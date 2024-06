Pechito López y Toyota Gazoo Racing están listos para las 24 Horas de Le Mans 2024

jun 11 /2024 18:46 GMT Le Mans, Francia Toyota GAZOO Racing

Por: Henry Bonilla

Director F1LATAM.COM

Y fue una sorpresa, aunque no grata, debido al accidente que sufrió el británico mientras montaba en bicicleta el pasado jueves, generándole fracturas en las costillas y clavícula. De hecho, "Pechito" se encontraba allí y también se cayó, pero sin consecuencias.





López, quien iba a competir en la categoría LMGT3 con Lexus, recibió el llamado de Toyota para relevar a su compañero, con quien junto a Kamui Kobayashi lograron el triunfo en 2021.





En esta ocasión el argentino de 41 años también estará con el experimentado piloto japonés y con Nyck de Vries, ex piloto de F1 con la escudería AlphaTauri.



Gracias a una invitación de Toyota Gazoo Racing Latinoamérica, los medios especializados de la región conversamos con "Pechito" desde Le Mans. Al consultarte sobre sus expectativas para esta edición, expresó: " Le Mans siempre es difícil y más ahora con todos los todos los autos y equipos en la categoría. También hay muchos elementos externos como el clima. Estoy más tranquilo que en otros años, siento que no tengo nada que demostrar y estoy aquí por algo ".





Respecto a su adaptación al auto, el argentino señaló: " Haber estado desde noviembre fuera del auto, lo tomé con cautela. Me subí en la segunda vuelta y los tiempos ya era competitivos. Es como si nunca me hubiera bajado del auto y no cambió mucho, pero sí algunos procedimientos. La potencia es casi similar. El auto está un poco más liviano ".



El año pasado cuando tuve que dar al paso al costado, me quedó la sensación que me hubiera gustado tener una más. Ahora tengo la oportunidad de quedar tranquilo. Es una carrera que me dio la opción de ganarla una vez. Más allá del resultado del domingo, siguen las sensaciones encontradas. No puedo dejar de pensar en mi amigo (Mike Conway) y espero que sea una buena carrera

No va a ser de lo mejor. Será mucho más complicado de lo que es esta carrera, será de sobrevivencia. En cuanto al rendimiento del auto está bien. Porsche está un poco mejor, pero la clave será quién resista y tome las mejores decisiones. También el destino y la suerte hacen parte de esto

Ganar sería fantástico, pero sé que es muy difícil. En las pruebas hemos estado bien, pero no quiero darme ese lujo de irme mal y trato de disfrutar todos los momentos cada vez que subo al auto. No quiero dejar de hacerlo y cuando se mira hacia atrás está la presión. No te deja disfrutar el momento. Ese es mi objetivo, más allá del resultado

Transición rápida, me seguí entrenando para todo. Físicamente no hubo problemas. Las presiones está siempre y es tan grande como uno la haga. Tengo 41 años y hace más de 30 que compito. Sé lo que tengo que hacer y al final del día saber que hiciste lo que pudiste

En cuanto a su regreso a la categoría Hypercar, López indicó: "".Sobre las condiciones climáticas y el potencial del auto para este fin de semana en La Sarthe, López comentó: "".Ante su deseo de ganar, "Pechito" indicó: "".Finalmente sobre su preparación física, el cordobés señaló: "", concluyó el piloto argentino.Toyota aparte del auto #7 piloteado por José María López (ARG), Kamui Kobayashi (JAP) y Nyck De Vries (NED), tendrá al #8 con Sébastien Buemi (SUI), Brendon Hartley (NZL) y Ryo Hirakawa (JAP).En la categoría Hypercar, la marca japonesa tendrá como rivales a Peugeot, Cadillac, Alpine, BMW, Porsche, Lamborghini, Isotta Fraschini y Ferrari, estos últimos los vencedores el año pasado.La edición 92 de las 24 Horas de Le Mans se disputarán desde este sábado 15 de junio a las 16:00 hs (8:00 hs MEX, 9:00 hs COL, 11:00 hs ARG).La clasificación principal denominada Hyperpole será el jueves 13 de junio de 20:00-22:00 hs (12:00-14:00 hs MEX, 13:00-15:00 hs COL, 11:00 hs ARG).