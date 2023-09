FIA realizará serie de pruebas de deflexión de carga en los autos de F1 desde el GP de Singapur

intentan sacar el máximo partido de los límites que existen dentro del reglamento

Con el objetivo de controlar algún tipo de ventaja por parte de los equipos de la F1, la FIA introduce una nueva normativa técnica la cual entrará en vigor en el GP de Singapur de este fin de semana.Este medida está enfocada en la influencia aerodinámica ofrecida por determinados componentes, y aunque las directivas son consultivas y no constituyen Reglamentos Técnicos, forman un elemento clave de la aplicación de las normas por parte de la Federación - aportando claridad, garantizando el cumplimiento y promoviendo la equidad.En el caso de la directiva técnica 018, la claridad se proporciona en torno a los detalles de diseño de la carrocería y, en particular, los alerones delantero y trasero que, según el Director Técnico de Monoplazas de la FIA, Tim Goss, "".".En la nueva directiva, Goss dice que la FIA se dio cuenta de una serie de casos en los que los diseños de chasis (en particular, los diseños de alerones delanteros y traseros), cumplen con los requisitos del artículo 3.15 del Reglamento Técnico, que rige la Flexibilidad de los Componentes Aerodinámicos, pero que podría considerarse que contravienen las disposiciones del artículo 3.2.2, porque "".En términos sencillos, como explica Goss, esto significa que hay que dar orientaciones más claras sobre cómo se unen los componentes.Para nosotros, lo más importante del artículo 3.2.2 es que "", explica.".Y según el directiva técnica 018 esa línea existe ahora en el punto en el que "independientemente de la conformidad con las pruebas de carga definidas en el artículo 3.15 [la FIA] consideraría que cualquier diseño que utilice el movimiento relativo entre componentes adyacentes de mecanismos con el fin de maximizar la deformación aerodinámica infringe el artículo 3.2.2". "", dice Goss, "".Las advertencias como la de este fin de semana suelen deberse a las preguntas de los rivales sobre la legalidad de los autos de un equipo, pero en el caso del TD018, Goss explica que las directrices se emiten en respuesta a un reconocimiento más amplio de que se necesitaba más claridad.", dice. "" .Para ilustrar la necesidad de claridad en toda la parrilla, el departamento técnico de la FIA envió una versión preliminar de la directiva a los equipos, solicitando más comentarios antes de finalizar el aviso.", explica Goss. "".Para garantizar una mayor transparencia de cara al futuro, la FIA también va a empezar a solicitar planos adicionales de los diseños estructurales de las zonas conflictivas.".Y, en última instancia, el Director Técnico de Monoplazas de la FIA afirma que los avisos como la directiva técnica 018 son un mecanismo de enorme importancia a través del cual el organismo regulador de la F1 puede garantizar la equidad de forma efectiva y progresiva.", afirma. "".