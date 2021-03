Porsche completa primer reto en la FIA Fórmula E con puntos e información clave

El E-Prix de Ad Diriyah abrió la séptima temporada de FIA Fórmula E El E-Prix de Ad Diriyah abrió la séptima temporada de FIA Fórmula E

Asumimos un poco de riesgo ahorrando energía al salir André desde el pit lane. Pero, desgraciadamente, no funcionó. Dos fases de bandera amarilla completa y la prematura finalización de la carrera tampoco nos ayudó. A pesar de ello, hemos sacado muchas cosas positivas de este primer evento, así como importante información que nos puede ayudar a progresar. Después de un rendimiento fantástico en clasificación, Pascal empezó la carrera del viernes desde la primera línea de parrilla y André Lotterer desde la cuarta, lo que es un buen resultado en conjunto. El equipo hizo un trabajo extraordinario al reconstruir el auto de André a tiempo para la carrera. Una prueba de este tipo es como un rompecabezas y para nosotros hoy algunas de las piezas no encajaban del todo. Aun así, no estamos desconcertados. Sabemos lo que podemos hacer y tenemos confianza

Después de todo, fue un buen comienzo de temporada para nosotros. La excelente clasificación del viernes, un quinto puesto en la primera carrera y entrar hoy entre los diez primeros me hacen ser optimista. Las cosas se pusieron más difíciles este sábado. Cuando ruedas con un grupo de autos que fueron muy sólidos en la primera prueba, no es fácil avanzar. Lo intenté todo y fui demasiado optimista en un punto, lo que me costó un paso por el pit lane de penalización. Con eso, era imposible superar este resultado. Ahora tenemos que ver cómo podemos mejorar de cara a la próxima carrera de Roma. Tengo confianza en que volveremos más fuertes

Es una pena que no pudiéramos demostrar todos los progresos que hemos hecho en comparación con la pasada temporada. Por desgracia, en mi caso ha sido un fin de semana para olvidar. Ayer fue un pinchazo y hoy un accidente en los entrenamientos libres que me hicieron perder la clasificación. Doy las gracias a mi equipo por reparar el auto a tiempo para la carrera. Las cosas solo pueden mejorar en Roma

La marca alemana Porsche comenzó su segunda temporada de Fórmula E con dos carreras nocturnas en el desierto de Arabia Saudita. El certamen de autos ciento por ciento eléctricos celebró su estreno oficial de campeonato mundial en el exigente circuito urbano de Diriyah, y el equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E sumó puntos en ambas pruebas.Pascal Wehrlein logró una buena quinta posición en la carrera de su debut con el Porsche 99X Electric, disputada el viernes. En la segunda, que fue corrida hoy sábado, acabó décimo. André Lotterer terminó esta última prueba en la península de Arabia en el undécimo puesto.Después de un sólido rendimiento y de establecer el segundo mejor tiempo en la clasificación de la Super Pole, Pascal Wehrlein tomó la salida desde la primera línea de parrilla en esta pista de dos kilómetros y 495 metros de longitud, situada en las proximidades de la capital del país, Riad. Al volante del Porsche 99X Electric con el nº 99, tuvo una buena arrancada y se preparó para ponerse en cabeza. Sin embargo, no logró mantener la presión sobre el líder a lo largo de la carrera en este estrecho y sinuoso circuito urbano. A la mitad de la prueba, que duró 45 minutos más una vuelta, cayó al quinto lugar cuando sus perseguidores utilizaron el llamado Modo Ataque para obtener potencia adicional. Dos fases con vehículo de seguridad en pista hacia el final de la carrera le impidieron la remontada.Para su compañero André Lotterer la prueba transcurrió con menos tranquilidad. Partió desde la séptima línea de la parrilla de salida, pero un pinchazo le obligó a entrar a los boxes con su Porsche 99X Electric nº 36, lo que le costó varias posiciones.El segundo mejor tiempo en la Super Pole sentó las bases para que Pascal Wehrlein se colocara quinto en la primera carrera. Este positivo resultado significó salir en el primer grupo de clasificación para la prueba del sábado y, por tanto, con unas condiciones menos favorables en cuanto a agarre del asfalto. Al volante de su Porsche 99X Electric, partió en la decimosexta posición para la segunda carrera. Debido a lo estrecho y sinuoso de la pista cercana a Riad, la capital del país, y a que los competidores de la Fórmula E están muy equilibrados, las opciones de adelantamiento fueron escasas, lo que hizo imposible la remontada. Solo gracias a las penalizaciones impuestas a otros pilotos que acabaron por delante, Pascal logró finalmente la décima posición, que le proporcionó un punto.Un pinchazo retrasó a su compañero André Lotterer en la primera carrera, y la mala suerte se volvió a cebar con él en la siguiente. Un accidente en un tramo rápido del trazado durante los entrenamientos libres, obligó a que su Porsche 99X Electric tuviera que ser revisado a fondo y no fue posible tenerlo listo a tiempo para la clasificación. Por eso, debió comenzar la carrera de 45 minutos más una vuelta desde el pit lane. Lotterer pudo ganar cinco posiciones y también se benefició de las penalizaciones impuestas por el Director de Carrera. Con varias piezas desperdigadas por la pista a causa de los accidentes, la prueba concluyó con bandera roja poco antes de que se cumpliera el tiempo previsto.El próximo reto para el equipo TAG Heuer Porsche será la tercera del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB de la FIA, que será disputada en Roma el 10 de abril.".".".