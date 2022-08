Verstappen implacable en Spa: remonta y lidera el doblete de Red Bull - Reporte Carrera - GP de Bélgica

Análisis de la carrera del GP de Bélgica 2022:

Posiciones del Gran Premio de Bélgica 2022



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:49.354 - V. 32

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:25:52.894 25 +1 26 2. Sergio Pérez Red Bull +17.841 18 - 18 3. Carlos Sainz Ferrari +26.886 15 - 15 4. George Russell Mercedes +29.140 12 - 12 5. Fernando Alonso Alpine +73.256 10 - 10 6. Charles Leclerc Ferrari +74.936 8 - 8 7. Esteban Ocon Alpine +75.640 6 - 6 8. Sebastian Vettel Aston Martin +78.107 4 - 4 9. Pierre Gasly AlphaTauri +92.181 2 - 2 10. Alex Albon Williams +101.900 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lance Stroll Aston Martin +103.078 12. Lando Norris McLaren +104.739 13. Yuki Tsunoda AlphaTauri +105.271 14. Guanyu Zhou Alfa Romeo +106.252 15. Daniel Ricciardo McLaren +107.163 16. Kevin Magnussen Haas +1 vuelta 17. Mick Schumacher Haas +1 vuelta 18. Nicholas Latifi Williams +1 vuelta No terminaron: 19. Valtteri Bottas Alfa Romeo - 20. Lewis Hamilton Mercedes -

Max Verstappen logró hoy una incontestable victoria en el GP de Bélgica que lo acerca cada vez más a su segundo título mundial. Ni la penalización que lo obligó a partir desde la posición 14 ni ninguno de sus rivales pudo frenar el avance del neerlandés que se paseó por Spa. Sergio Pérez subió al podio y ratificó el poderío del RB18. Carlos Sainz no pudo defender la Pole Position y terminó 3º, a Leclerc apenas le alcanzó para ser 5º y ve como su rival se aleja cada vez más.A Verstappen le tomó apenas 8 vueltas meterse en el Top 3 y para cuando se cumplió la primera ronda de paradas en pits ya era líder. Con un ritmo implacable y sin errores puso rumbo a 29º triunfo en Fórmula 1. La ventaja de más de 17 segundos sobre su compañero de equipo Sergio Pérez, que cruzó la meta segundo, es la muestra del paso demoledor del campeón del mundo en Spa Francorchamps.El mexicano se repuso de una mala largada en la que dejó escapar a Carlos Sainz, que partía desde la Pole, y perdió posiciones con Hamilton, Russell y Alonso. El inglés y el español se tocaron en Les Combes cuando Lewis intentó adelantar a Fernando por el exterior siendo el de Mercedes el más perjudicado teniendo que abandonar por los daños. El de Alpine pudo continuar y tras una carrera muy sólida vio la de cuadros en 5ª posición.El incidente entre los dos campeones del mundo le permitió a 'Checo' recuperar su lugar de partida. No tuvo con que acercarse a su compañero de equipo, pero cumplió con una buena actuación que le permitió subir al podio y sumar los puntos suficientes para superar a Leclerc en el campeonato de pilotos. Además consolida el liderato de Red Bull en el Mundial de Constructores.Carlos Sainz subió al último escalón del podio, pero se quedó con la sensación que pudo haber terminado al menos por delante de Pérez. El español tuvo una buena salida y mantuvo el liderato en las primeras vueltas, pero sufrió mucho con la degradación de sus neumáticos en el primer stint y luego no tuvo ritmo para luchar con el de Red Bull. En la parte final de la carrera estuvo más pendiente de mantener la diferencia con Russell.El joven piloto británico salvó los muebles para Mercedes luego de que Hamilton se tuviera que retirar en la primera vuelta. Mantuvo la constante de lo que ha sido su temporada y con el 4º volvió a conseguir un resultado dentro de los 5 primeros. Completó el grupo de los 5 primeros un Charles Leclerc en una carrera aciaga para él. El monegasco se puso en modo remontada junto a Verstappen, pero un problema en uno de sus neumáticos delanteros lo obligó a pasar por pits aprovechando el Safety Car provocado por el abandono de Hamilton y el incidente entre Latifi y Bottas que dejó fuera de carrera al finlandés.El de Ferrari sufrió algo más pero siguió ganando posiciones hasta ponerse por detrás de 'Checo'. Intentó adelantarlo pero el mexicano se defendió duro y alcanzaron a tocarse, desde ahí el ritmo de Leclerc ya no fue el mismo. Estando 5º su equipo lo llamó una vez más a boxes para montar un juego de blandos para ir por la vuelta rápida, algo que no logró y que además por un una sanción de 5 segundos por exceder la velocidad en pits le costó perder la posición con Alonso.El asturiano comandó la ofensiva de Alpine y con el 5º igualó su mejor resultado de la temporada que había conseguido en Gran Bretaña. Esteban Ocon cruzó la meta en 7º en una buena remontada y dejando la maniobra de la carrera superando a Vettel y Gasly por el exterior de la recta Kemmel similar a lo que hizo Mika Hakkinen hace 22 años. El alemán se ubicó 8º, por delante del francés de Alpha Tauri que volvió a los puntos tras varias carreras. Cerró el Top 10 Alexander Albon con otra sólida actuación con el Williams y aguantando a Lance Stroll para sumar el último puntito.Del 11º al 15º se reportaron el canadiense de Aston Martin, Lando Norris que no pudo aprovechar su posición de partida para acabar en zona de puntos, Yuki Tsunoda que le ganó el duelo en el final de la carrera a Guanyu Zhou y finalmente Daniel Ricciardo que fue de más a menos conforme fueron pasando las vueltas. Los McLaren se van en blanco de Spa y ceden terreno con Alpine en su lucha particular por ser la cuarta fuerza del Mundial.Las últimas posiciones entre los que terminaron la carrera fueron para la dupla de Haas con Magnussen por delante de Mick Schumacher en 16º y 17º, por delante de un Latifi que tras el toque que dejó por fuera de carrera a Bottas navegó en tierra de nadie. El finlandés y Lewis Hamilton, que cortó una racha de 5 carreras subiendo al podio, fueron los únicos abandonos de este Gran Premio.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Bélgica:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia la carrera! Serán 44 vueltas. Sainz defiende el P1 y Pérez cae al P5. Luego Hamilton y Alonso se tocan y Pérez regresa al P2. El grupo apretado. Problemas para Hamilton, retiro. Vettel P5.Trompo de Latifi y deja fuera a Valtteri Bottas. Safety Car.Reporta problemas Leclerc con uno de sus neumáticos.Pits para Leclerc.Se reanuda la carrera. Sainz mantiene el P1 y Pérez bloquea en La Source. Alonso pasa a Russell en la recta Kemmel, pero George mantiene la posición. Verstappen en P6.Sainz se aleja a 1.6s de Pérez. Russell se mantiene en P3 y Alonso P4. Verstappen pasa a Vettel y es P5.Los comisarios no toman acción entre el incidente entre Hamilton y Alonso. Lo consideran maniobra de carrera. Verstappen pasa a Alonso y es P5. Volando Max.Verstappen se conecta a Russell y lo pasa en la recta Kemmel. El neerlandés es P3 a 2.5s de Pérez.Leclerc sube al P14 tras pasar a Tsunoda. Sainz y Verstappen se quejan de la degradación de los neumáticos. Pérez se acerca a Sainz y Verstappen a Checo.Sainz a 1.4s de Pérez y Checo a 0.5s de Verstappen. El mexicano tiene a favor rodar con el compuesto medio, mayor duración. Pérez no le cede el paso a Max.Verstappen conectado a Pérez pero el mexicano no le da el paso. Max se queja que está perdiendo tiempo.Sainz en pits. Cambia blandos por medios. Verstappen pasa a Pérez en la recta Kemmel y es el nuevo líder. Max a 1.6s de Checo. Ricciardo y Ocon en pits.Verstappen marca un fuerte ritmo con su compuesto blando para intentar ganarle la posición a Sainz tras la detención.Russell y Norris en pits.Pérez en pits. ¿Checo? Sí, el mexicano. Tenía el compuesto medio e ingresó antes que Verstappen que lleva blandos usados. Sale por delante de Leclerc en el P3.Verstappen en pits. Blandos por medios. Sainz toma el liderato. Russell pasa a Leclerc y es P4. Pérez marca la vuelta rápida.Vettel pasa a Vettel y es P8. Ocon hizo un 2X1 al pasar a Ricciardo y Albon.Verstappen pasa a Sainz en la recta Kemmel y toma el P1. El RB18 del neerlandés es un cohete. Pérez a 1.9s de Sainz por el P2.Pérez se acerca a Sainz. Gap de 1.4s. Ocon presiona a Albon por el P8 pero el tailandés resiste.Le preguntan a Leclerc sobre los neumáticos que desea colocar. Le dicen luego que van a seguir con este medio. Albon bloquea en la curva 1 y aprovecha Ocon para pasarlo.Pérez pasa a Sainz por el P2 en la recta Kemmel. Max está a 6.8s del piloto mexicano.Mitad de carrera. Verstappen amplía la ventaja sobre Pérez a 7.4s. Russell en el P4 gira más rápido que Sainz en P3. Gap de 6.1s.Albon contiene a Ricciardo y Stroll. El tailandés defiende el P9 de Williams.Verstappen sigue extrayendo todo de su auto, el cual cuenta con elementos nuevos en su unidad de potencia. Está a 10s de Pérez. Russell le sigue descontando a Sainz. Gap de 4.1s.Albon contiene a Ricciardo, Stroll, Norris y Zhou.Sainz y Leclerc en pits. El español sale con duros y el monegasco con medios. El español sale en P4.Albon y Stroll en pits. Latifi sale en medio de ellos.Pérez en pits. Sale con duros el mexicano. Alonso pasa a Zhou y es P10.Alonso pasa a Norris y Ricciardo. Es P8 el español. Leclerc sube al P6 tras superar a Ocon.Russell en pits. Sale con duros el británico.Verstappen en pits. Sale con medios nuevamente el líder del campeonato. Gap de 8.9s sobre Pérez.Leclerc toma el P5 de su ex compañero Sebastian Vettel. Albon es presionado nuevamente por Stroll, pero ahora por el P11. Verstappen volando. Gap de 11.3s sobre Pérez.Ocon y Ricciardo en pits.Vettel en pits. Russell se acerca a Sainz por el P3. Gap de 3.7s.Ocon pasa a Vettel y Gasly para tomar el P7. Luego Vettel en Les Combes pasa a Pierre.Russell a 2.2s de Sainz.Verstappen a 15.4s de Pérez.Sainz intenta ampliar la diferencia con Russell.Verstappen sigue ampliando la diferencia con Pérez. Ya son 17s.Ocon le descuenta a Alonso por el P6. Gap de 4s y cayendo.Russell aprieta de nuevo y se coloca a 2.2s de Sainz.Duelo entre asiáticos. Tsunoda pasa a Zhou por el P13. Luego el chino recupera el puesto.Leclerc en pits. Sale con blandos para buscar la vuelta rápida. Sin embargo Alonso lo pasa y cae al P6.¡Última vuelta! Verstappen se alista para una nueva victoria que consolida su liderato. Leclerc recibe penalización de 5 segundos por exceder velocidad en el pit lane.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Bélgica. 2º Sergio Pérez (Red Bull), 3º Carlos Sainz (Ferrari), 4º George Russell (Mercedes), 5º Fernando Alonso (Alpine), 6º Charles Leclerc (Ferrari), 7º Esteban Ocon (Alpine), 8º Sebastian Vettel (Aston Martin), 9º Pierre Gasly (AlphaTauri), 10º Alex Albon (Williams).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:49:354 en el giro 32. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Bélgica, Max Verstappen se mantiene el liderato con 284 puntos. Segundo Sergio Pérez (191), tercero Charles Leclerc (186), cuarto Carlos Sainz (171), quinto George Russell (170), sexto Lewis Hamilton (146), séptimo Lando Norris (76), octavo Esteban Ocon (64), noveno Fernando Alonso (51) y completando el top 10, Valtteri Bottas (46).En el campeonato de constructores, Red Bull es líder con 475 puntos, segundo Ferrari (357), tercero Mercedes (316), cuarto Alpine (115), quinto McLaren (95), sexto Alfa Romeo (51), séptimo Haas (34), octavo AlphaTauri (29), noveno Aston Martin (24) y último Williams (4).La decimoquinta válida de la temporada 2022 se realizará la próxima semana en el Circuito de Zandvoort del 2 al 4 de septiembre, con motivo del GP de Países Bajos.