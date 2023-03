VIDEO: PREVIO E-Prix de São Paulo - La FIA Fórmula E compite por primera vez en Brasil

No veo la hora de correr en São Paulo

Soy de São Paulo, nací a pocos minutos [de la pista] y crecí allí. Va a ser una carrera increíble frente a mis fanáticos locales. Ha sido un sueño desde la primera carrera de Formula E. Ha estado cerca un par de veces y no ha sucedido del todo, pero después de 10 años de arduo trabajo y persistencia, finalmente está sucediendo en la Temporada 9 y para el comienzo de GEN3. Es muy emotivo para mí correr allí.



El circuito del Sambódromo parece que será increíble y las miles de personas a las que les gusta participar en el carnaval y pasar un tiempo en Brasil podrán quedarse para ver la carrera, el Zero Summit y el gran festival de música que se celebra el mismo fin de semana. Estoy seguro de que los apasionados brasileños llenarán las gradas

Cuando era niño, veía la Formula 1

La cultura es muy grande en Brasil y la razón es que va de los abuelos a los padres y a los hijos





El piloto que estaba realmente en la cima cuando yo era niño era Felipe Massa, porque estaba en Ferrari y ganaba carreras. Lo veías y pensabas: 'vaya, conduce el famoso coche rojo y gana carreras; eso es lo que yo puedo ser, es factible'. Creo que fue él quien me inspiró, junto con Rubens (Barrichello), porque ganaban carreras y estaban al máximo nivel del automovilismo cuando era un niño.





Recuerdo ver las carreras con mi abuelo, mi padre y mi tío, y todos ellos estaban muy influidos por Emerson Fittipaldi; Nelson Piquet (padre) también. Por supuesto, nos lo transmitieron a los niños y aprendimos a apreciar a nuestros ídolos. Yo estaba allí en Interlagos en la última curva en 2008, cuando perdió el título de F1 contra Lewis (Hamilton) al final. Todo el público tardó 10 minutos en darse cuenta de lo que había pasado

Este fin de semana en São Paulo, Brasil tendrá por primera vez el privilegio de ser sede de una válida de la FIA Fórmula E. Todo está listo en el Sambódromo de Anhembi para recibir a los bólidos del campeonato mundial de autos eléctricos.Y quien mejor para realizar este previo que Álvaro Buenaventura, el director de la FIA Fórmula E para Latinoamérica. No se pierdan este diálogo exclusivo con F1LATAM.COM desde São Paulo:Al E-Prix de São Paulo asistiremos gracias a una gentil invitación de Porsche Latin America y Autoélite, importador exclusivo de Porsche para Colombia.El Julius Baer São Paulo E-Prix 2023 de este sábado completará un triplete de nuevas ciudades anfitrionas en el ABB FIA Formula E World Championship en lo que va de temporada.La carrera en Brasil sigue a los debuts consecutivos de la Formula E en Ciudad del Cabo y Hyderabad y será otro punto culminante de lay el comienzo de la eraen el campeonato.El héroe local y ex campeón(Mahindra Racing) es oriundo de la ciudad y estará acompañado por su compatriota(NIO 333 Racing) mientras los 22 pilotos se preparan para correr en el circuito de 2,96 km y 11 curvas del Sambódromo, que hace un mes contó con las exóticas carrozas y bailarinas del Carnaval de São Paulo.", dijo el primer ´centurión´ de 100 carreras de Formula E y campeón de la temporada 3, Lucas di Grassi."., piloto de, volverá a la competición este sábado en Brasil. Tras haber estado de baja por lesión desde la primera carrera de la 9ª temporada, el holandés volverá al volante con el objetivo de sumar los primeros puntos del equipo en el GEN3.La temporada hasta el momento:El E-Prix inaugural de Ciudad del Cabo volvió a agasajar a un público que agotó las entradas en el primer viaje de la Formula E al África subsahariana, con la Table Mountain como telón de fondo incomparable en el automovilismo de élite. A continuación tuvo lugar uno de los E-Prix más memorables y, sin duda, el más rápido de la historia de la Formula E.Los veteranos(Envision Racing),(Jaguar TCS Racing) y(Maserati MSG Racing) se vieron sorprendidos por el desafío antes de la carrera, mientras que el debutante(Nissan Formula E Team) marcó la vuelta rápida más rápida de todos los tiempos para conseguir su primera Pole Position Julius Baer.La carrera fue inolvidable, ya que) y(DS PENSKE), dos antiguos compañeros de equipo con tres títulos entre los dos, lucharon hasta el final por lo más alto del podio. Da Costa protagonizó una carrera sensacional desde la undécima posición de la parrilla y logró su primera victoria con el equipo tras protagonizar uno de los adelantamientos más escandalosos que jamás se hayan visto.Cuando se cumplía un cuarto de la temporada en Ciudad del Cabo,) lideraba el campeonato mundial de pilotos, mientras que el fabricante de Stuttgart se había propuesto dominar el de equipos. Al doblete de victorias del alemán en Diriyah siguió un podio en el arranque de la temporada en Ciudad de México.Hyderabad fue una prueba para el fabricante de Stuttgart, ya que un problema técnico puso en peligro el fin de semana del alemán. Sin embargo, encontraron la causa de la salida de pista y Wehrlein recuperó la cuarta posición.En Ciudad del Cabo, Wehrlein salió relativamente ileso una vez más, con una saludable ventaja de 18 puntos intacta, después de que se equivocara en la frenada de la curva 9 y dejara fuera de carrera a Sébastien Buemi y a sí mismo en la primera vuelta. Fue "", dijo Wehrlein. Por muy dominantes que hayan sido él y Porsche, esto es la Formula E, y Wehrlein se considerará afortunado de que los que le rodean en la clasificación también hayan tropezado, como el ganador de Ciudad de México,, del Avalanche Andretti con motor Porsche, que sólo pudo ser 13º.Puede que Porsche y Wehrlein lideren la clasificación, pero eso no es todo. Sam Bird y Jean-Éric Vergne sólo han liderado un puñado de vueltas menos que el alemán y el segundo clasificado, Jake Dennis.La mala suerte y el enfrentamiento de Hyderabad entre los Jaguar han mermado la cuenta de puntos del equipo a pesar del fuerte ritmo y el progreso, ya que la carrera de desarrollo continúa a un ritmo vertiginoso. Basta con mirar a Envision Racing, segundo en la tabla de equipos con su I-TYPE 6, para hacerse una idea del potencial de Jaguar. No puntuar de forma consecutiva nunca es bueno, pero la temporada es joven y con 11 pruebas por delante, empezando por São Paulo este sábado, hay tiempo de sobra para cambiar.Vergne parece ser el piloto en forma en este momento, y Wehrlein tendrá los ojos puestos en sus retrovisores, ya que el único bicampeón de la Formula E consiguió el primer puesto en Hyderabad con un segundo puesto en Ciudad del Cabo, tras una gran actuación defensiva. El francés intentará sacar provecho de ello con un triplete en São Paulo.Durante ocho carreras, el ganador de la Pole Position no ha podido convertir la victoria en carrera, con el auto GEN3 ofreciendo muchas oportunidades de adelantamiento: Da Costa saliendo desde la 11ª posición de la parrilla en Ciudad del Cabo y Wehrlein desde la novena en Diriyah son dos ejemplos de ello. Solo una carrera anterior en la historia de la Formula E se ha ganado desde más abajo (Di Grassi en México 2017, desde la 15ª posición). Ciudad del Cabo también resultó ser el final de carrera más ajustado en 22 rondas, a solo 0,281 segundos.El legendario Ayrton Senna, triple campeón del mundo de Fórmula 1 y dos veces vencedor en Interlagos, en São Paulo, su tierra natal; Emerson Fittipaldi, otro campeón de F1 oriundo de la ciudad y bicampeón; y el carioca Nelson Piquet Sr., otro tricampeón, marcaron la pauta del legado del automovilismo.El país siente una pasión inigualable por el automovilismo, con generaciones que crecen viendo a sus héroes e ídolos representar a su país en la escena mundial.", dice Sérgio Sette Câmara, del NIO 333 Racing. "".".En la Formula E, hay héroes brasileños que han sido pioneros en las carreras de motores eléctricos al más alto nivel, llevando el patrimonio automovilístico del país a un público nuevo y siempre apasionado. El campeón de la 3ª temporada, Lucas di Grassi, es un orgulloso paulista. Nelson Piquet Jr. siguió los pasos de su padre para ganar un título en la cúspide del deporte al sellar el campeonato inaugural de Formula E en 2014/15.Massa también ha participado en la serie, en su época con Venturi, al igual que Bruno, sobrino del gran Ayrton Senna, y Felipe Nasr Sette Câmara y Di Grassi serán los abanderados este fin de semana, con un público expectante para animarles.Las Prácticas libres 1 del Julius Baer São Paulo E-Prix arrancarán a las 16:30 hora estándar de Brasilia (GMT -3hrs) del viernes 24 de marzo.Las Prácticas libres 2 se celebrarán el sábado a las 07:30 locales (10:30 GMT) y la sesión de Clasificación a las 09:40 (12:40 GMT). La Ronda 6 de la 9ª temporada comenzará a las 14:00 locales (17:00 GMT).Sigue la acción en la pista en el nuevo Centro de Carreras. No te pierdas el cronometraje en directo, que incluye un mapa interactivo de la pista en tiempo real y la posibilidad de seguir a los pilotos durante todas las sesiones de cada E-Prix, además de los momentos más destacados, informes detallados de las sesiones, entrevistas exclusivas, todas las clasificaciones y resultados, así como datos, opiniones y reacciones desde la pista..Descubre cómo seguir la acción en directo en cada país visitando: fiaformulae.com/en/ways-to-watch los aficionados locales podrán seguir toda la acción de la carrera Julius Baer São Paulo 2023 a través de Band TV y BandSports junto con la cobertura digital en BandPlay y bandsports.com.por primera vez esta temporada, CBS retransmitirá la carrera a través de su canal en abierto. Los entrenamientos libres y la clasificación se retransmitirán en directo en CBSSports.com y en la aplicación CBS Sports, mientras que el programa previo a la carrera se emitirá en CBS Sports Network.TVA Sports y TSN 3 retransmitirán toda la acción de la carrera en francés e inglés, respectivamente.México seguirá disfrutando de la cobertura de Fox Sports 3 y Claro Sports a partir de las 10:30am, y a las 10:50 am en Azteca Deportes, además Claro Sports ofrecerá cobertura en toda América Latina.