Porsche está listo para las 24 Horas de Daytona con nueve autos en pista

¿Cuáles son las categorías y autos en IMSA?

Basándonos en nuestros resultados del año pasado en el campeonato IMSA, en el WEC y en nuestras sesiones de pruebas, hemos optimizado aún más tanto el auto como los procesos del equipo para la nueva temporada

Estamos seguros de que este año llegamos considerablemente mejor preparados a Daytona. En 2023 se nos escapó por muy poco el título en Norteamérica. Eso no debería ocurrir este año. Nuestra apuesta por el campeonato empezará, esperemos, con una buena carrera allí

Los autos oficiales de Porsche en GTP:

Los autos cliente Porsche:

La carrera:

Una visión general de los pilotos y equipos:

Programación:

Victorias absolutas de Porsche en las 24 Horas de Daytona:

Cuando se habla de éxito en las 24 Horas de Daytona, de inmediato el nombre de Porsche sale a relucir. Con 18 victorias en su palmarés, la marca alemana es la de mayor éxito en esta prestigiosa carrera de duración. Para este fin de semana el objetivo de Porsche Penske Motorsport no es otro que llevarse el triunfo.Gracias a una cordial invitación de Porsche Latin America y Autoélite - importador exclusivo de la marca para Colombia - , tendremos la oportunidad de vivir en primera persona esta maravillosa experiencia y contarles cada detalle de lo que suceda en el Daytona International Speedway.Las 24 Horas de Daytonay sin duda centra la atención de los deportes a motor mundial, gracias a las marcas y pilotos que participarán en esta. El ex piloto de Fórmula 1, el brasileroy el estadounidense, ganador de las 500 millas de Indianápolis en 2022, encabezan el listado de los pilotos de Porsche.En cuanto a los autos, primero hay que explicar que IMSA tiene cuatro categorías: Grand Touring Prototype (GTP), Le Mans Prototype 2 (LMP2), GT Daytona Pro (GTD PRO) y GT Daytona (GTD).En, la cual cuenta con los autos prototipo híbridos más nuevos y avanzados tecnológicamente, tienen una unidad de potencia común para todos que toma la energía cinética que se obtiene en las frenadas y la almacena posteriormente en las baterías, para luego ser utilizada cuando se requiera.En esta categoría se encuentra Porsche Penske Motorsport con dos 963, mientras que dos equipos cliente, JDC-Miller MotorSports y Proton Competition, también compiten en esta categoría. Otros rivales de la marca germana son Acura, BMW y Cadillac.La siguiente categoría es, la cual cuenta con un auto de habitáculo cerrado, desarrollado por cuatro constructores aprobados. Adicionalmente estos autos pueden competir en otros campeonatos de automovilismo con el WEC, del cual hace parte las prestigiosas 24 Horas de Le Mans.Luego siguen dos categorías, en las que Porsche tiene cinco equipos cliente. Estas son:. En la primera se incluyen autos construidos para las regulaciones técnicas de FIA GT3 y da la oportunidad a equipos de fábrica y alineaciones de pilotos para competir en esta clase. En esta corren desde 2023: Aston Martin, Aston Martin, Chevrolet, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Mercedes-AMG and Porsche.En la segunda los autos no se definen tecnología y utilizan la especificación global de FIA GT3. Allí participan Acura, Aston Martin, BMW, Ferrari, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG y Porsche.", explica Thomas Laudenbach, Vicepresidente de Porsche Motorsport. "".Hasta cuatro pilotos oficiales podrán conducir cada uno de los dos. El británico Nick Tandy y el francés Mathieu Jaminet compartirán el volante delcon el belga Laurens Vanthoor y el francés Kévin Estre.En el auto gemelo, el brasileño Felipe Nasr y el estadounidense Dane Cameron recibirán el apoyo de la estrella estadounidense de la IndyCar Josef Newgarden y de Matt Campbell. Cameron y Campbell cambiarán de campeonato en la temporada 2024: el estadounidense está plenamente comprometido con el IMSA, mientras que el australiano disputará el Campeonato del Mundo de Resistencia FIA (WEC).JDC-Miller MotorSports y Proton Competition cuentan cada uno con un Porsche 963 en la máxima categoría GTP. El autodel equipo alemán lo comparten los pilotos oficiales de Porsche Gianmaria Bruni, de Italia, y Romain Dumas, de Francia, con el belga Alessio Picariello y el suizo Neel Jani.El holandés Tijmen van der Helm y el experimentado piloto británico Richard Westbrook forman la tripulación habitual del autode JDC-Miller MotorSports. Para las pruebas más largas, contarán con el apoyo del inglés Phil Hanson, mientras el exitoso piloto amateur Ben Keating (EE.UU.) se unirá a ellos como cuarto piloto en Daytona.El Porsche 911 GT3 R de AO Racing participará en la categoría GTD Pro. El alemán Laurin Heinrich, antiguo piloto Porsche Júnior, y el británico Sebastian Priaulx son los pilotos titulares del. En Daytona correrán junto con Michael Christensen. El danés forma parte de la plantilla de pilotos oficiales de Porsche, al igual que el experimentado francés Frédéric Makowiecki, que pilotará el Porsche 911 GT3 R nº 120 para Wright Motorsports en el arranque de la temporada 2024.Lo mismo ocurre con el austriaco Thomas Preining. El vigente campeón del DTM compartirá el autode Andretti Motorsports con el estadounidense Jarett Andretti, el colombiano Gabby Chaves y el canadiense Scott Hargrove. Julien Andlauer, Preining, Campbell, Jaminet, Christensen y Klaus Bachler también han pasado por las filas del programa Porsche Júnior.El Daytona International Speedway de Florida, inaugurado en 1959, se distingue de otros principalmente por sus curvas muy peraltadas. Lade este trazado de 5,73 kilómetros. Esto requiere una configuración especial del vehículo. Concomo constructor y 4 como proveedor del motor, Porsche es, con diferencia,. Otras 80 victorias en su categoría completan este impresionante palmarés. Desde 1966, la clásica prueba se ha disputado con una combinación del trióvalo y del circuito interior.Tradicionalmente, el evento de la costa este de Estados Unidos comienza con el llamado "Roar Before the 24". Como parte de las pruebas de tres días previas al inicio de la nueva temporada del IMSA, los participantes se clasifican para la carrera de 24 horas. La prueba también constituye el inicio del trofeo IMSA Michelin Endurance Cup, que otorga puntos a los vehículos mejor clasificados después de 6, 12 y 18 horas, así como por cruzar la línea de meta. El campeonato también incluye las 12 Horas de Sebring, las carreras de 6 horas de Watkins Glen e Indianápolis, así como la llamada "Petit Le Mans". La temporada del IMSA concluirá en octubre con la carrera de 10 horas en el circuito de Road Atlanta.Proton Competition #5: Gianmaria Bruni (I) / Romain Dumas (F) / Alessio Picariello (B) / Neel Jani (CH)Porsche Penske Motorsport #6: Mathieu Jaminet (F) / Nick Tandy (RU) / Laurens Vanthoor (B) / Kévin Estre (F)Porsche Penske Motorsport #7: Dane Cameron (EE. UU.) / Felipe Nasr (BR) / Josef Newgarden (EE. UU.) / Matt Campbell (AUS)JDC-Miller MotorSports #85: Tijmen van der Helm (NL) / Richard Westbrook (RU) / Ben Keating (EE. UU.) / Phil Hanson (RU)AO Racing #77: Laurin Heinrich (D) / Sebastian Priaulx (RU) / Michael Christensen (DIN)Andretti Motorsports #43: Jarett Andretti (EE. UU.) / Gabby Chaves (COL) / Scott Hargrove (CDN) / Thomas Preining (A)MDK Motorsports #86: Anders Fjordbach (DIN) / Kerong Li (CHN) / Klaus Bachler (A) / Larry ten Voorde (NL)Kellymoss with Riley #92: David Brule (EE. UU.) / Alec Udell (EE. UU.) / Trent Hindman (EE. UU.) / Julien Andlauer (F)Wright Motorsports #120: Adam Adelson (EE. UU.) / Elliott Skeer (EE. UU.) / Jan Heylen (B) / Frédéric Makowiecki (F)11:00 am a 12:30 pm: Sesión de pruebas 14:15 pm a 6:00 pm: Sesión de pruebas 211:15 am - 12:45 pm: Sesión de pruebas 33:10 pm - 4:10 pm: Sesión de pruebas 46:30 pm - 8:30 pm: Sesión de pruebas 51:25 pm - 1:50 pm: Sesión de pruebas 6 (solo clase GTP)1:55 pm - 2:10 pm: Clasificación GTD Pro/GTD2:45 pm - 3:00 pm: Clasificación GTP10:05 am - 11:35 am: Práctica libre 12:10 pm - 3:55 pm: Práctica libre 26:35 pm - 8:05 pm: Práctica libre 311:20 am - 12:20 pm: Práctica libre 41:40 pm: Inicio de las 24 Horas de Daytona1:40 pm: Final de las 24 Horas de Daytona1968 – Elford/Neerpasch/Stommelen/Herrmann/Siffert (Porsche 907 LH)1970 – Rodríguez/Kinnunen/Redman (Porsche 917 K)1971 – Rodríguez/Oliver (Porsche 917 K)1973 – Gregg/Haywood (Porsche Carrera RSR)1975 – Gregg/Haywood (Porsche Carrera RSR)1977 – Graves/Haywood/Helmick (Porsche Carrera RSR)1978 – Gregg/Hezemans/Stommelen (Porsche 935)1979 – Field/Haywood/Ongais (Porsche 935)1980 – Merl/Joest/Stommelen (Porsche 935)1981 – Rahal/Garretson/Redman (Porsche 935)1982 – Paul Sr./Paul Jr./Stommelen (Porsche 935)1983 – Foyt/Ballot-Léna/Wollek/Henn (Porsche 935)1985 – Foyt/Unser/Wollek/Boutsen (Porsche 962)1986 – Holbert/Bell/Unser (Porsche 962)1987 – Holbert/Bell/Unser/Robinson (Porsche 962)1989 – Andretti/Bell/Wollek (Porsche 962)1991 – Jelinski/Haywood/Wollek/Pescarolo/Krages (Porsche 962)2003 – Buckler/Schrom/Bernhard/Bergmeister (Porsche 911 GT3 RS)