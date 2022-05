¡Celebra México! Sergio Pérez hace historia tras conquistar el Gran Premio de Mónaco

Sergio Pérez consiguió una victoria memorable en el Gran Premio de Mónaco. Con una gran gestión de los neumáticos y una defensa férrea en la parte final de la carrera, el mexicano sacó máximo provecho de la estrategia de Red Bull que lo puso líder anticipando su cambio de neumáticos. Carlos Sainz terminó segundo, Max Verstappen completó el podio y amplia su ventaja al frente del Mundial.No fue nada fácil para 'Checo' que sufrió de graining en sus neumáticos delanteros, pero supo administrar el ritmo para cubrirse de cualquier intento del español al que todavía le es esquiva su primera victoria en F1. Pérez es el quinto piloto latinoamericano que gana en las calles del Principado. Fue el cierre perfecto de un fin de semana muy sólido para el tapatío.En condiciones de piso mojado inició la vuelta de formación con los autos dando un par de vueltas detrás del Safety Car, pero tras unos minutos la lluvia intensificó lo que obligó a sacar la bandera roja. Con más de 1 hora de retraso inició el Gran Premio de Mónaco.El momento clave de la carrera se dio justo en el cambio de condiciones de la pista, Red Bull se la jugó con 'Checo' y lo llamó a boxes, justo por detrás entró Max y ambos ganaron las posiciones de Sainz y Leclerc. El monegasco rompió su mala suerte en Montecarlo y pudo cruzar la meta, pero la 4ª posición no está ni cerca de lo que esperaba conseguir hoy.El error estratégico de Ferrari al momento de llamar a sus pilotos a boxes condicionó las opciones de victoria de un Charles Leclerc que, hasta que vino el cambio de neumáticos de mojado a seco, controlaba la carrera sin sobresaltos y es el gran perdedor del día.En la vuelta 27 Mick Schumacher tuvo un gran accidente en la zona de la piscina causando un Virtual Safety Car que luego se convirtió en bandera roja. Tan duro fue el golpe que el VF-22 del piloto alemán se partió a la mitad tras pegar contras las barreras. El piloto salió ileso por fortuna, pero acabó prematuramente su carrera. Mala jornada en Montecarlo para Haas que vio el retiro de sus dos pilotos, Magnussen por un problema técnico y Schumacher por el choque. Quedaron clasificados 20º y 19º respectivamente.Tras el reinicio en la vuelta 31 y pasadas algunas vueltas se decidió terminar la carrera por tiempo y no por número de vueltas, lo que terminó por ratificar la buena decisión del equipo austriaco de ir por neumáticos medios frente a los duros que montaron las Ferrari.Paso un poco desapercibido, pero en la suya George Russell mantiene su racha de la temporada 2022 y terminó nuevamente dentro de los 5 primeros. Por detrás del británico de Mercedes se ubicaron Lando Norris 6º, que sigue liderando en McLaren, Fernando Alonso 7º que tuvo un interesante intercambio con Lewis Hamilton que no lo pudo superar y se tuvo que resignar con el 8º. Valtteri Bottas y Sebastian Vettel completaron las 10 primeras posiciones, ambos ascendieron gracias a la sanción de 5 segundos impuesta a Esteban Ocon por un toque con Hamilton.Cerca del Top 10 cruzó la meta Pierre Gasly 11º. El francés quedó cerca de sumar merecidamente porque en las primeras vueltas y en condiciones muy difíciles se la jugo con algunos sobrepasos que trajeron emoción a la carrera. Detrás del galo quedó ubicado su compatriota Ocon 12º lastrado por esa penalización de 5 segundos. Atrás de los franceses se reportaron Ricciardo, Stroll y Nicholas Latifi.Las últimas posiciones fueron para el chino Guanyu Zhou y para Yuki Tsunoda. En el fondo del clasificador se ubicaron Alex Albon 18º, Mick Schumacher 19º y Kevin Magnussen 20º. Ninguno de los 3 cruzó la meta.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Mónaco:Dirección de carrera informa que la vuelta de formación se realizará 9 minutos después y se realizará con el Safety Car. Llueve con más intensidad. Todo es una locura. Los neumáticos van y vienen con neumáticos de lluvia extrema, otros con intermedios. Ahora se mueve la vuelta de formación para las 15:16 hs y será atrás del Safety Car. Llueve en Mónaco. La vuelta de formación debe ser con neumáticos de lluvia extrema. Dos vueltas de formación. Bandera roja. Todos los autos al pit lane. Mucha agua sobre la pista. No es seguro competir. Se bajan los pilotos de los autos. 30 minutos despuésSale el Safety Car y los autos a la pista. Se cuenta esta como la primera vuelta. Latifi y Stroll chocan levemente en la horquilla y llegando al Casino respectivamente.Stroll y Latifi en pits. Se va a retirar el Safety Car. La carrera inicia en movimiento.Leclerc adelante. Ninguno arriesga. Stroll en pits sale con intermedios. Recordemos que los Red Bull también giran con este compuesto.Leclerc se aleja a 1.8s de Sainz. Hay un error en el cronometraje y los Red Bull van con neumáticos de lluvia extrema.Gasly con intermedios tiene problemas para frenar el auto. Le informan a Leclerc que no lloverá en los próximo 20 o 30 minutos.Verstappen se acerca a Pérez. El mexicano hace lo propio con Sainz.Vettel y Tsunoda en pits. Colocan intermedios en ambos casos.Leclerc marca la vuelta rápida. Se aleja a 3.5s de Sainz. Entretanto Pérez a 2.1s del español. Verstappen se acerca a 1.2s del mexicano.Russell se salta la chicana saliendo del túnel. Está presionando a Norris por el P5.Leclerc sigue marcando la vuelta más rápida. Sainz se sigue alejando a 4.6s. Pérez y Verstappen encima.Verstappen muy cerca de Checo, a tan solo 1s. Lo presiona el neerlandés a su compañero mexicano.Zhou se salta la chicana. Va con neumáticos de lluvia extrema y es presionado por Gasly quien viene con intermedios. Gran prueba para el piloto chino. Luego Pierre hace el primer adelantamiento de la carrera. Es P13.Ricciardo con la presión de Gasly por el P12. Pérez dice que es momento para los intermedios. Pierre pasa a Daniel antes de llegar a La Piscina. Muy buen adelantamiento.Pérez se aleja un poco de Verstappen, a 2.1s. Gasly marca la vuelta rápida. Es el momento de los intermedios.Hamilton dice que está sin neumáticos traseros.Hamilton a pits. Cambio de estrategia en Mercedes. Sale con intermedios el siete veces campeón. Detención de 2.7s.Pérez en pits. Buena detención de 2.3s. Sale el mexicano en el P5 atrás de Norris y por delante de Russell. Se va secando la pista. ¿Leclerc, Sainz y Verstappen están esperando ir con slicks?Norris en pits. Intermedios para el británico. Hamilton toca a Ocon en la curva 1. Muy similar a lo que le hizo a Pastor Maldonado en el GP de 2011.Leclerc y Verstappen en pits. Sainz nuevo líder. Pérez marca la vuelta más rápida. Está a 8s del español. Albon y Russell advertidos por cortar la pista.Pérez está por delante de Leclerc y Verstappen. Volando Checo. Se acerca a 4s de Sainz. Hamilton tiene su alerón delantero averiado. Presiona con todo a Ocon por el P8. Aguanta el francés con los de lluvia extrema.Sainz y Leclerc en pits. Colocan duros. Pérez adelante. El ritmo del mexicano se está cayendo.Pérez y Verstappen en pits. El mexicano sale adelante, no pierde el liderato. Sainz pasa a Verstappen y es P2. Leclerc es P4 atrás de Max. ¡Qué duelo! Todo a favor de Checo. Hamilton y Gasly en pits. Salen con duros.Sainz casi pierde el auto en la recta principal. Verstappen tocó la línea de salida del pit lane. Pérez a 1.7s de Sainz. Leclerc presiona a Verstappen ¡Qué carrera!Verstappen presiona a Sainz por el P2. Leclerc hace lo propio con Max.Pérez a 1.6s de Sainz. El mexicano lidera. Pinchazo de Albon. Tiene penalización de 5s por ganar ventaja en pista al cortarla.Pérez abre la ventaja a 2.7s sobre Sainz.Fuerte colisión de Mick Schumacher a la salida de La Piscina. Dice que está bien. El auto se partió. Safety Car.Sigue el Safety Car en pista. Mick perdió el control del auto. Primero golpea la parte interna en el guardarriel y rebota contra las barreras TECPRO.Los asistentes de pista, los ángeles de las carreras, retiran el auto y arreglan las barreras de protección. Amigos, ¡qué carrera tenemos!.Todos los autos en el pit lane. Se bajan los pilotos. La carrera se reanuda a las 17:15. .Sale el Safety Car a la pista. Pérez y Verstappen con medios. Sainz y Leclerc con duros usados. ¿Error de Ferrari? ¿Le apuntan hasta el final de carrera?.Se alista el Safety Car para dejar la pista. El asfalto está seco. Con medios también los Mercedes y los Alpine.V33/77: ¡Se reanuda la carrera! Pérez adelante sin problema. Luego bloquea el mexicano fuerte en Mirabeau. Neumáticos fríos. Verstappen presiona a Sainz por el P2.Pérez marca la vuelta rápida. Sainz se acerca a Checo. Gap de tan solo 0.9s. Leclerc en P4 a 1.2s de Verstappen.Penalización de 5s para Ocon por contacto.Pérez a 0.8s de Sainz. El español marca la vuelta más rápida. Los cuatro primeros en 3.2s. Restan 35 minutos de carrera.Pérez se mantiene a 0.8s de Sainz, quien de nuevo registra la vuelta más rápida. Verstappen deja algo de espacio con Sainz.Pérez responde con la vuelta rápida pero Sainz se mantiene a 0.9s. Restan 32 minutos.El S1 es de Ferrari, el S2 y S3 de Red Bull. Se habilita el DRS.Pérez hace todo lo posible para alejarse de Sainz y que no active el DRS. Checo rozando el guardarriel en La Piscina. Restan 30 minutos de carrera.Pérez marca la vuelta más rápida. Está a 1.4s de Sainz. Hamilton presiona a Alonso por el P7. ¡Qué duelo de ex compañeros y campeones el mundo!.Verstappen con la vuelta rápida. Max acosa a Sainz por el P2. Checo se aleja a 1.8s de Carlos.Checo a 2s de Sainz. Verstappen a 2.5s de Leclerc. ¿Está cuidando Charles los neumáticos duros para atacar al final?.Alonso manteniendo a raya a Hamilton. Pérez a 2.1s de Sainz. Restan 25 minutos.Bottas en el P10. Vettel P11 conteniendo a Gasly, Ricciardo, Stroll, Tsunoda y Zhou.Verstappen pierde contacto con Sainz. Está a 2.4s. Checo se mantiene por delante de Carlos a 2.2s.Pérez marca la mejor vuelta. Gap de 2.4s de Checo sobre Sainz. Restan 21 minutos. Leclerc marca su mejor vuelta y se acerca a Verstappen. Gap de 1.7s.Hamilton presionando a Alonso por el P7. Ocon se va acercando a Lewis a 1.3s. Duelo Mercedes-Alpine. Russel en P5 tranquilo.Sainz corta la chicana a la salida del túnel. El gap con Pérez aumenta a 3.6s. Verstappen se acerca a Carlos a 1.4s.Pérez se encuentra a los coleros. El primero es Albon en perder vuelta. Alonso mejorando su ritmo se coloca a 2.6s de Hamilton.Zhou casi pierde el control a la salida del túnel. Se salta la chicana. Por poco se lleva a Tsunoda.Norris en pits. Sale con medios el británico. Pérez a 1.5s de Sainz. Retiro para Albon. Restan 15 minutos para el final de la carrera.El ritmo de Pérez comienza a caer. Gap de tan solo 1s. Los neumáticos de Checo se van desgastando. Restan 13 minutos.Sainz muy cerca de Pérez. Gap de 0.7s. Verstappen se acerca a 0.9s. Es notorio el desgaste en los neumáticos de Checo. Restan 11 minutos.Ocon presiona a Hamilton por el P8. Alonso se aleja a 2.3s de Lewis. Restan 9 minutos.Norris marca la vuelta rápida. Pérez a 0.5s de Sainz. Verstappen a la misma diferencia con Carlos.¡Qué drama! Pérez se aferra con todo a su P1. Los neumáticos sufriendo. Gap de 0.7s. Todo México y Latinoamérica rezando por el piloto de Red Bull.V58: Checo tiene a Sainz conectado. Gap de 0.4s. Verstappen a 0.5s. Leclerc se conecta a Max. ¡Qué carrera por Dios!Pérez tiene por delante a Zhou y Latifi. Sin embargo su ritmo no le da para alcanzarlos rápidamente. ¡Qué drama!Pérez aguanta. Restan 3 minutos. Gap de 0.5s con Sainz. El top 4 está encerrado en tan solo 1.6s. ¡Qué bárbaro!Sainz le muestra el auto de Checo por todos lados. Zhou deja pasar al grupo. Ahora Latifi está por delante. Resta 1:30.Latifi deja pasar a los líderes. ¡Qué drama, amigos! Pérez a 0.7s de Sainz.V63: Verstappen también presiona a Sainz por el P2. Leclerc P4. Pérez mejora y está a 0.9s de Carlos. Se acaba el tiempo.V64 - ¡Última vuelta! Pérez 0.9s de Sainz. No comete errores el mexicano.Sergio Pérez (Red Bull) logró la victoria en el GP de Mónaco. 2º Carlos Sainz (Ferrari), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º George Russell (Mercedes), 6º Lando Norris (McLaren), 7º Fernando Alonso (Alpine), 8º Lewis Hamilton (Mercedes), 9º Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 10º Sebastian Vettel (Aston Martin).Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:14:693 en el giro 55. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.