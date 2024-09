Colapinto habla de su próximo reto en Bakú y cuenta detalles de su debut en F1 en Monza





Como dijo Ollie (Bearman) antes, tres prácticas libres, es más que suficiente creo para nosotros para aprender la pista.





No he estado en muchos circuitos urbanos, pero espero haber hecho suficiente preparación en el simulador y haber trabajado muy duro con el equipo para haber hecho lo suficiente para estar en el ritmo rápido El objetivo es ir poco a poco. Creo que es muy parecido a Monza. En Monza no conocía el auto. Ahora no conozco el circuito. Así que sólo queda aprender.Como dijo Ollie (Bearman) antes, tres prácticas libres, es más que suficiente creo para nosotros para aprender la pista.No he estado en muchos circuitos urbanos, pero espero haber hecho suficiente preparación en el simulador y haber trabajado muy duro con el equipo para haber hecho lo suficiente para estar en el ritmo rápido

La realidad es que no conozco las próximas siete carreras. Y sabemos que va a ser duro. Y era parte del riesgo. Y va a ser una gran experiencia también conocer estas últimas siete carreras del año en las que no he corrido.



Pero estoy trabajando mucho y preparándome mucho para estar listo. Por supuesto, creo que tenemos un auto muy bueno para sumar puntos. Y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Creo que hay que ir paso a paso, sesión a sesión, y luego ver dónde acabamos





Hemos hecho un muy buen trabajo con el equipo ahora. Y es totalmente fijo, por suerte. Creo que va a ser mucho mejor. Siempre con un poco de rebote en una vuelta lo sientes un poco más. Pero creo que ha ido bien.





Nunca había piloteado en un asiento de carbono. Es muy, muy rígido. Es como sentarse en un, no sé ... Es duro como una pared, ¿sabes? Y aunque escanean tu cuerpo, se adapta a tu espalda. Todavía no estaba completamente moldeado, creo, para mí en algunas partes.Hemos hecho un muy buen trabajo con el equipo ahora. Y es totalmente fijo, por suerte. Creo que va a ser mucho mejor. Siempre con un poco de rebote en una vuelta lo sientes un poco más. Pero creo que ha ido bien.

En cuanto a cómo entreno físicamente y cómo estaba para esa carrera, estoy muy contento. El cuello, que a veces es lo más duro, sí, normalmente es la parte más dura de la F1. Y reaccionó muy bien. Significa que hemos hecho un buen trabajo de entrenamiento. Y sí, el asiento parece perfecto ahora. Son muy buenas noticias





Así que todo era un poco nuevo. Y creo que hice un muy buen trabajo en la gestión de los neumáticos. Hice un buen trabajo evitando el graining, como muchos pilotos dijeron, fue, creo, una de las carreras más duras en términos de degradación, porque tuvimos muchos problemas con el sobrecalentamiento trasero, pero también tuvimos muchos problemas con el graining delantero. Así que tuvimos que gestionar ambos ejes, y fue muy duro.





Pero el equipo me llevó en la dirección correcta. Me ayudaron mucho a mantener el auto bajo control, a mantener ambos neumáticos, el delantero y el trasero, en el lado bajo en términos de temperatura, y han estado en ello toda la carrera para tratar de ayudarme con herramientas, para tratar de ayudarme con todo lo que podía hacer para mantener los neumáticos vivos.



Fue muy positivo. Y como he dicho antes, era una gran incógnita. Nunca había piloteado un compuesto duro. La primera vez que lo pusimos fue en la carrera. Y nunca había dado más de ocho vueltas seguidas.Así que todo era un poco nuevo. Y creo que hice un muy buen trabajo en la gestión de los neumáticos. Hice un buen trabajo evitando el graining, como muchos pilotos dijeron, fue, creo, una de las carreras más duras en términos de degradación, porque tuvimos muchos problemas con el sobrecalentamiento trasero, pero también tuvimos muchos problemas con el graining delantero. Así que tuvimos que gestionar ambos ejes, y fue muy duro.Pero el equipo me llevó en la dirección correcta. Me ayudaron mucho a mantener el auto bajo control, a mantener ambos neumáticos, el delantero y el trasero, en el lado bajo en términos de temperatura, y han estado en ello toda la carrera para tratar de ayudarme con herramientas, para tratar de ayudarme con todo lo que podía hacer para mantener los neumáticos vivos.

Y creo que hemos sido uno de los únicos equipos capaces de llevar los dos autos a una sola parada, lo que demuestra que creo que he hecho un muy buen trabajo en la degradación. El auto iba bien y también ayudaba a los neumáticos. Así que es muy positivo que hayamos podido terminar la carrera haciendo muy buenos tiempos. Hice mi mejor vuelta en el último giro, lo que demuestra que la gestión ha sido buena.



Y creo que hemos sido uno de los únicos equipos capaces de llevar los dos autos a una sola parada, lo que demuestra que creo que he hecho un muy buen trabajo en la degradación. El auto iba bien y también ayudaba a los neumáticos. Así que es muy positivo que hayamos podido terminar la carrera haciendo muy buenos tiempos. Hice mi mejor vuelta en el último giro, lo que demuestra que la gestión ha sido buena.Todavía tengo que trabajar mucho, pero el stint, por supuesto, en el duro ha sido muy fuerte. El primero fue un poco más difícil por el tráfico y por el aire sucio y todo eso, que también era algo nuevo. Pero creo que es sólo un proceso, y va a mejorar

El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana su segundo reto en la Fórmula 1 y será en uno de los circuitos callejeros más veloces del campeonato: Baku City Circuit. Será el primero de siete nuevos escenarios para él y precisamente habló sobre este reto, al igual que algunos detalles sobre su debut en Monza.Respecto al desafío que le depara Azerbaiyán, el piloto latinoamericano comentó: "", dijo Colapinto.En cuanto a lo que representa competir en circuitos nuevos, el argentino indicó: "", señaló el piloto de Williams.En Monza al terminar su primera carrera comentó que había terminado con algunas dolencias: "".Su ritmo con el compuesto duro en Monza fue excelente, muy similar al de su compañero Alex Albon, además controlando la degradación. Sobre esto dijo: "", comentó el piloto de 21 años.