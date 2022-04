Leclerc falla, Sainz abandona y Ferrari se va de Imola con un resultado decepcionante

Análisis de la carrera del GP de Emilia Romaña 2022:

Fue una carrera muy complicada. El tercer lugar fue el mejor resultado que pudimos haber obtenido hoy, ya que nuestros rivales eran muy fuertes. Luché con los neumáticos blandos, pero cuando vi la oportunidad de adelantar a Pérez por el segundo lugar, lo hice, pero presioné demasiado, cuando debería haberme quedado quieto para asegurar esos puntos. Analizaremos todos los datos y volveremos más fuertes.

Este fue un día de mala suerte. Frené bien en la curva 1, dejando suficiente espacio a mi izquierda, pero desafortunadamente Daniel (Ricciardo) perdió un poco el control de su auto y me golpeó por detrás, tirándome a la grava. Es una pena porque estábamos listos para una buena carrera, pero no hay nada más que podría haber hecho de manera diferente en ese momento para evitarlo.



Es difícil de aceptar, ya que hoy quería hacer una buena carrera frente a nuestros fanáticos. En las últimas dos carreras, las cosas no han ido bien en absoluto, pero sigo confiando en que podemos darle la vuelta. Tenemos muchas carreras por delante y puedes estar seguro de que seguiremos presionando

El Gran Premio de Emilia Romagna para Ferrari se resumen en lo que pudo haber sido y no fue. Los de Maranello no pudieron materializar las buenas sensaciones del sábado y acabaron frustrados en su carrera de casa. Primero fue Carlos Sainz que, por segunda carrera consecutiva, debió retirarse tras quedarse clavado en la grava luego de ser chocado por Daniel Ricciardo en la curva dos. La cosa no iba a terminar mucho mejor para Charles Leclerc que dejó escapar sus opciones de podio a 10 vueltas del final cuando marchaba tercero, después de hacer un trompo en la Variante Gresini.El piloto monegasco perdió el control de su monoplaza cuando estaba tercero y presionaba a Pérez y terminó impactando contra las barreras. No dañó su auto severamente, pero tuvo que pasar por pits y eso lo retrasó hasta la 9ª posición desde donde remontó hasta la 6ta plaza. Leclerc reconoció el error que le costó un podio que tenía asegurado y ve como se reduce la brecha con Verstappen, aunque se mantiene como líder del campeonato mundial".Las ilusiones de pelear por la victoria no le duraron ni una vuelta a Carlos Sainz que resignó sus posibilidades luego de ser embestido por Daniel Ricciardo. La suerte no ha estado del lado del piloto español en las últimas dos carreras, pero confía en que puede darle la vuelta a la situación.".Ferrari y Leclerc se van de Imola sabiendo que tienen un auto competitivo y confiable, pero que no se pueden permitir perder más terreno en ambos campeonatos. Se aprieta la lucha con Red Bull.