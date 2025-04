Piastri y Norris muestran el potencial de McLaren en el desierto - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bahrein

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 O. Piastri McLaren AUS 1:30.505 -.--- 29 2 L. Norris McLaren GBR 1:30.659 +0.154 28 3 G. Russell Mercedes GBR 1:31.032 +0.527 25 4 C. Leclerc Ferrari MON 1:31.045 +0.540 27 5 A. Antonelli Mercedes ITA 1:31.227 +0.722 27 6 I. Hadjar RB FRA 1:31.238 +0.733 24 7 M. Verstappen Red Bull NLD 1:31.330 +0.825 27 8 L. Hamilton Ferrari GBR 1:31.576 +1.071 23 9 O. Bearman Haas GBR 1:31.584 +1.079 27 10 C. Sainz Williams ESP 1:31.623 +1.118 28 11 A. Albon Williams TAI 1:31.696 +1.191 29 12 L. Lawson RB NZL 1:31.706 +1.201 27 13 G. Bortoleto Sauber BRA 1:31.772 +1.267 25 14 J. Doohan Alpine AUS 1:31.788 +1.283 27 15 F. Alonso Aston Martin ESP 1:31.825 +1.320 19 16 E. Ocon Haas FRA 1:31.870 +1.365 27 17 P. Gasly Alpine FRA 1:31.947 +1.442 27 18 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:32.024 +1.519 25 19 L. Stroll Aston Martin CAN 1:32.382 +1.877 27 20 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:32.496 +1.991 24

No hay ninguna duda de las fortalezas del equipo McLaren y esta noche en el Circuito Internacional de Bahrein quedó nuevamente en evidencia. Tienen dos pilotos rápidos y competitivos, con un gran auto. En esta ocasión el más veloz fue Oscar Piastri superando por 0.154s a su compañero.Los 60 minutos fueron aprovechados al máximo por todos los pilotos para colocar a punto sus autos. En la sesión anterior debido a que fue en el día (diferente a lo que será la clasificación y carrera), además de la partición de los novatos, no se pudo tener un balance real para este fin de semana.La diferencia de McLaren con sus rivales fue notoria.entre Oscar Piastri y el tercer y cuarto tiempo, el cual quedó en manos de George Russell de Mercedes y de Charles Leclerc de Ferrari.En quinto finalizó Andrea Kimi Antonelli de Mercedes,luego que en la primera sesión no pudiera girar debido a un problema con el auto.Seguido terminaron Isack Hadjar de RB y Max Verstappen de Red Bull. El tetracampeón abordaba por primera vez su RB21, luego de cederlo a Ayumu Iwasa en la tarde.respecto al mejor tiempo de la sesión, más exactamente a 0.825.Lewis Hamiltoncon su SF25 y terminó octavo. El top 10 lo completaron Oliver Bearman de Haas y Carlos Sainz de Williams. Ambos también en su primer contacto con el auto tras el rodaje de Ryo Hirakawa y Luke Browning.Fernando Alonso tuvo problemas en su auto luego que el. Esto le ocurrió en plena vuelta y fue una situacióndebido a que tuvo que controlar el auto con bastante pericia. Posteriormente el equipo resolvió el impase y el piloto español pudo regresar a la pista.Las, se convirtieron en un dolor de cabeza para varios pilotos, saliéndose y perdiendo la vuelta. Una situación a tener en cuenta en especial para mañana en la clasificación.Las pruebas también estuvieron enfocadas en los neumáticos. El calor, la configuración de la pista y la abrasivo del asfalto, indicarían que dos detenciones sería lo correcto para la carrera. Sin embargo podría darse la situación que solo sea un pit stop.Mañana a las 15:30 hs iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 19:00 hs la clasificación del Gran Premio de ahrein con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión: