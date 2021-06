VIctoria de Verstappen y consolida su liderato en el campeonato - Reporte Carrera - GP de Francia

Análisis de la carrera del GP de Francia 2021:

Posiciones Finales del Gran Premio de Francia 2021



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:36.404 - V. 35

Safety Cars: 0

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:27:25.770 26 + 1 26 2. Lewis Hamilton Mercedes +2.904 18 - 18 3. Sergio Pérez Red Bull +8.811 15 - 15 4. Valtteri Bottas Mercedes +14.618 12 - 12 5. Lando Norris McLaren +64.032 10 - 10 6. Daniel Ricciardo McLaren +75.857 8 - 8 7. Pierre Gasly AlphaTauri +76.596 6 - 6 8. Fernando Alonso Alpine +77.695 4 - 4 9. Sebastian Vettel Aston Martin +79.666 2 - 2 10. Lance Stroll Aston Martin +91.946 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Carlos Sainz Ferrari +99.37 12. George Russell Williams + 1 vuelta 13. Yuki Tsunoda AlphaTauri + 1 vuelta 14. Esteban Ocon Alpine + 1 vuelta 15. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 16. Charles Leclerc Ferrari + 1 vuelta 17. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 18. Nicholas Latifi Williams + 1 vuelta 19. Mick Schumacher Haas + 1 vuelta 20. Nikita Mazepin Haas + 1 vuelta

El piloto neerlandés Max Verstappen se llevó la victoria en el GP de Francia, en una carrera emotiva. A dos vueltas del final superó a su rival Lewis Hamilton, realizando una estrategia a dos detenciones, una más que el piloto de Mercedes. Sergio Checo Pérez completó el podio.Con los resultados finales de este GP de Francia, Max Verstappen fortalece su liderato con 131 puntos. Segundo Lewis Hamilton (119), tercero Sergio Pérez (84), cuarto Lando Norris (76), quinto Valtteri Bottas (59), sexto Charles Leclerc (52), séptimo Carlos Sainz (42), octavo Pierre Gasly (37), noveno Daniel Ricciardo (34) y décimo Sebastian Vettel (30).En el campeonato de constructores, Red Bull es el líder con 215 puntos, segundo Mercedes (178), tercero McLaren (110), cuarto Ferrari (94), quinto AlphaTauri (45), sexto Aston Martin (40), séptimo Alpine (29), octavo Alfa Romeo (2), noveno Williams (0) y último Haas (0).La octava válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará en el Red Bull Ring del 25 al 27 de junio, con motivo del GP de Francia.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Francia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la 7a carrera del año! Verstappen se sale en la curva 1 y Hamilton toma el P1. Lewis se aleja. Bottas presionando a Max. Pérez no está cerca de Valtteri. Partida sin inconvenientes. Tsunoda inicia desde el pit lane.Hamilton abre diferencia con Verstappen para alejarlo de DRS. Max presiona en el S2. Ocon presiona a Vettel por el P11.Pérez no logra conectarse a Bottas. Gap de 2.3s. Verstappen hace todo lo posible para acercarse a Hamilton. Gap de 1sGasly bajo presión de Leclerc y Alonso. Duelo entre los McLaren. Norris por la parte externa en la curva 1. Daniel en P9.Hamilton a 1.5s de Verstappen. Roce entre los Haas de Mazepin y Schumacher. Ahora Gasly sobre Sainz por el P5.Pérez cada vez más lejos del top 3. Ya son 4.2s los que lo separan de Bottas. Valtteri se acerca a Verstappen. Aquí es donde Checo tendría que estarRicciardo presiona a Alonso por el P8. Tsunoda inició desde el pit lane y ya va P16. Buen ritmo del nipón. Verstappen a 1.6s de Hamilton.Ricciardo y Norris en el mismo ritmo con 1:40.8. Sainz mantiene a raya a Gasly por el P5. Leclerc a 1.5s del piloto de AlphaTauri en P7.Empieza el show de Hamilton por radio. Dice que los neumáticos se están calentando... pero marca su mejor vuelta. Está a 1.5s de Verstappen.Checo Pérez comienza a mejorar sus sectores. Está a 4.4s de Bottas. Stroll pasa a Räikkönen y es P14.Ricciardo y Norris pasan a Alonso. Sufre el español que cae al P10. No va bien el español de Alpine.Hamilton a 2s de Verstappen. Pérez mejora su ritmo y está a 3.6s de Bottas.Leclerc a 0.9s de Gasly. Norris se acerca a Ricciardo con un gap de 0.6s. Vettel pasa a Alonso y es P10.Sainz reporta graining en sus neumáticos, antes de lo esperado.Charles Leclerc en pits. Sale en el P19 el monegasco con duros.Pérez se sube en los tiempos. Ahora a 4.4s de Bottas. Tsunoda en pits. Cambia medios por duros.Ricciardo en pits. También cambia medios por duros. Ocon presiona a su compañero Alonso por el P9.Bottas, Sainz y Gasly en pits. Medios por duros.Verstappen en pits. Sale de nuevo por delante de Bottas por muy poco.Pérez adelante pero perdiendo tiempo respecto a Verstappen, Hamilton y Bottas. Pérez adelante pero perdiendo tiempo respecto a Verstappen, Hamilton y Bottas. Debería entrar ya a pits. Veremos la estrategia de Red Bull.Hamilton a 1s de Verstappen. Bottas atrás de Lewis y parece tener un mejor ritmo.Gasly presiona a Sainz por el P12.Ricciardo busca el P9 de Giovinazzi.Pérez y Norris en pits. Checo sale nuevamente P4 pero perdiendo 16.8s con Bottas.Hamilton a 0.5s de Verstappen. Bottas se aleja a 1.3 de Lewis.Verstappen bajo presión. Es la lucha por el campeonato. Hamilton lo hostiga. Muy buen duelo.Hamilton intenta preservar los neumáticos. Gap de 1.3s. Si no puede adelantar, no es buen negocio estar pegado. Sufren los neumáticos.Sainz, Gasly y Norris muy cerca. Es la lucha por el P8.Norris pasa a Gasly. Previamente el francés rozó al británico. Lando en P9.Norris pasa a Sainz. El piloto de McLaren sube al P8. Ahora está a 1.7s de su compañero Ricciardo.Alonso pasa a Leclerc y es P11.Verstappen en pits. Sale con medios en el P4. ¿Tendrá Mercedes para aguantar con duros? Hamilton está a 18s de Max.Verstappen mejora sus sectores. Está a 1.9s de Pérez en el P3. Marca la vuelta más rápida.Verstappen pasa a Checo. Max está a 14s de Hamilton. Va con todo Max. Es 2s por vuelta más veloz que Lewis.Hamilton pregunta si le va a alcanzar. Le responden que dependerá de qué tan fácil pueda pasar Verstappen a Bottas.Hamilton a 1.6s de Bottas y a 9.4s de Verstappen. Max a 7.7s de Bottas. Va con todo el neerlandés.Vettel en pits. Cae al P11 el alemán de Aston Martin. Pérez marca su mejor vuelta de carrera.Leclerc en pits. Cae al P16 el piloto monegasco. Hoy el ritmo de Ferrari no fue el esperado.Hamilton marca su mejor vuelta. Verstappen está a 7.4s del británico y a 4.5s de Bottas.Pirelli con el Cristo en la mano con los neumáticos duros de Hamilton y Bottas. Fuerte ritmo y un largo stint. Veremos qué sucede.Hamilton reporta que los neumáticos no se sienten bien. Verstappen a 2.8s de Bottas. ¡Qué final de carrera vamos a tener!Le dan indicaciones a Verstappen que Bottas está sufriendo con los neumáticos delanteros. Gap de 0.9s.Bottas es clave para los intereses de Hamilton. ¿Lo aguantará a Verstappen? No. Max lo pasa en un duelo rueda a rueda y ya es P2. Va con todo el de Red Bull sobre Hamilton. Son 4.9s.Checo Pérez está a 3s de Bottas. Es la lucha por el podio. Hamilton marca su vuelta más rápida. ¡Qué nivel! Carrera durísima, exigencia total. Lewis a 4.5s de Max. Bottas a 1s de Pérez.Bottas enojado por radio. Pide que lo escuchen a él y no a Pirelli. Pedía dos detenciones. Va con todo Pérez sobre Valtteri. Hamilton va con todo con los duros usados. Qué bárbaro. El gap se mantiene en 4.5s.Hamilton se sube en tiempos y Verstappen lo mantiene. Gap de 3.4s. Checo de nuevo se acerca a Bottas. ¡Gran duelo Mercedes x Red Bull!.Hamilton se sale de la pista y golpea fuerte un bordillo. Gap con Verstappen es de 2.9s.Checo Pérez pasa a Bottas y es P3. El finlandés intenta seguirle la huella pero no lo consigue. El mexicano va por un nuevo podio.Hamilton a 1.6s de Verstappen. ¡Qué final de carrera vamos a tener! Es la lucha por el campeonato. ImpresionanteYa es de 0.5s la diferencia entre Hamilton y Verstappen. ¡Un final de infarto!Bajo investigación Pérez y Bottas por incidente en curva 11. ¿Lo vieron? Verstappen pasa a Hamilton con DRS y es líder. Tremendo!!!! .¡Última vuelta! Verstappen a 2s de Hamilton. Checo a 7s de Lewis. La cara de Toto Wolff ¡Carrerón!Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Francia. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Sergio Pérez (Red Bull), 4º Valtteri Bottas (Mercedes), 5º Lando Norris (McLaren), 6º Daniel Ricciardo (McLaren), 7º Pierre Gasly (AlphaTauri), 8º Fernando Alonso (Alpine), 9º Sebastian Vettel (Aston Martin), 10º Lance Stroll (Aston Martin).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:36:404 en el giro 35. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.