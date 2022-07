Sergio 'Checo' Pérez es penalizado tras la clasificación del GP de Austria

Análisis Clasificación del GP de Austria 2022:

el vídeo era claro y no hay duda de la infracción. El equipo lo admitió argumentó que salirse de la pista en ese momento no es una ventaja clara y aportó datos para apoyar ese punto. Sin embargo, los comisarios consideraron que no se trataba de "obtener una ventaja duradera", sino que es "abandonar la pista sin una razón justificable", que es otra parte de la misma norma y que es la sección que se aplica a las sesiones de clasificación.



Esta situación, en la que un piloto pasa a la siguiente ronda de clasificación, y luego se identifica que ha cometido una infracción de los límites de la pista, no ocurre con regularidad y, desde luego, no recientemente. Por lo tanto, los comisarios tienen que examinar esta situación como algo nuevo.



El equipo señaló que se arriesgó y gastó recursos para competir en la Q3. Los comisarios aceptan este punto. Sin embargo, a la hora de evaluar una sanción después de una sesión, esto no es diferente de cualquier otra situación.



La penalización habitual es borrar el tiempo de la vuelta en cuestión, y los comisarios ordenan la misma penalización en este caso. Sin embargo, como consecuencia, el piloto no habría pasado a la Q3 y, por lo tanto, para ser justos con todos los demás competidores, los comisarios ordenan que todos los tiempos de vuelta para la Q3 del piloto también se borren

“Fue un día complicado, al entrar en la clasificación tras la FP1 las cosas no se sintieron muy bien, por lo que se necesita un poco de comprensión por nuestra parte y, con suerte, mañana podremos recuperarnos. El auto entraba y salía para mí durante el día y durante la clasificación no pude entrar en ritmo.



Es decepcionante perder el cuarto lugar, los límites de la pista son muy ajustados aquí esta temporada, pero es frustrante que al equipo no se le haya dicho que mi tiempo de vuelta se había eliminado durante la Q2. Tenemos el Sprint mañana para recuperar terreno y una larga carrera por delante, tenemos que mantener la cabeza baja y presionar fuerte para progresar y ponernos en una buena posición para el domingo

Los comisarios del Gran Premio de Austria han penalizado a Sergio 'Checo' Pérez, luego que obtuviera ventaja al exceder los límites de pista durante la Q2 en la clasificación.La acción de Pérez se puso en evidencia unos segundos antes del inicio de la Q3, sesión en la que el piloto de Red Bull participó y logró el cuarto tiempo. Los comisarios indicaron que esto no pudo resolverse a tiempo, debido al alto volumen de infracciones que se presentaron durante la sesión.En el documento 27, se señala que "".Con esta determinación, Sergio Pérez partirá desde el decimotercer lugar en la Sprint de mañana. Esta penalización no tiene influencia en la partida de la carrera del domingo.Tras finalizar la sesión, el piloto mexicano comentó: "", indicó Checo.A continuación las posiciones de partida de la Sprint del GP de Austria:1. Max Verstappen - (Red Bull)2. Charles Leclerc - (Ferrari)3. Carlos Sainz - (Ferrari)4. George Russell - (Mercedes)5. Esteban Ocon - (Alpine)6. Kevin Magnussen - (Haas)7. Mick Schumacher - (Haas)8. Fernando Alonso - (Alpine)9. Lewis Hamilton - (Mercedes)10. Pierre Gasly - (AlphaTauri)11. Alex Albon - (Williams)12. Valtteri Bottas - (Alfa Romeo)13. Sergio Pérez - (Red Bull)14. Yuki Tsunoda - (AlphaTauri)15. Lando Norris - (McLaren)16. Daniel Ricciardo - (McLaren)17. Lance Stroll - (Aston Martin)18. Guanyu Zhou - (Alfa Romeo)19. Nicholas Latifi - (Williams)20. Sebastian Vettel - (Aston Martin)