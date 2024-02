Porsche gana las 24 horas de Daytona con Nasr, Newgarden, Cameron y Campbell - Cobertura especial

La tenacidad de Porsche brindó el resultado esperado

Increíble. Fue una carrera de muchas emociones. El equipo hizo un trabajo espectacular en toda la competencia, en momentos en que los rivales eran muy competitivos y en los que tuvimos dificultades con el calor. La ejecución final fue espectacular, los pit stops, la estrategia. Estoy muy contento de brindar esta victoria para el equipo Porsche Penske Motorsport

Es difícil poner las emociones en palabras. Ganamos el Daytona 2024, increíble. Nunca había experimentado una batalla tan emocionante. Ganamos una de las carreras realmente grandes. Nuestro equipo funcionó. Cuatro Porsche 963, dos de Porsche Penske Motorsport y dos de nuestros fuertes equipos de clientes, lo lograron sin problemas técnicos importantes, eso es todo un logro en sí mismo. Esto solo fue posible gracias al increíble trabajo de todos los involucrados. ¡Muchas gracias! El segundo lugar para el Porsche 911 GT3 R de AO Racing en la clase GTD Pro también es absolutamente fantástico. Daytona definitivamente valió la pena para nosotros

Un día increíble para toda la organización de Porsche Penske Motorsport. Ambos de nuestros Porsches tuvieron una gran velocidad, pero lo más importante, la confiabilidad y la ejecución de nuestro equipo nos permitieron asegurar la victoria general por primera vez desde 1969. Felicitaciones a toda la organización de Porsche y Penske por esta victoria monumental

¿Qué sigue?

Sólidos resultados de los equipos de clientes de Porsche en GTP y GTD-Pro

Resultado de la carrera

Test drive Miami - Daytona - Miami con dos súper autos:

Tras un emotivo y cerrado final, el equipo Porsche Penske Motorsport con el auto número 7 de Felipe Nasr, Dane Camero, Matta Campbell y Josef Newgarden, se impuso en las 24 horas de Daytona, válida que marcó el inicio de temporada del campeonato IMSA. Ésta es la victoria 19 de Porsche en el campeonato, ampliando así el récord como marca triunfadora en este ítem.Gracias a una invitación de Porsche Latin America y Autoélite - importador exclusivo para Colombia, cubrimos este importante evento, el cual hace parte de la triple corona de las carreras de duración junto a las 24 de horas de Le Mans y las 12 horas de Sebring.Para este año el reto de la marca alemana era dejar atrás los inconvenientes de fiabilidad que se presentaron en 2023, los cuales se produjeron al ser el primer año de esta nueva fase en la categoría. Efectivamente la carrera del domingo en el Daytona International Speedway demostró que no solamente se consiguió el objetivo, sino que también el rendimiento del Porsche 963 es sobresaliente.Además de la victoria, se suma un cuarto lugar del auto número 6 de Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Laurens Vanthoor y Kévin Estre. El podio se les escapó por unas penalizaciones, quedando en la parte trasera del grupo. Esto los retrasó, sin embargo lograron avanzar. Luego una salida de pista de Estre tan pronto cambió neumáticos, complicó las opciones de victoria.En cuanto al número 7, una intensa lucha con el Cadillac número 31 generó emociones y nerviosismo, pero al final el brasilero Felipe Nasr pudo contener la presión del auto estadounidense, a pesar de encontrarse con un set de neumáticos desgastado tras un largo stint final.La confusión se apoderó de todos cuando la bandera a cuadros se ondeó un minuto y medio antes del cierre de la carrera. Felipe Nasr no se confió y siguió acelerando. Esta situación la logramos evidenciar en el garaje del equipo, ya que un exceso de confianza podía haber arruinado el trabajo de meses de preparación y de lo hecho en pista durante un día.En diálogo con F1LATAM.COM tras terminar la carrera, Nasr comentó: "".Entretanto Thomas Laudenbach, vicepresidente de Porsche Motorsport, afirmó: "".Roger Penske, fundador y presidente de Penske Corporation, indicó: "".Este resultado le permite a Porsche Penske Motorsport colocarse al frente de la tabla de clasificación en IMSA. Ahora el equipo se alista para su siguiente compromiso que será el 16 de marzo con motivo de otra prueba que hace parte de la triple corona de las carreras de duración: las 12 horas de Sebring.Finalizando en quinto y sexto lugar, los dos Porsche 963 de los equipos de clientes Proton Competition y JDC-Miller MotorSports completaron el excelente resultado en la clase GTP superior. En ocasiones, ambos autos de carrera incluso estuvieron en camino al podio. Tanto los pilotos experimentados como los jóvenes al volante de los autos #5 y #85 realizaron maniobras impresionantes con tiempos de vuelta rápidos y actuaciones limpias.En la categoría GTD Pro, AO Racing aseguró el segundo escalón del podio con el Porsche 911 GT3 R. Al volante del auto de carrera #77 "Rexy", el piloto de fábrica Michael Christensen de Dinamarca, el ex Porsche Junior Laurin Heinrich de Alemania y Sebastian Priaulx del Reino Unido realizaron una carrera impecable, al igual que todo el equipo de clientes de Estados Unidos. "La carrera de 24 horas de este año volvió a subrayar que hay que luchar hasta el final.El Porsche 911 idéntico de Andretti Motorsports, Kellymoss with Riley y MDK Motorsports terminaron la carrera en noveno, décimo primero y décimo segundo lugar.1. Cameron / Nasr / Campbell / Newgarden (USA / BRA / AUS / USA), Porsche 963 #7, 791 vueltas2. Derani / Aitken / Blomqvist (BRA / GBR / GBR), Cadillac #31, -2.112 s3. Taylor / Deletraz / Herta / Button (USA / CHE / USA / GBR), Acura ARX-06 #40, -14.989 s4. Tandy / Jaminet / Estre / Vanthoor (GBR / FRA / FRA / BEL), Porsche 963 #6, -15.387 s5. Bruni / Jani / Picariello / Dumas (ITA/ CHE / BRA / FRA), Porsche 963 #5, -44.479 s6. Van der Helm / Westbrook / Hanson / Keating (NZL / GBR / GBR / USA), Porsche 963 #85, - 2 vueltas1. Serra / Rigon / Pier Guidi / Calado (BRA / ITA / ITA/ UK), Ferrari 293 GT3 #62, 733 vueltas2. Heinrich / Priaulx / Christensen (DEU / GBR / DNK), Porsche 911 GT3 R #77, -34.999 s3. Sellers / Snow / Verhagen / van der Linde (USA / USA / USA / ZAF), BMW M4 GT3 #1, -2 vueltas1. Ward / Ellis / Dontje / Morad (USA / GBR / NZL / CAN), Mercedes AMG GT3 #57, 731 vueltas2. Adelson / Skeer / Heylen / Makowiecki (USA / USA / BEL / FRA), Porsche 911 GT3 R #120, -1 vueltas3. Andretti / Chaves / Hargrove / Preining (USA / USA / CAN / AUT), Porsche 911 GT3 R #43, -3 vueltas4. Brule / Udell / Hindman / Andlauer (USA / USA / USA / FRA), Porsche 911 GT3 R #92, -12 vueltas5. Li / Fjordbach / Ten Voorde / Bachler (CHN / DEN / NZL / AUT), Porsche 911 GT3 R #86, -13 vueltasY para completar nuestra experiencia con Porsche, tuvimos la oportunidad de probar dos espectaculares autos en el recorrido de Miami a Daytona, ida y vuelta, completando un trayecto superior a 800 km.En elcomprobamos de primera mano las bondades y prestaciones de este auto eléctrico, el cual abre el camino de la movilidad sostenible con los más altos estándares de calidad, rendimiento, tecnología y lujo.Adicionalmente tuvimos la posibilidad de realizar una carga del vehículo en una estación rápida (350 kW) y ver comprobar cómo en tan solo 45 minutos el Taycan quedó totalmente cargado y así poder continuar con el trayecto.En cuanto al, esta serie purista del legendario modelo no deja de sorprender con sus prestaciones, con estilo deportivo y glamuroso. Sus 385 HP obtenidos gracias a su motor 3 litros de 6 cilindros, fueron idóneos para el trayecto recorrido en las súper autopistas de Florida.Probar sus diversos modos de manejo, escuchar el maravilloso ruido que pueden alternar sus escapes y sentir su extraordinario agarre mediante la altura de la suspensión, completaron esta gran experiencia.