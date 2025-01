Valtteri Bottas regresa en 2025 a la escudería Mercedes AMG

Estoy feliz de responder finalmente a la pregunta que me he planteado durante el último mes. Volver a casa con la familia Mercedes como tercer piloto para 2025 es lo que toca y no podría estar más contento. Quiero dar las gracias a Toto, al equipo de Brackley y a todos en la estrella de tres puntas por acogerme de nuevo con los brazos abiertos.

A pesar de los retos de los últimos años, sé que todavía tengo mucho que aportar a la F1. Desde que era un niño de cinco años que crecía en Nastola, Finlandia, mi objetivo ha sido alcanzar el éxito en la máxima categoría del automovilismo. He tenido la suerte de disfrutar de muchos momentos increíbles en los 12 años que llevo compitiendo en la F1.Al volver al lugar donde se lograron muchos de esos momentos, estoy deseando utilizar todos los conocimientos que he adquirido para ayudar al equipo a rendir y progresar hacia nuestro objetivo de luchar por los campeonatos del mundo