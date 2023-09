Victoria y doble podio para Pedro Juan Moreno en la FIA F4 NACAM en Querétaro

Nos llevamos un buen resultado, no precisamente lo que queríamos, un primero, un segundo y un sexto puesto, realmente siempre queremos estar adelante pero lo obtenido nos permitió sumar para el campeonato, ampliamos el margen respecto al segundo y cada vez estamos más cerca de nuestra meta que es llevarnos el título

Realmente fue un fin de semana complicado a pesar del resultado, sabíamos que el compuesto con el que íbamos a correr iba a cambiar, que era más blando y se iba a degradar más rápido, pero no contábamos con que fuera tan alto y definitivamente no conseguimos durante todo el fin de semana el set up que nos favoreciera en la relación velocidad con desgaste, pero bueno, al final logramos poner la bandera de Colombia en el podio que es muy importante, ahora a trabajar para lo que resta de temporada

El piloto colombiano Pedro Juan Moreno tuvo un exigente fin de semana en cumplimiento de la quinta ronda del Nacam FIA de F4 en la pista EcoCentro de Querétaro, México, la cual supo sortear y al final sacar como botín un triunfo, un segundo y un sexto puesto.Estos resultados le otorgaron los puntos suficientes para mantener su dominio como líder del campeonato a falta de dos fechas para el cierre de temporada con 306 puntos, 66 más que su inmediato perseguidor.El fin de semana inició con algunas dificultades para el antioqueño a cuenta del cambio de la marca de neumáticos, un compuesto más blando que hizo necesario el cambio del set up del auto y las destrezas del piloto al volante para conseguir llevarlo a buen término en cada una de las pruebas.Para la primera carrera, Pedro Juan clasificó segundo detrás de su más cercano rival, Cristian Cantú, quien se veía muy cómodo con el uso de los nuevos neumáticos. Mantuvo una fuerte batalla con el mexicano y al final, el castigo de la mecánica le pasó factura a Cantú y el colombiano se apoderó de la punta de carrera para cruzar la meta primero.En la segunda carrera, con grilla invertida, Moreno partió en la quinta casilla. Al inicio de la carrera descendió al sexto puesto, nuevamente con neumáticos usados como estrategia de equipo, la lucha no fue solamente por ascender sino por administrar las llantas y hacerlas llegar hasta el final de la prueba. Ascendió hasta el quinto lugar y cuando estaba en la lucha por el tercer escalón del podio con Cantú, una bandera amarilla agrupó de nuevo la grilla y en el reinicio, restando solo dos giros, descendió al sexto cuando un cambio no enganchó y su compatriota David Cárdenas aprovechó para sobrepasarlo y ver en esa posición la línea de meta.Para la tercera y última carrera el líder de la categoría arrancó desde el segundo cajón, nuevamente con Cantú primero y durante parte la competencia mantuvieron una interesante lucha por la punta pero ese sobrepaso no se dio y cruzó la meta segundo." , comentó Pedro Juan desde Querétaro.", sentenció el piloto de 16 años.La penúltima válida del campeonato será el 7 y 8 de octubre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Puebla.Posiciones en la general - Top 5:1. Pedro Juan Moreno (COL) - 306 puntos2. Cristian Cantú (MEX) - 240 pts3. David Cárdenas (COL) - 184 pts4. Marco Alquicira (MEX) - 140 pts5. Arturo Flores- Méx 135 pts*. Posiciones extraoficiales, a la espera de resolución técnica.