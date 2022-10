La Prueba Libre 1 del GP de Estados Unidos tendrá participación récord de novatos

Cinco pilotos que no son habituales de la parrilla tendrán la oportunidad de sumar kilómetros durante el primer entrenamiento libre del GP de Estados Unidos este fin de semana. A partir de este año la F1 introdujo una nueva regla en la que los equipos deben alinear a un joven piloto al menos 2 veces durante la temporada en una sesión de Libres 1 y cuatro de las 10 escuderías cumplirán con este requisito en Austin.Que 5 de los 20 autos queden en manos de pilotos no titulares o debutantes en una sesión de entrenamientos libres marca un hecho sin precedentes para la máxima categoría, pero esto se explica por la nueva regulación que entró en vigencia desde 2022 debido al apretado calendario que no da muchas oportunidades de test para los jóvenes durante la temporada.De los 5 solo Antonio Giovinazzi cuenta con experiencia previa como piloto oficial de Fórmula 1. Haas volverá a alinear al italiano en una FP1 (ya rodó en su GP de casa en Monza) y aunque su participación no cuenta para el requisito que debe cumplir la escuadra norteamericana, si es clave para las aspiraciones de Antonio de hacerse con el segundo asiento para 2023. Nico Hülkenberg es el otro candidato que suena para ser compañero de Kevin Magnussen.Quien tiene poco en juego es Alex Palou. El español que seguirá al menos una temporada más bajo la disciplina de Chip Ganassi en la IndyCar recibió la oportunidad de McLaren de probar con el monoplaza de este año, pero no le asegura un asiento en el corto plazo ya que los de Woking renovaron a Lando Norris y hace poco firmaron a Oscar Piastri.Otro que estará en estos entrenamientos libres sabiendo que no tiene hueco en la Gran Carpa el próximo año es Theo Pourchaire. El francés debutará en una sesión oficial de F1 con Alfa Romeo sustituyendo a Bottas y su futuro inmediato pasa por ser piloto reserva de la escuadra de Hinwil para 2023.Algo inédito para la F1 será la presencia de un novato a los mandos de una Ferrari en una sesión oficial (cosas de este nuevo reglamento) y será Robert Schwartzman quien tenga ese privilegio cuando ruede en la Libre 1 con la F1-75 en Austin. El ruso ya había tenido contacto con un monoplaza de Maranello cuando condujo la SF21 en Mugello y Fiorano, pero esta será su primera vez en una práctica libre..Finalmente Logan Sargeant se subirá al Williams FW44 con la intención de convertirse en piloto oficial la próxima temporada y compartir garaje con Alex Albon. El estadounidense debutará en su casa y su actuación en el Circuito de las Américas puede fortalecer su candidatura. Eso sí, depende de cerrar con nota alta su temporada en F2 en Abu Dhabi ya que necesita terminar el campeonato dentro de los 5 primeros para obtener la superlicencia. Actualmente se ubica 3º y la oportunidad está en sus manos.