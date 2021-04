Verstappen gana y equilibra el campeonato - Reporte Carrera - GP de Emilia Romaña

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 2:02:34.598 25 - 25 2. Lewis Hamilton Mercedes +22.000 18 +1 19 3. Lando Norris McLaren +23.702 15 - 15 4. Charles Leclerc Ferrari +25.579 12 - 12 5. Carlos Sainz Ferrari +27.036 10 - 10 6. Daniel Ricciardo McLaren +51.220 8 - 8 7. Pierre Gasly AlphaTauri +52.818 6 - 6 8. Lance Stroll * Aston Martin +56.909 4 - 4 9. Esteban Ocon Alpine +65.704 2 - 2 10. Fernando Alonso Alpine +66.561 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Sergio Pérez Red Bull +67.151 12. Yuki Tsunoda * AlphaTauri +73.184 13. Kimi Räikkönen * Alfa Romeo +94.773 14. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 vuelta 15. Sebastian Vettel Aston Martin - 16. Mick Schumacher Haas +2 vueltas 17. Nikita Mazepin Haas +2 vueltas No terminó: 18. Valtteri Bottas Mercedes - 19. George Russell Williams - 20. Nicholas Latifi Williams -

El piloto neerlandés Max Verstappen logró el triunfo en Imola, en una carrera difícil y caótica por la cantidad de incidentes. El de Red Bull se impuso al británico Lewis Hamilton, quien logró un gran resultado debido a los diversos sucesos que tuvo esta tarde. De esta forma el británico sigue al comando del campeonato pero por tan solo un punto. El podio lo completó Lando Norris.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Emilia Romaña:Inicia la vuelta de formación. Pista húmeda. Todos con intermedios. Leclerc se sale de la pista. Puede volver. Ocon, Gasly, Schumacher y Mazepin con los de lluvia extrema.¡Inicia la carrera en Imola! Verstappen ataca a Hamilton y toma el P1. Se tocan algo se desprende en el Mercedes. El neerlandés adelante. Pérez intenta atacar a Lewis, pero Leclerc está más cerca de Checo. Latifi golpea el muro. Lo toca Mazepin. Safety Car.Leclerc pasó a Pérez luego que el mexicano se complicara en la Variante Alta.La carrera sigue bajo Safety Car. Pista húmeda. Grúa retirando el auto de Latifi. No trae buenos recuerdos esta situación.Error de Mick Schumacher. Trompo en la recta principal mientras calentaba los neumáticos. Rompe el alerón delantero.El pit lane está cerrado. Schumacher aún no puede ingresar. El alerón sigue sobre la pista.Se abre el pit lane. Mick Schumacher ingresa.Se retira el Safety Car. Se reanuda la carrera. Verstappen se mantiene en el P1. Hamilton ataca pero Leclerc lo quiere sorprender. Max se aleja.Gasly bajo presión. Tiene a Norris, Sainz, Stroll y Bottas. Es la lucha por el P6.Comisarios anotan la maniobra entre Hamilton y Verstappen en la vuelta 1. Max a 4.7s de LewisCheco Pérez reporta que tiene problemas con el volante. Gasly toma el P8 de Stroll-Bajo investigación Sergio Pérez por adelantar bajo el Safety Car.Bottas P9 tras pasar a Gasly. Stop and go de 10 segundos para Sergio Pérez. Adelantó a Ricciardo y Gasly bajo el Safety Car luego de salirse de la pista.Gasly pierde la posición con Russell, Räikkönen, Giovinazzi y Tsunoda. El francés rodando con neumáticos de lluvia extrema. Cae al P14.Alonso presionando a su compañero Ocon por el P16. Error de Carlos Sainz. Se sale de la pista pero sigue en el P7.Hamilton reduce ventaja sobre Verstappen. Gap de 4.7s.Verstappen preguntando por radio si es momento de colocar slicks.Duelo de vueltas rápidas entre Hamilton y Verstappen. Gap de 5.3s. Le piden a Ricciardo dejar pasar a Norris, quien tiene mejor ritmo. Daniel obedece y baja al P6.Verstappen a 5.2s de Hamilton. Leclerc a 16.3s de Lewis en el P3.Verstappen hablando con el equipo sobre la estrategia, pensando en no volver a perder cómo paso en la anterior carrera en Bahrein con Hamilton. La pista se sigue secando.Gap de 5.3s entre Verstappen y Hamilton-Vettel el primero con slicksStop and go de 10 segundos para Vettel por no tener los neumáticos en su auto durante la señal de 5 minutos antes del inicio de la carrera.Vettel cumple con la penalización. Gap de 3.5s entre Verstappen y Hamilton.Hamilton dice que vuelve a tener adherencia con los intermedios. Entretanto Bottas sigue estancado con Stroll en el P9.Hamilton va con todo sobre Verstappen. La diferencia es ahora de 2.5s. ¿Qué hará Red Bull? ¿Box box?Sainz pasa a Ricciardo y toma el P6. Tsunoda en pits y sale con slicks.Verstappen dice que la pista se está secando. Red Bull se alista en pits-Verstappen en pits. Sale con slicks.Hamilton en pits. Detención de 4 segundos. Verstappen adelante. Gap de 4.6s ahora. Pérez en boxes, cumple la penalización.Bottas en pits. Sale P8. Carrera discreta. Verstappen marca la vuelta más rápida con los medios. Gap de 4.8s con Hamilton.Bottas pierde vuelta con Verstappen y Hamilton. Un par de curvas más, Lewis se sale de la pista. Logra colocar reversa y volver a la carrera. Maniobra indebida.Safety Car. Fuerte colisión entre Bottas y Russell. Ambos pilotos están bien. Cada uno reclamándole al otro.Se detiene la carrera. Bandera roja. La pista tiene muchos destrozos. Los autos al pit lane.Los asistentes de pista removiendo los autos de Bottas y Russell. EL piloto británico golpeó con su mano a Bottas en el casco. Continúa neutralizada la carrera. Al centro médico van Bottas y Russell por precaución. Orden de carrera: 1 Verstappen, 2 Leclerc, 3 Norris, 4 Pérez, 5 Sainz, 6 Ricciardo, 7 Stroll, 8 Räikkönen, 9 Hamilton, 10 Tsunoda, 11 Giovinazzi, 12 Alonso, 13 Ocon, 14 Gasly, 15 Vettel, 16 Schumacher, 17 Mazepin. A las 16:25 hs de Imola compiten de nuevo. La carrera será relanzada en movimiento. No hay partida estática. Verstappen se salió de la pista y tuvo suerte.Salida de pista del novato Yuki Tsunoda. La inexperiencia.Verstappen a 1.6s de Norris.Comienza a alejarse Verstappen. Hamilton pasa a Räikkönen. Es P8.Pérez pierde el auto pero puede continuar. Cae al P14.Hamilton logra el P6 tras superar a Stroll.V40/63: Verstappen a 3.7s de Norris. Hamilton con la vuelta rápida. Pérez complicado con el auto.Ferrari en P3 y P4 con Leclerc y Sainz. Hamilton se acerca a Ricciardo por el P5.Hamilton pasa a Ricciardo y es P5 el heptacampeón. Verstappen a 5.5s de Norris.Vettel saliendo ancho en la penúltima curva. El alemán en el P12.Ahora son 7.4s los que separan a Verstappen de Norris.Pérez en el P13 presionando a Vettel. Bandera blanca y negra para Tsunoda por exceder los límites de pista.Nada fácil le hace la vida Vettel a Pérez. El alemán defiende el P12 en el que era el auto de Checo el año pasado.Pérez sobre los bordillos intentando pasar a Vettel pero no lo logra.Leclerc está sobre Norris por el P2. Sainz también se acerca.Hamilton acosando a Sainz por el P4.Hamilton se deshace de Sainz tras la recta principal y es P4. A 1.s tiene a Leclerc por el podioVerstappen a 12.9s de Norris.Hamilton ya le muestra el auto de Leclerc. Entretanto Charles intenta acercarse a Norris.Leclerc se defiende ante el ataque de Hamilton.Hamilton aguarda para realizar el ataque. Está en P4.Hamilton toma el P3 de Leclerc aprovechando el DRS. Ahora tiene en la mira a Norris.Räikkönen defiende el P9 con Ocon, Alonso y Pérez. Penalización de 5s de para Tsunoda por exceder los límites de la pista.Hamilton asechando a Norris. Gap de 0.7s.Gasly se sale de la pista pero puede continuar. Está en el P8.Stroll presionando a Ricciardo por el P6.Hamilton pasa como un misil por el costado derecho a Norris y es P2. Gran adelantamiento.Vuelta rápida de Hamilton y le quita el liderato parcial a Verstappen por el punto adicional.Trompo de Nikita Mazepin. No pasó en blanco el piloto ruso.Amplia ventaja de Verstappen. ¿Buscará la vuelta rápida para ser líder del campeonato?Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Emilia Romaña. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Lando Norris (McLaren), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º Daniel Ricciardo (McLaren), 7º Pierre Gasly (AlphaTauri), 8º Lance Stroll (Aston Martin), 9º Esteban Ocon (Alpine), 10º Fernando Alonso (Alpine).*. Lance Stroll y Yuki Tsunoda recibieron cinco segundos de penalización por exceder los límites de la pista y por ganar ventaja al cortar el trazado respectivamente. En cuanto a Kimi Räikkönen se le penalizó con 30 segundos por infracción durante la partida en movimiento.Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:16:702 en el giro 60 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.