Bottas en boxes. Salen con ultrablandos Daniel y Kimi. Valtteri lo hace con súperblandosRicciardo regresa al P1. Gap sobre Vettel es de 2.9sAlonso en pits. El español sale con súperblandos nuevosVandoorne en pits. Verstappen asciende al P11. Está con hiperblandos aúnVettel se va acercando a Ricciardo. Está en 1.8s.Pérez en pits. Problemas en la detención con el neumático trasero derecho. Sale en el P15Räikkönen le descuenta a Hamilton, quedando a 1.7sOcon en pits. Sale con súperblandosRäikkönen conectado a Hamilton. En zona DRS. Gap de 0.8sVerstappen se acerca a Alonso. Max aún con hiperblandos. Está a 1.6sHamilton sufre con el graining de los neumáticos ultrablandos usados. Entretanto Bottas con súperblandos nuevos es el más rápido, girando en 1:17Vettel está sobre Ricciardo. Gap de 0.8s. Parece que hay problemas en el Red Bull de DanielGira lento Ricciardo. Qué drama para Daniel. Parece ser la unidad de potencia Renault. Siguen los problemas de fiabilidadLe piden a Ricciardo que se mantenga enfocado. Vettel lo sigue atentamente. Entretanto Hamilton no se puede acercar debido a los inconvenientes en sus neumáticosRicciardo sufre. Se sube a 1.19. Bottas está conectado a Räikkönen por el P4Vettel de nuevo conectado a Ricciardo. Ferrari le dice a su piloto que el problema en el Red Bull de Daniel no va a mejorarHülkenberg en el P7 es presionado por Ocon. Lleva ultrablandos desde el inicio de la carreraRicciardo regresa a los 1:18. Se aleja de Vettel a 1.4sRäikkönen también se aleja un poco de Bottas. Respira un poco a 2s de su compatriota de MercedesCarrerón de Gasly. El joven francés está en el P6. Es el único con hiperblandos desde el inicio de la carreraEl gap de Ricciardo y Vettel es de 1.5sGasly en pits. Sale en el P10 con súperblandos nuevosBottas de nuevo se acerca a Räikkönen. Gap de 1.5sRicciardo se sube a 1:20. Vettel a 1.5sHamilton a pesar de los inconvenientes con los neumáticos, gira más rápido que Ricciardo y Vettel. Está a 4s de ellosLeclerc en problemas. En casa sufre por la presión de Ericsson y Pérez en el P13Verstappen está en el P9 aún con el compuesto ultrablando desde el inicio de la carreraHamilton se acerca al grupo de Ricciardo y Vettel. Está a 3s de los líderesBottas de nuevo cerca de Räikkönen. Lo tiene a 1.2sRäikkönen y Bottas también se acercan al grupo de los líderes. Los cinco primeros están en 7.5sVerstappen dice que ya no tiene neumáticos traseros. Tras él está Pierre Gasly para tomar el P9Verstappen en pits. Sale con hiperblandos, el nuevo compuesto de Pirelli y que es el más veloz en Monte CarloHamilton a 1.2s de Vettel. Ricciardo con la misma ventaja sobre el alemán de FerrariRäikkönen le descuenta a Hamilton. Lo tiene a 2sHülkenberg y Sirotkin en pitsGasly con todo sobre Alonso por el P7. Toro Rosso-Honda quiere venganza sobre McLarenProblemas para Fernando Alonso. El McLaren del español tiene problemas en la caja de velocidades. RetiroGasly asciende al P7. Qué gran carrera la del piloto francés de Toro Rosso-Honda. En Bahrein fue P4.Sainz deja pasar a Hülkenberg tras orden de equipo. Ahora el español va a bloquear a Verstappen para evitar un ataqueBottas sobre Räikkönen por el P4.Verstappen presiona a Sainz por el P9.Gran adelantamiento de Verstappen a Sainz por el exterior, saliendo del túnel. Max es P9.Verstappen girando en 1:15 con hiperblandos, tiene como objetivo a Hülkenberg. Está a 10sHamilton está a 2.6s de Vettel. Los neumáticos no le permiten a Lewis poder acercarse y atacarRicciardo está a 1.3s de VettelGasly bajo presión de Hülkenberg por el P7Verstappen a 1.1s de Hülkenberg. Volando el holandés con el hiperblandoGasly ahora presionado por Hülkenberg y VerstappenVettel a 0.9s de RicciardoRed Bull le dice a Verstappen que si va a intentar el adelantamiento, lo haga de forma limpiaOcon se acerca a Bottas por el P5. Gira 2.3s más veloz que el de MercedesGasly sigue aguantando la presión de Hülkenberg y Verstappen. ¡Qué gran trabajo del piloto francés de Toro Rosso-Honda!Bottas de nuevo cerca de Räikkönen por el P4Ocon ya está a 1.2s de Bottas. ¿Siendo piloto junior de Mercedes, el francés intentará pasar a una 'flecha plateada'?Ricciardo a 1.9s de VettelLeclerc se equivoca en la frenada y choca a Hartley saliendo del túnelVirtual Safety Car-Se reanuda la carrera.Ricciardo a 5.1s de Vettel. Räikkönen presionado por Bottas. Ocon se desconectó y tiene atrás a Gasly, Hülkenberg y VerstappenBottas sigue la huella de Räikkönen. Gap de 0.7sSainz defiende el último punto. Ericsson se acercaRicciardo se aleja a 7.4s de Vettel. Daniel Ricciardo (Red Bull) logró la victoria en el GP de Mónaco. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Kimi Räikkönen (Ferrari), 5º Valtteri Bottas (Mercedes), 6º Esteban Ocon (Force India), 7º Pierre Gasly (Toro Rosso), 8º Nico Hülkenberg (Renault), 9º Max Verstappen (Red Bull), 10º Carlos Sainz (Renault).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:14:260 en el giro 60.