Gasly sorprende al marcar el mejor tiempo - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Arabia Saudita

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 P. Gasly Alpine FRA 1:29.239 -.--- 24 2 L. Norris McLaren GBR 1:29.246 +0.007 25 3 C. Leclerc Ferrari MON 1:29.309 +0.070 27 4 O. Piastri McLaren AUS 1:29.341 +0.102 25 5 A. Albon Williams TAI 1:29.606 +0.367 23 6 G. Russell Mercedes GBR 1:29.618 +0.379 21 7 C. Sainz Williams ESP 1:29.779 +0.540 26 8 L. Hamilton Ferrari GBR 1:29.815 +0.576 27 9 M. Verstappen Red Bull NLD 1:29.818 +0.579 26 10 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:29.821 +0.582 26 11 L. Lawson RB NZL 1:29.907 +0.668 19 12 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:29.916 +0.677 25 13 A. Antonelli Mercedes ITA 1:29.934 +0.695 24 14 F. Alonso Aston Martin ESP 1:29.976 +0.737 24 15 I. Hadjar RB FRA 1:30.011 +0.772 15 16 J. Doohan Alpine AUS 1:30.183 +0.944 25 17 L. Stroll Aston Martin CAN 1:30.583 +1.344 23 18 O. Bearman Haas GBR 1:30.595 +1.356 21 19 E. Ocon Haas FRA 1:31.029 +1.790 21 20 G. Bortoleto Sauber BRA 1:31.038 +1.799 23

No hay duda de la evolución del equipo Alpine, especialmente tras sus primeros puntos de la temporada obtenidos en el pasado GP de Bahrein. Esta tarde en Jeddah lograron el mejor tiempo con Pierre Gasly en el inicio de actividad del GP de Arabia Saudita.Con registro de 1:29.239, el piloto francés sorprendió a todos y además, con el compuesto blando y en el momento en el que sus rivales estaban marcando sus mejores vueltas.Por tan solo 0.007s superó al líder del campeonato, Lando Norris, demostrando también el piloto británico que. Esto lo ratifica su compañero de equipo Oscar Piastri, terminando en el cuarto lugar a tan solo 0.102s.En medios de ellos finalizó Charles Leclerc de Ferrari, quedando a tan solo 0.070s de Pierre Gasly. En el último giro el monegasco tocó el muro entrando a la curva 4. Entretanto su compañero Lewis Hamilton fue octavo.Williams tuvo una sesión positiva con un auto veloz y que. Alex Albon ocupó el quinto y Carlos Sainz el séptimo lugar. En el caso del español estuvo enfocado principalmente en el compuesto duro.George Russell de Mercedes tuvo un fuerte inicio de sesión, pero luego su rol fue la preparación de la carrera. Terminó sexto mientras que su compañero Andrea Kimi Antonelli terminó decimotercero.Red Bull no tuvo un rendimiento destacado en esta sesión con el noveno tiempo de Max Verstappen y el décimo se Yuki Tsunoda. Lo positivo para el japonés fue quedar a tan solo 0.003s de su compañero. El equipo austriacoLiam Lawson fue el piloto mejor ubicado de RB con el undécimo lugar, mientras que su coequipero Isack Hadjar fue decimoquinto. El piloto neozelandés está bajo investigación por no entrar de forma correcta al pitlane.En Sauber el más destacado fue el experimentado Nico Hülkenberg con el decimosegundo puesto. Entretanto su joven compañero Gabriel Bortoleto fue último.Los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, terminaron decimocuarto y decimoséptimo. En la previa el piloto español comentó que este podría ser un fin de semana para el auto. Los resultados de las próximas sesiones darán una muestra si es real o no.Jack Doohan de Alpine ocupó el decimosexto lugar, bastante lejos de su compañero Pierre Gasly, quien fue el más rápido de la sesión. El gap fue de casi un segundo.Finalmente los Haas de Oliver Bearman y Esteban Ocon, terminaron decimoctavo y decimonoveno respectivamente. Este es otro equipo que ha tenido buenos resultados en los últimos Grandes Premios. Veremos si cambia el resultado de esta sesión, el cual no fue positivo.A las 20:00 hs de Jeddah comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos: