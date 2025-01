Porsche Penske Motorsport inicia en Daytona la defensa del campeonato IMSA

Porsche busca ampliar su impresionante historial en las 24 Horas de Daytona. Después de conseguir su decimonovena victoria general el año pasado, el objetivo es claro para la apertura de la temporada 2025 del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar: lograr otro triunfo.Como campeón defensor, el equipo de fábrica Porsche Penske Motorsport participará con una renovada alineación de pilotos en sus dos Porsche 963. En la clase principal GTP, los equipos cliente JDC-Miller MotorSports y Proton Competition también presentarán prototipos híbridos idénticos de 520 kW (707 CV). La participación de Porsche se completa con cuatro Porsche 911 GT3 R que competirán en las categorías GTD-Pro y GTD, entre ellos el equipo Iron Dames.Las 24 Horas de Daytona, la prestigiosa apertura de temporada del Campeonato Norteamericano IMSA WeatherTech SportsCar, celebrará su 63ª edición del 25 al 26 de enero en el Daytona International Speedway en Florida. La clase GTP contará con cuatro Porsche 963: dos de Porsche Penske Motorsport, uno de Proton Competition y otro de JDC-Miller MotorSports. El Campeón Mundial de Fórmula E Pascal Wehrlein de Alemania hará su debut en Daytona en este último.Porsche Penske Motorsport y sus equipos cliente aprovecharon la sesión de pruebas "Roar Before the 24" el pasado fin de semana (17-19 de enero) para una intensa preparación de carrera. Durante tres días de pruebas oficiales, los cuatro Porsche 963 de la clase GTP completaron 636 vueltas (3,644 kilómetros), mientras que los cuatro Porsche 911 GT3 R en las categorías GT registraron un kilometraje combinado de más de 4,000 kilómetros. Los resultados de estas pruebas finales han dejado optimistas a Porsche Motorsport y sus socios para el fin de semana de carrera."Daytona fue el trampolín para muchos éxitos el año pasado. La competencia será aún más dura en 2025, pero nuestras ambiciones permanecen intactas", dijo Thomas Laudenbach, Vicepresidente de Porsche Motorsport. En 2024, el Porsche 963 del auto No. 7 de Porsche Penske Motorsport triunfó en la icónica carrera de Florida. "Aspiramos a otra victoria general y estamos bien preparados para la feroz competencia en la clase principal GTP y ambas categorías GTD. Nuestros autos de carrera representan la marca Porsche en pistas de todo el mundo como embajadores, ¡y queremos ver al Porsche 963 y 911 GT3 R liderando el pelotón!"Porsche Penske Motorsport ha refinado numerosos detalles después de asegurar el campeonato 2024. Una actualización significativa para la nueva temporada es la alineación renovada de pilotos. El auto No. 6 contará con el dúo regular del francés Mathieu Jaminet y el australiano Matt Campbell, con apoyo adicional del francés Kévin Estre en Daytona. El auto hermano No. 7, conducido a tiempo completo por el campeón defensor y ganador de Daytona 2024 Felipe Nasr de Brasil y Nick Tandy del Reino Unido, tendrá al belga Laurens Vanthoor uniéndose para la carrera de 24 horas."Hicimos progresos consistentes durante el Roar en Daytona y ahora estamos completamente preparados para la primera semana de carrera de la temporada", explica Urs Kuratle, Director de Motorsport de Fábrica LMDh. "Desde su debut hace dos años, el Porsche 963 se ha establecido como el vehículo más exitoso en su clase. Somos los campeones defensores tanto en el Campeonato IMSA como en el FIA WEC. Además, nuestra victoria en 2024 demostró que nuestro equipo puede sobresalir bajo las condiciones únicas de las 24 Horas de Daytona.""Los últimos doce meses han volado. Ha pasado mucho desde nuestra victoria hace un año", resume Jonathan Diuguid. El Director General de Porsche Penske Motorsport agrega: "Entramos a la carrera de este año excepcionalmente bien preparados. Nuestras sesiones durante la prueba en noviembre de 2024 y el Roar del fin de semana pasado fueron positivas. Hubo algunos problemas técnicos menores aquí y allá, pero para eso son exactamente las sesiones de prueba: resolver ese tipo de cosas. Soy optimista mientras nos dirigimos a la próxima carrera."Además de las entradas oficiales, destacan los dos Porsche 963 cliente de JDC-Miller MotorSports y Proton Competition. En el auto No. 5 de Proton, el equipo alemán contará con el piloto de fábrica francés Julien Andlauer y el suizo Neel Jani, quien ganó Le Mans en 2016 con el Porsche 919 Hybrid. Por su parte, en el auto No. 85 de JDC-Miller MotorSports, el piloto de fábrica Pascal Wehrlein hará su debut en Daytona compartiendo el cockpit con el experimentado piloto italiano Gianmaria Bruni y otros pilotos.En la categoría GTD Pro, el Porsche 911 GT3 R de AO Racing busca defender su título IMSA. El auto "Rexy", envuelto en su característica librea verde de dinosaurio, será conducido por los ex Porsche Juniors Laurin Heinrich (Alemania) y Klaus Bachler (Austria), junto con el piloto belga Alessio Picariello. El idéntico auto de carreras de 416 kW (565 CV) de Proton Competition contará con los pilotos de fábrica austriacos Thomas Preining y Richard Lietz.En la clase GTD, las Iron Dames debutarán su Porsche 911 GT3 R en la serie IMSA. Esta nueva asociación entre Porsche y la iniciativa que apoya a las mujeres en el automovilismo se lanzó a finales del año pasado. En el auto No. 83, Michelle Gatting (Dinamarca), Sarah Bovy (Bélgica), la ex piloto de DTM Rahel Frey y su compatriota suiza Karen Gaillard compartirán las tareas de conducción. El 911 GT3 R de Wright Motorsports contará con el ex junior de Porsche Ayhancan Güven de Turquía entre su alineación.Inaugurado en 1959, el Daytona International Speedway en Florida es reconocido por sus curvas peraltadas, con ángulos de hasta 31 grados en las secciones ovales del circuito de 5.73 kilómetros. Este trazado único requiere una configuración especial del vehículo. Con 19 victorias generales como constructor y cuatro como socio de motor, Porsche sigue siendo el fabricante más exitoso en la historia de Daytona. Ochenta victorias adicionales de clase completan este impresionante récord. La clásica carrera de resistencia, que combina un óvalo con un circuito de carretera interior, se ha celebrado desde 1966.Las 24 Horas de Daytona también sirven como apertura de temporada para la Copa IMSA Michelin Endurance, un campeonato que otorga puntos a las seis, 12 y 18 horas de carrera, así como al final. Otras rondas en esta serie de resistencia incluyen las 12 Horas de Sebring, las 6 Horas de Watkins Glen, una carrera de seis horas en Indianápolis y la final de 10 horas "Petit Le Mans" en Road Atlanta en octubre.Autos de Carrera Porsche y Pilotos en las 24 Horas de Daytona:Porsche Penske Motorsport #6: Matt Campbell (AUS), Mathieu Jaminet (FRA), Kévin Estre (FRA)Porsche Penske Motorsport #7: Felipe Nasr (BRA), Nick Tandy (GBR), Laurens Vanthoor (BEL)Proton Competition #5: Julien Andlauer (FRA), Neel Jani (SUI), Tristan Vautier (FRA), Nico Pino (CHL)JDC-Miller MotorSports #85: Pascal Wehrlein (GER), Gianmaria Bruni (ITA), Bryce Aron (USA), Tijmen van der Helm (NLD)Inter Europol Competition #43: António Félix da Costa (PRT), Tom Dillmann (FRA), Bijoy Garg (USA), Jon Field (USA)Proton Competition #20: Thomas Preining (AUT), Richard Lietz (AUT), Claudio Schiavoni (ITA), Matteo Cressoni (ITA)AO Racing #77: Klaus Bachler (AUT), Laurin Heinrich (GER), Alessio Picariello (BEL)Iron Dames #83: Michelle Gatting (DNK), Rahel Frey (SUI), Sarah Bovy (BEL), Karen Gaillard (SUI)Wright Motorsports #120: Ayhancan Güven (TUR), Adam Adelson (USA), Elliott Skeer (USA), Tom Sargent (AUS)AWA #13: Lars Kern (GER), Matt Bell (GBR), Marvin Kirchhöfer (GER), Orey Fidani (CAN)10:05 – 11:35 AM: Práctica Libre2:10 – 2:25 PM: Clasificación GTD2:35 – 2:50 PM: Clasificación GTD-Pro3:25 – 3:40 PM: Clasificación GTP6:30 – 8:00 PM: Práctica Libre11:20 AM – 12:20 PM: Práctica Libre1:40 PM: Inicio de las 63ª 24 Horas de Daytona1:40 PM: Final de las 63ª 24 Horas de Daytona1968 – Elford/Neerpasch/Stommelen/Herrmann/Siffert (Porsche 907 LH)1970 – Rodríguez/Kinnunen/Redman (Porsche 917 K)1971 – Rodríguez/Oliver (Porsche 917 K)1973 – Gregg/Haywood (Porsche Carrera RSR)1975 – Gregg/Haywood (Porsche Carrera RSR)1977 – Graves/Haywood/Helmick (Porsche Carrera RSR)1978 – Gregg/Hezemans/Stommelen (Porsche 935)1979 – Field/Haywood/Ongais (Porsche 935)1980 – Merl/Joest/Stommelen (Porsche 935)1981 – Rahal/Garretson/Redman (Porsche 935)1982 – Paul Sr./Paul Jr./Stommelen (Porsche 935)1983 – Foyt/Ballot-Léna/Wollek/Henn (Porsche 935)1985 – Foyt/Unser/Wollek/Boutsen (Porsche 962)1986 – Holbert/Bell/Unser (Porsche 962)1987 – Holbert/Bell/Unser/Robinson (Porsche 962)1989 – Andretti/Bell/Wollek (Porsche 962)1991 – Jelinski/Haywood/Wollek/Pescarolo/Krages (Porsche 962)2003 – Buckler/Schrom/Bernhard/Bergmeister (Porsche 911 GT3 RS)2024 – Nasr/Cameron/Campbell/Newgarden (Porsche 963)