Berman realiza una gran presentación en su primer día oficial en la F1

Ha sido un gran día, pero podría haber sido aún mejor. No ha sido la forma ideal de debutar en la F1 y, por supuesto, le envío mis mejores deseos a Carlos para que se recupere pronto. Pero no deja de ser una gran oportunidad. Me hubiera gustado llegar a la clasificación con más de las 22 vueltas que di en la FP3. Pero puedo estar contento con lo de hoy, aunque la Q2 haya sido un poco complicada.He estado muy cerca, pero he cometido un error en mi primera vuelta rápida, así que he tenido que hacer una segunda y para entonces los neumáticos ya no estaban en su mejor momento. Ahora estoy listo para aprovechar al máximo esta oportunidad mañana. Me centraré en llevar el auto a casa, aunque los puntos estarían bien. Pero es mi primera carrera en un circuito muy difícil, así que no puedo esperar demasiado