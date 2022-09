Lo que debe saber del mercado de pilotos de la Fórmula 1 2023

Con la oficialización de Guanyu Zhou seguirá en 2023 con Alfa Romeo, 3 asientos aun por definir y al menos 7 pilotos en el radar, el mercado de pilotos para la temporada 2023 se antoja agitado cuando quedan 6 carreras para finalizar el 2022. Con la reciente renovación de Yuki Tsunoda y la salida de Nicholas Latifi, son 3 los equipos que todavía no cierran su alineación de pilotos: Williams, Haas y Alpine.La cantidad y calidad de los candidatos a ocupar esas vacantes es muy variada: pilotos de la parrilla actual como Daniel Ricciardo, Mick Schumacher y Pierre Gasly, aunque este último sigue siendo hombre de Alpha Tauri, corredores que hasta hace poco estaban en la grilla como Antonio Giovinazzi y el inagotable Nico Hülkenberg, un Nyck de Vries que cumplió con creces en su inesperado debut en el pasado GP de Italia o pilotos de la Fórmula 2 que sueñan con dar el salto a la F1 como Jack Doohan o Logan Sargeant, hacen parte de la baraja.La escuadra de Enstone tiene, en teoría, la silla más importante, no solo por el peso del equipo que apunta a convertirse en la cuarta fuerza del Mundial, sino porque lo que suceda aquí destraba el resto de movimientos del mercado.Tras perder a Fernando Alonso que se va a Aston Martin a ocupar el lugar que deja Sebastian Vettel al final de esta temporada, y al prometedor Oscar Piastri que después de toda la controversia con su contrato finalmente se unirá a McLaren en Alpine siguen buscando al compañero de Esteban Ocon.Uno de los favoritos es Pierre Gasly para formar una dupla 100% francesa, pero el galo sigue siendo piloto de Alpha Tauri y los de Faenza han dicho que la única forma de liberarlo es encontrar un sustituto de su nivel. Alpine realizó un test privado la semana pasada en Hungría donde evaluó a Antonio Giovinazzi, Nyck de Vries y Jack Doohan (de su propia academia) por si la opción de Gasly no se concreta.De los 3 el mejor posicionado es de Vries que además de haber rodado en 3 Prácticas Libres esta temporada con tres equipos distintos, afianzó su candidatura con una gran actuación en su debut en el GP de Italia (terminó 9º) reemplazando a Alex Albon. El neerlandés además tiene en su palmarés un título de Fórmula 2 y uno de Fórmula E.Jack Doohan ha tenido una buena temporada en F2 y al ser miembro de la academia de pilotos de Alpine sería también una opción lógica para la escudería de Enstone. Por su parte Antonio Giovinazzi podría aportar su experiencia de tres años en Alfa Romeo, pero aunque en sus mejores días suele ser muy rápido también es bastante errático.Relacionado directamente con lo que pasa en Alpine, hay cosas por definir en Alpha Tauri. En el papel están confirmados Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, pero el francés tendría la carta de libertad si los de Faenza le encuentran sustituto. Ninguno de los pilotos junior de Red Bull satisface las expectativas por lo que aquí vuelve a sonar el nombre de Nyck de Vries. El neerlandés ya tuvo un contacto inicial con Helmut Marko y tras su buen desempeño en Monza, ha llamado la atención de Red Bull. Los de Milton Keynes podrían adelantarse a Alpine y Williams para hacerse con sus servicios.Otro que estuvo en la órbita de Red Bull para desembarcar en Alpha Tauri fue Colton Herta. Actualmente en IndyCar con el equipo Andretti (que también busca un lugar en la parrilla de Fórmula 1) el estadounidense sonó con fuerza, pero al no sumar los puntos suficientes para obtener la superlicencia (necesita 40 y califica para 32) y la negativa de la FIA de hacer una excepción, los Toros cejaron en su empeño.Si finalmente de Vries termina uniéndose a Alpha Tauri y en consecuencia Gasly a Alpine, Williams tendría que activar sus otras opciones. En primer lugar aparece Logan Sargeant, piloto de la academia de la escudería de Grove desde 2021 y que actualmente compite en la Fórmula 2 con Carlin. El norteamericano suma 4 podios esta temporada incluidas dos victorias en Silverstone y Spielberg.El problema para Sargeant es que de momento no tiene superlicencia. Para conseguirla necesita terminar dentro de los 6 primeros del campeonato y aunque es probable que lo consiga ya que se ubica 3º con 135 puntos quienes le persiguen no están lejos (12 puntos lo separan del 7º) y un abandono en la última fecha de la temporada en Abu Dhabi podría lastrar sus opciones. Logan tiene la posibilidad de subir a Fórmula 1 en sus manos, pero Williams tendría que esperar hasta final de temporada para ver si finalmente puede contar con él y quien sabe si puedan darse ese plazo.En ese caso entraría a escena Jack Doohan. Aunque es de la academia de Alpine podría unirse a Williams de la misma forma como la escuadra de Enstone tenía pensado ceder a Oscar Piastri durante un par de temporadas.Con menos fuerza para ser compañero de Alex Albon suenan pilotos actuales de la parrilla como Daniel Ricciardo y Mick Schumacher, ambos sin contrato para el próximo año. En el caso del australiano rompió anticipadamente su vínculo con McLaren y está avocado a tomarse un año sabático y regresar en 2024. Pero incluso así, tiene mejores perspectivas que Schumacher.El alemán no renovó con Haas y todo indica que dejará el programa de jóvenes pilotos de Ferrari por lo que sus chances se reducen. Para ocupar su lugar en el equipo norteamericano suenan el propio Ricciardo y Nico Hülkenberg que actualmente es reserva de Aston Martin. Con 35 años y mucha experiencia el teutón podría aportarle a Haas esa regularidad que le hizo falta con Mick.Desde aquí seguiremos atentos al mercado de pilotos y actualizaremos en la medida en que las plazas que hoy están libres se vayan llenando.