Checo Pérez lamenta la mala suerte en la carrera del GP de Arabia Saudita

Análisis de la carrera del GP de Arabia Saudita 2022:



Checo Pérez tuvo una buena partida y logró controlar el ataque de los Ferrari

Creo que a veces, cuando no tienes la suerte adecuada, no puedes ganar la carrera, sobre todo en circuitos locos como éste, te tumba. Creo que he dominado el primer stint y estaba cómodamente en cabeza y tenía la carrera controlada, pero por desgracia no ha sido suficiente.Al principio se produjo un Safety virtual, así que iba a perder una posición y luego, bajo el Safety Car, también perdí con Carlos. Fue el peor momento justo después de mi parada en boxes e hizo imposible recuperar el P1 después de eso. Ha sido una pena no haber podido alcanzar a Carlos al final para estar en el podio, pero no he tenido la oportunidad.Definitivamente hay muchos aspectos positivos que tomar de este fin de semana, ayer haciendo la pole y hoy teniendo el ritmo de carrera. Así que seguiremos trabajando duro, porque hoy me merecía la victoria, pero el mal momento lo impidió.Estoy muy contento por Max y por el equipo de haber conseguido un buen resultado hoy, podría haber sido un uno, un dos, pero desgraciadamente no lo hemos conseguido