Victoria para Checo Pérez. Se van en blanco Hamilton y Verstappen - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán

Análisis y reporte de la carrera del GP de Azerbaiyán 2021:

Posiciones Finales del Gran Premio de Azerbaiyán 2021



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:44.481 - V. 44

Safety Cars: 2

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Sergio Pérez Red Bull 2:13:36.410 25 - 25 2. Sebastian Vettel Aston Martin +1.385 18 - 18 3. Pierre Gasly AlphaTauri +2.762 15 - 15 4. Charles Leclerc Ferrari +3.828 12 - 12 5. Lando Norris McLaren +4.754 10 - 10 6. Fernando Alonso Alpine +6.382 8 - 8 7. Yuki Tsunoda AlphaTauri +6.624 6 - 6 8. Carlos Sainz Ferrari +7.709 4 - 4 9. Daniel Ricciardo McLaren +8.874 2 - 2 10. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +9.576 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +10.254 12. Valtteri Bottas Mercedes +11.264 13. Mick Schumacher Haas +14.241 14. Nikita Mazepin Haas +14.315 15. Lewis Hamilton Mercedes +17.668 16. Nicholas Latifi Williams +42.379 No terminó: 17. George Russell Williams - 18. Max Verstappen Red Bull - 19. Lance Stroll Aston Martin - 20. Esteban Ocon Alpine -

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez logró esta tarde su segunda victoria en la F1, la primera con Red Bull Racing. El podio lo completaron Sebastian Vettel de Aston Martin y Pierre Gasly de AlphaTauri. Carrera accidentada en Bakú debido a los neumáticos. Max Verstappen quedó fuera de carrera y Lewis Hamilton cometió un error que le costó caro.La séptima válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará en el Circuito Paul Ricard del 18 al 20 de junio, con motivo del GP de Azerbaiyán.Con los resultados finales de este GP de Azerbaiyán, Max Verstappen sigue en el liderato con 105 puntos. Segundo Lewis Hamilton (101), tercero Sergio Pérez (69), cuarto Lando Norris (66), quinto Charles Leclerc (52), sexto Valtteri Bottas (47), séptimo Carlos Sainz (42), octavo Pierre Gasly (31), noveno Sebastian Vettel (28) y décimo Daniel Ricciardo (26).En el campeonato de constructores, Red Bull (112) es el líder con 174 puntos, segundo Mercedes (148), tercero Ferrari (94), cuarto McLaren (92), quinto AlphaTauri (39), sexto Aston Martin (37), séptimo Alpine (25), octavo Alfa Romeo (2), noveno Williams (0) y último Haas (0).A continuación el vuelta a vuelta del GP de Azerbaiyán:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Leclerc mantiene el P1. Partida limpia. Pérez asciende del P4 al P6. Hamilton presiona a Charles.Hamilton pasa a Leclerc y toma el P1. Verstappen se conecta al monegasco. No puede dejar escapar a Lewis. Gasly se acerca a Pérez. Max cortó la curva 15.Hamilton comienza a abrir diferencia pero aún sigue en DRS con Leclerc. Verstappen no se despega. Pérez intenta llegar al grupo. Ocon en pits. Problemas en el Alpine A521 y es retiro.Hamilton marca la vuelta rápida pero no logra despegarse de Leclerc y Verstappen, quienes siguen en DRSLa larga recta de Baku no permite que Hamilton abra diferencia sobre Leclerc y Verstappen. La succión favorece a estos pilotos de Ferrari y Red Bull. Pérez a 1.3s desconectado del grupo y la succión.Hamilton abre diferencia en el S2 para intentar que Leclerc no se acerque en la recta. Gap de 1.2s. Entretanto Verstappen se acerca a Charles.Verstappen pasa a Leclerc al final de la recta principalPérez pasa a Leclerc y es P3. El mexicano haciendo su trabajo.Hamilton a 1s de Verstappen, intentando que no active DRS. Bottas en el P9 a 17s de su compañero de equipo.Leclerc, Tsunoda, Mazepin y Latifi en pits.Vuelta rápida para Sergio Pérez. Está a 1.6s de su compañero Max Verstappen. Entretanto el neerlandés se acerca a Lewis Hamilton a 0.9s.Hamilton en pits y coloca duros. Carlos Sainz se sale de la pista y vuelve de forma insegura. Muy peligroso.Verstappen en pits y sale con duros también. Pérez en el P1 provisionalmente. Checo viene marcando los mejores tiempos. Max sale por delante de Hamilton. La detención de Max fue de 1.9s, la de Lewis 4.6s.Pérez en pits y sale por delante de Hamilton. La detención fue lenta, 4.3s, pero aún así está delante de Hamilton. Es el momento de Checo, de ganar toda la confianza en Red Bull. Su misión es proteger a Verstappen.Vettel es el líder provisional de la carrera. Verstappen marca la mejor vuelta. Pérez a 1.5s de Hamilton. ¿Pueden imaginar la furia de Toto?.Pérez marca la vuelta más rápida y mantiene a Hamilton fuera de DRS a 1.3s. Trabajo impecable hasta el momento del piloto de Guadalajara.Hamilton aprieta y se acerca a Checo. Marca la vuelta rápida y se coloca a 1s. Entretanto Verstappen está a 3.3s de Pérez. Vettel aún P1 a 1.9s de Verstappen.Verstappen se sigue acercando a Vettel. Hamilton presiona a Pérez. Muy cerca en la recta principal.Vettel en pits y sale en el P7. Verstappen recupera el liderato. Pérez sigue haciendo su trabajo, conteniendo a Hamilton. Gap de 1.2s con Lewis. Max a 3.3s de Checo.Hamilton volando en las rectas, dice Checo. Gap de 1.1s. Verstappen a 3.3s de su compañero. No se mueven las diferencias. Una carrera muy calculada que no permite errores.Verstappen y Pérez con su mejor vuelta. Gap de 3.5s entre ambos.Checo Pérez totalmente enfocado. Ahora son 1.4s los que lo separan de Lewis Hamilton. Gran trabajo del piloto de Red Bull, impecable.Hamilton se aleja de Pérez. Gap de 2.1s. Sainz pasa a Giovinazzi por el P13. Checo Pérez marca la vuelta más rápidaVerstappen ahora con la mejor vuelta. Bottas se sale en la curva 10. Valtteri desconectado en el décimo lugar.Mazepin bloquea y se sale de la pista. Coloca reversa y regresa. Luego pierde vuelta con Verstappen. P19 para el ruso de Haas, último.Pérez a 2.1 de Hamilton. Verstappen se sigue alejando de Pérez tras marca la vuelta más rápida. Gap de 5.6s. Stroll en P4 sigue sin detenerse, marcando un buen ritmo con duros.Buena carrera de Vettel en el P7. Está a 1.5s de Leclerc.Buen ritmo de Stroll con los duros que lleva desde el inicio de la carrera. Está P4 y marca su mejor vuelta personal.Verstappen sólido en el P1 a 6.6s de Pérez. Entretanto el mexicano a 2.3s de Hamilton. Red Bull haciendo un trabajo perfecto.Verstappen sigue ampliando la diferencia.Colisión de Stroll. Pierde el control del auto en plena recta principal. Pinchazo. Safety Car.Stroll se baja del auto por sus propios medios. Safety Car por delante del grupo.Se pierde toda la diferencia. Renace la esperanza para Hamilton. Checo Pérez juega un rol fundamental para los intereses de Verstappen y Red Bull.Dirección de carrera le permite a Mazepin recuperar la vuelta.Alonso, Giovinazzi, Russell y Schumacher en pits. Saldrá el Safety Car de la pista. ¡Atentos!Se reanuda la carrera. Verstappen mantiene el P1. Hamilton conectado a Pérez. Checo se protege. Bien el mexicano haciendo su trabajo.Vettel pasa a Gasly y sube al P4. Gran carrera del tetracampeón alemán. Leclerc presiona a Gasly por el P5. Räikkönen pasa a Bottas por el P12. Qué mal Valtteri hoy.Verstappen a 3.1s de Pérez. Entretanto Checo a 1.2s de Hamilton. Nadia cambia de momento. Vettel a 2.4s de Lewis en el P4.Hamilton marca la vuelta rápida. Trata de acercarse a Checo Pérez pero no lo logra. Gap de 0.9s.Bottas pierde el P13 con Giovinazzi. El finlandés en caída libre. Muy mal. Verstappen mejorando su tiempo y marca el giro más rápido.Gran ritmo de Vettel. Está tranquilo en el P4 a 2.6s por delante de Gasly. Checo a 1s de Hamilton.Sólidos los Red Bull. Verstappen 3.8s sobre Pérez y 4.9s sobre Hamilton.Hamilton marca la vuelta más rápida. Está a 1.1s de Pérez. Norris en el P8 presionando a Tsunoda.Russell en el Williams a tan solo 2.9s de Bottas por el P14. Tremenda presión para Valtteri del que podría ser su reemplazo en Mercedes.Pérez abre diferencia a 1.4s. Verstappen marca la vuelta más rápida. Es la lucha por el último punto.Alonso bajo presión de Räikkönen y Giovinazzi por el P11. Los Alfa Romeo van por el Alpine.Colisión de Max Verstappen en la recta principal. El líder de la carrera y del campeonato queda fuera. Se pincha el neumático trasero izquierdo.Todos los pilotos entran a pits. Furibundo Max Verstappen. Safety Car.Salen los autos a la pista para partida estática.Hamilton pasa a Pérez pero el británico se sale en la curva 1. Checo está adelante. Vettel en el P2. Lewis en el P16Última vuelta!!! Checo Pérez está adelante!!! Duelo Gasly - Leclerc por el podio. Viene también Norris.Sergio Pérez (Red Bull) logró la victoria en el GP de Azerbaiyán. 2º Sebastian Vettel (Aston Martin), 3º Pierre Gasly (AlphaTauri), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Lando Norris (McLaren), 6º Fernando Alonso (Alpine), 7º Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 8º Carlos Sainz (Ferrari), 9º Daniel Ricciardo (McLaren), 10º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:44:481 en el giro 44. No se lleva el punto adicional debido a que no terminó en el top 10.