Ferrari explica el error estratégico que les costó la victoria en el GP de Mónaco

Cuando inicias con tus dos autos en la primera fila y no ganas, significa que algo salió mal de nuestro lado. Creo que tomamos algunas malas decisiones y pagamos el precio. Lo siento por Charles, porque es su carrera de casa, por lo que era particularmente importante para él, así como para nosotros.



Hubo otros elementos que afectaron el resultado, como el tráfico que encontraron nuestros dos pilotos cuando se reincorporaron a la pista después de sus paradas en boxes, un factor que probablemente le costó la victoria a Carlos

En el último segundo le dijimos a Carlos que se quedara fuera, y él cumplió. Además, cuando llegó el momento, la pista empezaba a ser más rápida y él fue el primero en montar neumáticos de seco, algo que le dio ventaja.



Desafortunadamente, salió detrás de Latifi, algo que le costó unos tres segundos. Si no hubiera sido bloqueado, estamos seguros de que habría ganado la carrera

En el inicio de la vuelta 18, Charles tenía una ventaja de unos diez segundos y pensamos que eso sería suficiente, porque Pérez llevaba los intermedios y nosotros los de lluvia extrema. Teníamos información en tiempo real de otros autos y pensamos que esa ventaja sería de cinco, cuatro o tres segundos, en el peor de los casos.



La última referencia que teníamos nos decía que saldríamos un segundo por delante de Pérez. Lo que no esperábamos era que iría nueve segundos por vuelta más rápido, por eso perdimos la carrera con Charles

En esa parada doble, Charles perdió dos segundos, que fueron cruciales. Esto es lo que permitió a Verstappen salir por delante una vuelta después

volvió a revivir fantasmas del pasado tras dejar escapar un triunfo casi seguro en las calles del Principado. En clasificaciónse adueñaron de la primera fila y se encaminaban hacia un cómodo 1-2 en casa del monegasco, pero en el momento clave de la carreray le ganó la partida a la Scuderia.Más acostumbrados a esto de jugársela con las estrategias, los de Milton Keynes acertaron anticipando la parada dey los de Maranello no tardaron en darse cuenta que se habían hecho un lío. Ambos pilotos perdieron posiciones y condicionaron sus opciones de victoria en un circuito donde es casi imposible adelantar.matizó un poco el error del equipo al momento de llamar a pits a sus pilotos y señaló que otros factores también influyeron en la debacle de".Y es que en el caso de, Ferrari gestionó bien el momento de poner los neumáticos de seco y le permitió al español ponerse en cabeza, pero no contaban con queiba a hacer la 'heróica' de quedarse casi toda la vuelta por delante y hacerle perder tiempo valioso.de la escuadra italiana explicó que el plan inicial era protegerse de Pérez y resumió así la situación con Sainz:".Consi que se equivocaron y lo que se infiere es que no esperaban el ritmo que iba a imponer 'Checo' con los intermedios en ese par de vueltas y confiaban que la distancia que tenía el monegasco iba a ser suficiente para salir por delante del piloto de Red Bull.".La carrera se terminó de torcer para Leclerc cuando el equipo quiso hacer la doble parada para que ambos montaran los neumáticos de seco. Lo cierto es que el timing no estuvo del lado de Ferrari y no había distancia suficiente entre los pilotos para cumplir con esa doble detención sin perder posiciones. Cuando intentaron avisarle a Leclerc que se quedara fuera ya era demasiado tarde.".La dicha de unos es la desgracia de otros y Ferrari debe aprender de estos errores y reponerse rápidamente para no dejar que la balanza en el campeonato mundial se incline aún más para el lado de Red Bull. Siguen Azerbaiyán y Canadá.