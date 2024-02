Tests Bahrein - Pretemporada F1 2024 - Horarios, alineación de pilotos y dónde verlos

¿Cuando y a qué hora son los tests de F1 en Bahrein?

¿Cuál es la alineación de pilotos y la programación para los tests?

Equipo MIE 21 JUE 22 VIE 23 Red Bull Verstappen Pérez AM

Verstappen PM Pérez Mercedes Russell Hamilton Russell AM

Hamilton PM Ferrari Leclerc AM

Sainz PM McLaren Piastri AM

Norris PM Piastri AM

Norris PM Norris AM

Piastri PM Aston Martin Alonso AM

Stroll PM Alpine Ocon AM

Gasly PM Gasly AM

Ocon PM Ocon AM

Gasly PM Williams Albon AM

Sargeant PM Sargeant Albon Visa Cash Tsunoda AM

Ricciardo PM Stake Bottas AM

Zhou PM Zhou AM

Bottas PM Bottas AM

Zhou PM Haas Magnussen AM

Hülkenberg PM Hülkenberg AM

Magnussen PM Magnussen AM

Hülkenberg PM

¿Dónde ver los tests de Bahrein de F1 2024?

¿Cuándo será la primera carrera de F1 2024?

Tan solo tres días tienen los equipos de Fórmula 1 para preparar su temporada 2024. Luego de presentar los nuevos autos la semana anterior, ya todos están en el Circuito Internacional de Bahrein para un riguroso programa de pruebas que iniciará este miércoles. Aquí les contamos todos los detalles: horarios, alineación de pilotos, dónde verlos y más.Cada uno de los tres días (miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de marzo) tendrá dos sesiones. El primero de 10 am a 2 pm y el segundo de 3 pm a 7 pm.México: 1 am - 5 am / 6 am - 10 amColombia: 2 am - 6am / 7 am - 11 amVenezuela: 3 am - 7am / 8 am - 12 pmArgentina: 4 am - 8am / 9 am - 1 pm*. Esta programación la iremos actualizando a medida que los equipos de F1 vayan confirmando la agendaLa plataforma F1 TV será la encargada de transmitir mediante su servicio on demand estos entrenamientos.La apertura de la temporada 2024 de Fórmula 1 se realizará la próxima semana, del jueves 29 de febrero al sábado 2 de marzo. Se celebrará allí mismo en el Circuito Internacional de Bahrein.Será el sábado en la noche tanto en Bahrein como en Arabia Saudita, la siguiente carrera, debido a que el domingo 10 inicia la celebración del Ramadán mes sagrado para los musulmanes. En el caso de Bahrein se anticiparon una semana. Aquí pueden observar el calendario completo de la temporada 2024 de F1