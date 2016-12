Maldonado: "Estamos trabajando duro para dar noticias. Ha llegado el momento de salir a la pista otra vez"

Estoy muy agradecido con la familia Montoya por esta invitaci√≥n. Fueron varios a√Īos en los que estuve invitado pero por compromisos y motivos personales no hab√≠a podido asistir al evento. Este a√Īo finalmente estoy ac√°, contento por el recibimiento de todos los colombianos y feliz por apoyar este tipo de iniciativas. Creo que es importante. M√°s o menos tenemos algo similar tanto Juan Pablo (Montoya) como yo, que es una fundaci√≥n que se dedica a apoyar y a soportar distintas √°reas infantiles de nuestros pa√≠ses. Adem√°s un reencuentro de familia lo dir√≠a, de pilotos profesionales que todos nos conocemos, que en alguna ocasi√≥n hemos coincidido en pista o categor√≠a. Aqu√≠ estamos compartiendo en familia, y sobretodo algo importante, es recordando de d√≥nde nacimos que es del karting, de d√≥nde viene todo lo que hemos podido lograr a lo largo de nuestras carreras

Este 2016 ha sido un a√Īo muy positivo para m√≠. Al inicio fue un poco duro aceptar que no estar√≠a en la F√≥rmula 1, pero despu√©s de algunos meses o de algunos d√≠as creo que ha sido un a√Īo de reflexi√≥n, de mucha suerte de no haber estado en la posici√≥n donde supuestamente iba a estar (en Renault), y de poder ver todo lo que est√° pasando alrededor de la F√≥rmula 1. En los √ļltimos meses se han abierto las puertas a nuevas negociaciones, estamos negociando en este momento para ver si podemos entrar en un buen equipo. Es fundamentar estar en una buena escuder√≠a, que me pueda dar la oportunidad de hacer lo que hemos podido hacer en el pasado en todas las categor√≠as. Sabemos que en F√≥rmula 1 es bien dif√≠cil ganar pero creo que he demostrado que no es imposible.



A trabajar fuerte, creo que ese es el objetivo principal y estamos completamente abiertos a tambi√©n a otras categor√≠as, algo bastante relajado. Este a√Īo pas√© mucho tiempo en familia, eso me hac√≠a falta, disfrutar con mi hija, verla crecer, llevarla al colegio y eso te hace m√°s grande como persona, como atleta, como todo. Era el momento de una pausa, que no fue tan 'pausada' porque estuve bien comprometido con Pirelli haciendo todo el desarrollo de los nuevos neum√°ticos de F√≥rmula 1. Una experiencia nueva para m√≠ de probar todo esto, con un equipo tan importante que mucha gente no se lo imagina como es Pirelli, y esperemos que todo salga bien. Todo lo mejor para esta marca italiana.



Nosotros estamos trabajando duro como lo dije anteriormente para dar noticias lo antes posible, pero hay que dar pasos poco a poco. Llevamos tiempo analizando todo lo que hay, todo lo que se puede hacer y la decisión la vamos a tomar en el bien de mi futuro

La verdad muy interesante. La F√≥rmula 1 en los √ļltimos a√Īos sabemos que ha tenido una decadencia notable, sobretodo por el dominio de Mercedes. La gente lo ve como aburrido, no nosotros que somos atletas, pero s√≠ el p√ļblico. Las nuevas reglas son dif√≠ciles de interpretar para el p√ļblico que nos sigue, pero creo que viene un momento de cambios en la F1. Creo que todav√≠a Mercedes va a ser uno de los favoritos, quiz√° es el favorito desde mi punto de vista. Red Bull y Ferrari son equipos top y siempre han demostrado que en cualquier cambio de reglamento saben interpretar las reglas y tienen todo el potencial econ√≥mico y estructural para estar pelando por las posiciones de vanguardia. El resto de los equipos son equipos de mitad, con presupuestos limitados y que eso se refleja en la pista. A veces decimos: 'mira, est√°n atr√°s'. Todo tiene un por qu√©. As√≠ es la F√≥rmula 1 y as√≠ ha sido de toda la vida. Esperamos que se puedan reagrupar las distancias entre equipos y que puedan dar un mejor espect√°culo para todos los seguidores de este deporte

El neum√°tico es distinto en cuanto a construcci√≥n y dimensiones. Es mucho m√°s pesado, es otra cosa y no se puede comparar. Las pruebas fueron limitadas porque nunca tuvimos un F√≥rmula 1 actual ni un F1 de lo que ser√° el de 2017. Ser√° una inc√≥gnita, vamos a ver c√≥mo se van comportando estos neum√°ticos con los nuevas modificaciones de reglamento y estoy ansioso por ver lo que traen los equipos, c√≥mo pueden interpretar cada detalle del nuevo reglamento. Es siempre muy interesante cuando vienen estos cambios de generaci√≥n de tecnolog√≠a. Ah√≠ es donde vemos siempre un Red Bull buscando el l√≠mite del reglamento, Mercedes, Ferrari. Adem√°s hay buenas soluciones que dan los equipos m√°s peque√Īos

Algo inesperado para todos, para su equipo y creo que inesperado para él. Toma una decisión muy rápida, pero hay que respetarla. Es un ser humano atrás de un piloto. Tiene una familia y ha dedicado gran parte de su vida, quizá toda su vida a este deporte, y ha tomado la decisión que ha llegado el momento de dedicarle un poco más de tiempo a su familia. De verdad que esto hace la diferencia, lo digo por experiencia propia. Tocamos el factor humano, somos pilotos, controlamos máquinas casi imposibles de controlar, pero siempre somos humanos los que estamos allí. Admiro su decisión y también en el momento que la ha tomado. Ha logrado el máximo que puede un piloto obtener en la F1. Ha conseguido no solamente ganar el campeonato, sino que ha estado en el mejor equipo de la F1 en el momento correcto. Ha hecho una temporada increíble y se merece de verdad su resultado. Ahora le deseo que vaya a disfrutar porque se lo merece

Este a√Īo de verdad he dado pocas entrevistas porque he querido separar por un tiempo lo que es la vida normal, de un padre de familia. Siempre es dif√≠cil cuando he dado toda mi vida por este deporte, siempre tengo un v√≠nculo muy grande. Ante todo quisiera agradecer a todas esas personas que han durante todo este a√Īo insistido con millones de mensajes positivos desde todo el mundo, no solo de Latinoam√©rica, que hace falta Pastor Maldonado en la F√≥rmula 1. Creo que en estos cinco a√Īos que pas√© all√≠ adentro me supe ganar gran cantidad de p√ļblico en Asia, Europa y Latinoam√©rica. Creo que ellos merecen un poco m√°s de m√≠, esa es la reflexi√≥n que tengo, tanto mi pa√≠s, mi familia y mi persona. Me he estado preparando much√≠simo f√≠sica y mentalmente. Hemos dado un paso atr√°s para relanzarnos en mi carrera profesional como piloto. Ahora bien, si es en la F√≥rmula 1 bien, o en otra categor√≠a bienvenida sea tambi√©n. Creo que ha llegado el momento de salir a la pista otra vez y luchar por lo que siempre hemos luchado que son las victorias y los campeonatos

