Nissan se alista para el e-Prix de Ciudad de México de FIA Fórmula E

Todo lo que debes saber para esta temporada:

La temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA ya está en marcha tras su inicio en Brasil, y Nissan, como líder global en innovación y tecnología eléctrica, vuelve a este emocionante campeonato bajo su marca que ya lleva seis años siendo parte crucial del evento. En esta ocasión, el equipo Nissan Racing se prepara para brillar en el Mexico City E-Prix, que regresa al icónico Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 11 de enero de 2025.El Mexico City E-Prix se ha consolidado como una de las paradas más esperadas del campeonato gracias a su combinación de adrenalina en la pista y una atmósfera única. Este año, la competencia promete una experiencia inolvidable de la mano de Nissan, que no solo refuerza su liderazgo en movilidad eléctrica, sino que también representa un futuro más sostenible. Los fanáticos podrán seguir a Nissan Racing mientras compite con un equipo renovado y estrategias diseñadas para conquistar los podios de la temporada.La temporada 2025 continuará en su segunda fase en México con una emocionante carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 11 de enero, marcando la continuación de un calendario que recorrerá ciudades emblemáticas como Roma, Nueva York, Mónaco y Tokio.Nissan Racing llega a esta temporada con un equipo lleno de talento y determinación. Norman Nato, Oliver Rowland y el director general del equipo: Tommaso Volpe, quien, junto a los pilotos, están encargados de llevar los colores de Nissan a la pista, demostrando su habilidad y compromiso en cada carrera. Su misión esta temporada: continuar consolidando a Nissan como un referente en el automovilismo eléctrico y luchar por los podios en cada circuito.La Fórmula E no es solo una competencia, sino un escenario donde Nissan demuestra su liderazgo en innovación y movilidad sostenible. Este año, el equipo Nissan Racing competirá con el Nissan Gen3 Evo, un vehículo de última generación diseñado para maximizar el rendimiento y la eficiencia en la pista, con tecnología de vanguardia y un enfoque en la sostenibilidad. Esto no solo refleja el espíritu competitivo de la marca, sino también su visión de transformar la movilidad global.Desde Colombia, se podrá disfrutar cada momento de esta temporada. Sigue la transmisión en vivo de las prácticas libres a través del Free Practice Live Stream, disponible en el Race Center y en el canal oficial de YouTube de la Fórmula E. Además, vive la emoción de la Fórmula E con las transmisiones en Claro Sports Claro Video , asegurándote de no perderte ningún detalle de esta electrizante competencia.