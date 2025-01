Formula 1 Exhibition llega a Buenos Aires para su debut en Suramérica

La galardonada Formula 1 Exhibition hará su debut en Suramérica al ser nombrada Buenos Aires la primera ciudad de la región que acogerá este maravilloso espectáculo. También será la primera parada de una gira suramericana más amplia.En colaboración con Fenix Entertainment, la cosmopolita capital argentina se convertirá en la quinta ciudad en acoger la F1 Exhibition cuando abra sus puertas al público el 22 de marzo de 2025, después de haber batido récords en Madrid, Viena y Toronto, y de que el espectáculo de Londres obtuviera el prestigioso galardón a la "Mejor Experiencia para el Visitante" en los Premios Access All Areas.Con una duración limitada hasta el 1 de junio de 2025, la edición de Buenos Aires contará con contribuciones exclusivas de equipos legendarios, personalidades y pilotos suramericanos emblemáticos.Entre los elementos más destacados figuran autos de Fórmula 1 de distintas épocas, artefactos raros y vídeos nunca vistos. Los visitantes también podrán sentarse en el asiento del piloto con los vanguardistas simuladores "F1 Fastest Lap Simulators" para vivir una experiencia de carreras sin igual.Los visitantes comienzan su viaje en "Érase una vez la Fórmula 1", que presenta una mezcla de fotografías inéditas, autos históricos de F1, películas y artefactos que transportan a los aficionados a través de algunos de los momentos más icónicos y decisivos del deporte.Design Lab lleva a los visitantes al corazón de una fábrica de Fórmula 1 para que puedan echar un vistazo a cómo los equipos de F1 diseñan y fabrican el nuevo coche de cada temporada. A continuación, los visitantes podrán disfrutar de Drivers & Duels, una celebración de los pilotos más emblemáticos y las carreras más legendarias desde que comenzó la Fórmula 1 en 1950, hace este año 75 años.Héroes caídos arroja luz sobre los muchos pilotos que a lo largo de la historia de la Fórmula 1 han sacrificado trágicamente sus vidas en pos del éxito. La siguiente galería, Survival, cubre el terrible accidente a 240 km/h de Romain Grosjean en Bahréin 2020 y su extraordinaria huida del infierno que le siguió.La galería presenta una escalofriante muestra de los restos de su auto Haas, junto a una nueva instalación de vídeo multipantalla con entrevistas inéditas e imágenes del accidente. El espectáculo llega a su final de alto octanaje en The Pit Wall, una experiencia cinematográfica e inmersiva que permite a los aficionados revivir los mejores momentos de la historia de la Fórmula 1 como nunca antes.El espectáculo de Buenos Aires es la primera parada en boxes de una gira sudamericana por varios países. Históricamente, la región ha formado una parte importante del deporte, con muchos grandes campeones procedentes de ella, como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi.El Gran Premio de Brasil también sigue siendo uno de los favoritos tanto de los pilotos como de los aficionados, ya que el famoso circuito de Interlagos ha sido durante años el escenario del final de la temporada. Más recientemente, se ha producido un resurgimiento de la popularidad de este deporte, tras el ascenso de Franco Colapinto y el debutante del equipo Sauber F1, Gabriel Bortoleto.Emily Prazer, Directora Comercial de la Fórmula 1, comentó: "".Jonathan Linden, Co-CEO de Round Room Live y Productor de The Formula 1® Exhibition, dijo: "".Sebastián Bulgheroni, Director Comercial Global de Fenix Entertainment, expresó: "".