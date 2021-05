Sebastián Montoya va por el título de la F4 Italiana - Entrevista

Fue un año difícil. Llegué muy tarde a Europa comparado a todos mis compañeros. Al comienzo se complicó tener el ritmo de ellos y durante todo el año fuimos mejorando cada carrera. Nunca tuvimos la suerte. Cuando estaba en el top 3 algo pasaba, me rompían el alerón o se me pinchaba una llanta o algo malo pasaba. Fue un año difícil y los resultados no mostraron la velocidad que teníamos. Todo lo que aprendí el año pasado en este lo puedo poner en la pista y creo que nos va a ir bastante bien

Al ser mi segundo año, tengo que hacer lo mismo que en el primero, solo que debo ser más inteligente y pensarlo un poco más, no pensarlo como novato sino como una persona que ya ha corrido acá. Mirar los errores del año pasado y ver cómo puedo dar el siguiente paso

Puede ser. Mi mamá (Connie) es quien decide. Depende cómo me vaya. Si me va bien en Francia sí, sino me quedo en el pueblito en Italia trabajando. Creo que vamos a estar bastante bien y podré ir a Indy

Hablé con mi papá y quiero hacer el próximo año Daytona. Este año corrieron un par de mis amigos en LMP3 (nueva categoría de prototipos) y había gente con la que corrí y que les gané. Ahora ellos casi ganan. Si pudiera ganarme un Rolex sería chévere

El piloto colombo-estadounidense afrontará su segundo año en la F4 Italiana y lo hará con un objetivo claro: luchar por el título. F1Latam.com lo entrevistó previo al inicio de la temporada 2021 este fin de semana en el Circuito Paul Ricard. Otros temas como el calendario 2021 en F4, la participación de su padre en las 500 millas, entre otros, los encuentran en la entrevista en video.