¿Asistes al GP de España de F1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya? Aquí el nuevo plan de movilidad y acceso

El Circuit de Barcelona-Catalunya implementará para el FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2024 un conjunto de cambios en el ámbito de la movilidad y el acceso al recinto deportivo para mejorar la fluidez especialmente de los vehículos particulares en las horas punta del evento.Este año, el parking del público se divide en 4 zonas: A, B, C y D. Además, se compra de forma online en una nueva plataforma y sin necesidad de adhesivos. Por esta razón esen los parkings del Circuit, porque ese será el método de acceso, mediante lectura de matrícula con cámara.. Los usuarios recibirán unas instrucciones por correo electrónico sobre cómo llegar al Circuit según el parking comprado.Es importante seguir estas indicaciones y no las de los navegadores GPS para evitar accesos cortados o retenciones.. También que independientemente de la zona de parking asignada, se podrá acceder por cualquier puerta del Circuit y llegar a cualquier zona a pie.Las motos aparcan gratuitamente y no deben realizar ninguna compra o gestión. También habrá parking de bicicletas gratuito en la Rotonda del Péndulo (Verneda del Congost, al lado de Viena).Para agilizar la entrada de vehículos al Circuit, el dispositivo de acceso al recinto se reforzará en vías como la AP7, la C17 y la C35 con controles constantes para guiar a los usuarios que tengan parking, al personal y a otros colectivos, impidiendo la entrada y desviando el tráfico de los que no tengan acreditación de parking o acreditación personal para el evento.Es importante remarcar que cada colectivo podrá tener una ruta de acceso recomendada diferente y que, si la situación del tráfico lo exige, los agentes podrán redirigir a los usuarios hacia otra ruta o parking distinto al adquirido. Para la salida, todas las vías tendrán la función de evacuar el recinto deportivo, impidiendo la entrada de vehículos al mismo.Como siempre, el Circuit recomienda hacer uso del transporte público para llegar a sus instalaciones. Para la ocasión, tanto Rodalies de Catalunya como Sagalés ofrecerán sus servicios con una oferta muy amplia que se puede consultar aquí . Para reforzar e incentivar el uso del mismo, el Circuit pondrá un servicio de bus gratuito desde la Estación de Montmeló hasta el trazado. Este bus tendrá dos puntos de partida, uno desde la salida de la estación y otro desde la Plaza Ernest Lluch. El recorrido que hará será por las puertas 6,7 y regresará a la estación.Para la salida del Circuit cuando termine la actividad en pista, estos autobuses también estarán disponibles y saldrán desde la rotonda del Péndulo (cerca de la puerta 3) y desde otro punto al lado de la puerta 6. Hasta las 18h se hará el recorrido de vuelta a la Estación de Montmeló.