Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1

Ha sido una lucha por la segunda posición en el Campeonato de Constructores hasta el final y ha estado tan reñida que parece que hubiéramos ganado la carrera. El pilotaje de George ha sido excepcional y Charles ha mostrado un comportamiento verdaderamente deportivo, sin intentar frenar.



Dos grandes equipos y marcas que lucharon hasta el final. La lucha por el P2 en constructores ha sido, en cierto modo, muy positiva para nosotros y una gran recompensa para todo el equipo por ser subcampeones, pero también es una gran motivación para hacerlo mejor el año que viene y en eso nos centraremos ahora.



Tenemos muchas cosas buenas en proyecto, muchas cosas nuevas, y con todo lo que hemos aprendido estoy muy, muy bien situado para ver lo que se nos viene por delante.



Ahora tenemos que aprovechar el impulso del tercer puesto aquí, P2 en el campeonato, y luego llevarlo a las fábricas. Somos subcampeones y eso es algo bueno que llevarnos a casa. Tenemos que alcanzar las estrellas y eso va a ocurrir, lo prometo

El resultado de hoy significa mucho y estoy muy contento de que hayamos conseguido un P2 para el equipo. Hay mucha gente en la fábrica de Brackley y Brixworth que ha trabajado muy duro para conseguirlo. Ha sido una temporada muy dura para nosotros.



He defraudado al equipo un par de veces este año, así que estoy contento de haberlo conseguido hoy. Ha sido muy intenso el final y he estado muy cerca de Pérez. Pensaba que Charles me iba a apoyar, pero le respeto por mantenerlo limpio. Estoy contento de terminar la temporada así, con un podio

Estoy contento por el equipo de que hayamos conseguido la P2 en el Campeonato de Constructores, ha sido un gran esfuerzo del equipo en la pista y tanto en Brackley como en Brixworth. Pero aún no estamos donde queremos estar, queremos competir por el campeonato y ganar carreras, y este fin de semana ha demostrado que tenemos que trabajar duro durante el invierno para volver a estar donde queremos y regresar más fuertes el año que viene.



Espero que todos en la fábrica estén contentos con el resultado de hoy y estoy agradecido por todo el trabajo duro que el equipo ha realizado esta temporada, ha sido un año largo y duro para nosotros

En un intenso duelo con Ferrari en la última carrera de la temporada en Abu Dhabi, la escudería Mercedes se impuso en la lucha por el segundo lugar en el campeonato de equipos.Al Yas Marina llegaron con una diferencia de 4 puntos a favor respecto a Ferrari (392 vs 388). Durante el transcurso de la carrera las posiciones variaron, incluso los italianos alcanzaron a estar segundos en el campeonato, pero finalmente el equipo de las 'Flechas Plateadas' terminó como escolta de Red Bull Racing con una diferencia de tres puntos sobre los de Maranello (409 vs 406).Tras la carrera Toto Wolff, jefe del equipo, comentó: "", sentenció el directivo austriaco.Entretanto sus pilotos dijeron:George Russell: "".Lewis Hamilton: "".El año pasado Mercedes ocupó la tercera posición del campeonato de equipos, mientras que en 2021 fue su último título.