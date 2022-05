Mercedes quiere maximizar sus oportunidades en Mónaco, un circuito donde todo puede pasar

Previo del GP de Mónaco 2022:

El pasado fin de semana disfrutamos de un emocionante Gran Premio de España, que para nosotros fue muy alentador. Aprendemos todo el tiempo sobre este auto, llevamos mejoras y dimos un buen paso en la dirección correcta



Fue fantástico ver a George luchando con los Red Bulls para conseguir un merecido podio, mientras que la lucha de Lewis desde la 19ª hasta la 5ª posición fue increíblemente impresionante.

Pasamos rápidamente hacia la siguiente carrera. El brillo de Mónaco no tiene rival y es un verdadero placer ver a los pilotos llevar sus autos al límite, abriéndose camino a través de sus estrechas calles. Es una pista única e increíblemente exigente y completar cada vuelta requiere un intenso nivel de concentración.



Mónaco no siempre ha sido el circuito donde más felices estamos y las curvas de baja velocidad no han sido nuestro punto fuerte esta temporada, como vimos en Barcelona, pero este año hemos visto que cualquier cosa puede pasar. Buscaremos maximizar cada oportunidad

Que el equipo Mercedes dio un paso adelante, eso fue evidente en Barcelona. El W13 tuvo el ritmo que no había mostrado en los anteriores Grandes Premios y le permitió a George Russell subir al podio por segunda vez en la temporada, mientras que Lewis Hamilton pudo remontar desde el 19º, tras un toque en la salida, hasta el 5º lugar.Los de Brackley se siguen acercando para poder luchar con Ferrari y Red Bull y aunque llegan a Mónaco, que usualmente no se les da bien, Toto Wolff confía en que podrán sacar el máximo en un circuito donde todo puede pasar.".El de Mónaco no ha sido el circuito más fuerte para Mercedes, aunque durante los últimos 8 años han ganado allí en 5 ocasiones: 3 con Nico Rosberg y 2 con Lewis Hamilton. Wolff pondera sus opciones, y aunque a su monoplaza le cuestan las curvas de baja velocidad, esperan maximizar las oportunidades que se les presenten.".Los Mercedes fueron especialmente rápidos en recta en Barcelona, no tanto así en las curvas lentas y de estas últimas Mónaco tiene bastante. Las calles del Principado serán una buena prueba del rendimiento general para ellos.