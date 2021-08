Primera victoria de Ocon en F1 tras el caos en Budapest - Reporte Carrera - GP de Hungría

Análisis de la carrera del GP de Hungría 2021:

Posiciones Provisionales del Gran Premio de Hungría 2021



Vuelta Rápida: Gasly - 1:18.394 - V. 70

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Esteban Ocon Alpine 2:04:43.199 25 - 25 2. Sebastian Vettel Aston Martin +1.859 18 - 18 3. Lewis Hamilton Mercedes +2.736 15 - 15 4. Carlos Sainz Ferrari +15.018 12 - 12 5. Fernando Alonso Alpine +15.651 10 10 6. Pierre Gasly AlphaTauri +63.614 8 +1 9 .7. Yuki Tsunoda AlphaTauri +75.803 6 - 6 8. Nicholas Latifi Williams +77.910 4 - 4 9. George Russell Williams +79.094 2 - 2 10. Max Verstappen Red Bull +80.244 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 12. Daniel Ricciardo McLaren +1 vuelta 13. Mick Schumacher Haas +1 vuelta 14. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 vuelta No terminó: 15. Nikita Mazepin Haas - 16. Lando Norris McLaren - 17. Sergio Pérez Red Bull - 18. Valtteri Bottas Mercedes - 19. Charles Leclerc Ferrari - 20. Lance Stroll Aston Martin -

El piloto francés Esteban Ocon logró esta tarde en el GP de Hungría su primera victoria en la Fórmula 1, en una carrera que sin duda será inolvidable por la cantidad de situaciones bizarras que ocurrieron. Sebastian Vettel y Lewis Hamilton terminaron en segunda y tercera posición. Sin embargo el piloto alemán terminó descalificado por no tener su auto el combustible mínimo exigido para que FIA tomara una muestra. Aston Martin apelará.Con los resultados provisionales de este GP de Hungría, debido a la apelación de impondrá Aston Martin por la descalificación a Sebastian Vettel, el británico Lewis Hamilton asume el liderato del campeonato con 192 puntos. Max Verstappen cae al segundo con 186 unidades. Tercero Lando Norris (113), cuarto Valtteri Bottas (108), quinto Sergio Pérez (104), sexto Charles Leclerc (80), séptimo Carlos Sainz (80), octavo Daniel Ricciardo (50), noveno Sebastian Vettel (48) y décimo Pierre Gasly (48).En el campeonato de constructores, el nuevo líder es Mercedes con 300 puntos, segundo Red Bull (290), tercero McLaren (163), cuarto Ferrari (160), quinto Alpine (75), sexto Aston Martin (66), séptimo AlphaTauri (64), octavo Williams (6), noveno Alfa Romeo (2) y último Haas (0).Ahora la Fórmula 1 entra a un receso de tres semanas por el parón veraniego en Europa. La decimasegunda válida se realizará en el Circuito de Spa-Francorchamps, del 27 al 29 de agosto, con motivo del GP de Bélgica.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Hungría:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Hamilton mantiene el P1. Bottas genera un desastre en la curva 1 tras impactar a Norris, Lando a Verstappen. Valtteri también se lleva a Pérez. Leclerc también queda fuera de carrera tras ser impactado por Stroll. Bandera roja.Verstappen, Mazepin, Norris y Giovinazzi entraron antes a pits. Max tiene daños en su auto.Salen los autos del pit lane. Van rumbo a la parrilla de salida, la cual será estática.¡Todos los pilotos en pits! ¡El único en partir es Lewis Hamilton! Lo hace con intermedios de lluvia ¡Increíble! Todos con slicks..Hamilton en pits. Salen con medios. Lewis salen en la última posición, en el P14. ¡Qué carrera más bizarra!.Esteban Ocon lidera la carrera. A 1s está Vettel y a 4.3s Latifi. Para completar, Mazepin tiene una colisión con Räikkönen en pits.Verstappen en el P11 y Hamilton P14. Gap de 4s entre ellos. Ocon sigue ampliando diferencia sobre Vettel.Verstappen presiona a Schumacher por el P10. Hamilton entretanto busca pasar a Giovinazzi. Gap de 0.6s en ambos casos.Buen ritmo de Latifi en el P3, sí Señoras y Señores, con un Williams. Russell se pone a disposición del equipo para ayudar a su coequipero. Está en posición de podio.Hamilton pasa a Giovinazzi. Es P13 el británico. Ahora tiene en la mira a Gasly.Verstappen a 0.7s de Schumacher. Es la lucha por el P10.El gap entre Vettel y Ocon es de 1.2s.Gasly en este momento es piloto Red Bull. Tiene que defender los intereses del equipo ante el ataque de Lewis Hamilton. Lucha por el P12.Gran duelo entre Verstappen y Schumacher. Casi se tocan en la curva 1. Luego en la 2 Max toma la cuerda externa y allí tienen un ligero toque. Hamilton se sale en la curva 5 pero retorna.Gasly pasa Schumacher. Ahora Mick intentará defender el P12 con Hamilton.Hamilton pasa a Schumacher y es P12. Verstappen tiene como escudero a Gasly en el P10. Hamilton en P11.Räikkönen cumple penalización de 10 segundos por salida de forma insegura de pits, golpeando a Mazepin.Vettel presiona a Ocon por el P1. Gap de 0.5s.Hamilton se acerca a Gasly. P11 para el británico. Entretanto Verstappen en P9 a 1.8s de Ricciardo.Hamilton en pits. Cambia medios por duros nuevos. Seguramente irá hasta el final con este compuesto. Son 50 vueltas aúnRicciardo y Verstappen en pits. El undercut le funciona de forma perfecta a Mercedes, ya que Hamilton pasa a Ricciardo y Verstappen. Dos por uno.Hamilton pasa fácilmente a Russell y está en el P9. Verstappen en P12. Se le va complicando la carrera con el herido Red Bull RB16B.Tsunoda en pits. Sale en el P7 el piloto japonés. Entretanto Sainz se mantiene en pista buscando el overcut sobre el piloto de AlphaTauri.Latifi en pits. Sale en P7 el piloto canadiense de Williams. Vettel presiona a Ocon por el liderato.Hamilton es P8 tras superar nuevamente a Schumacher. Sainz en P3 a 14.9s de Vettel.Verstappen a 0.7s de Ricciardo por el P11. Hamilton a 0.4s de Latifi.Hamilton pasa a Latifi y es P7. Ahora tiene a 2.1s a Tsunoda. Verstappen sigue P12.Ocon se aleja de Vettel. Gap de 1.9s. Sainz en el P3 le descuenta a Sebastian. Gap de 12s.Alonso en el P4 a 3.7s de Sainz. Hamilton presiona a Tsunoda por el P6.Cada vez más cerca Hamilton de Tsunoda. Concentrado el japonés.Gasly en pits. Sale con el compuesto duro. Estaba en el P5 y cae al P8. Verstappen sigue P12.Ocon a 2.3s de Vettel. Sainz a 9.5s de Sebastian.Pasa Hamilton a Tsunoda en la curva 4. Sube al P5 el británico de Mercedes.Russell pasa a Schumacher por el P9. Muy buen duelo de estos jóvenes pilotos.Sainz en pits. Cae al P4, solo un puesto. Está atrás de su compatriota Alonso, pero el bicampeón aún no se ha detenido en pits.Schumacher en pits. Hamilton se acerca a Sainz por el P4. Gap de 1.5s. Ambos con el compuesto duro. 13 vueltas más nuevo el del español.Vettel en pits. Sale con duros. Detención demorada. Cae al P3. En este momento Alpine tiene a Ocon y Alonso en P1 y P2. Totalmente impensado.Ocon en pits. Alonso es el nuevo líder. Esteban P2 sigue por delante de Vettel.Alonso se sube en tiempos. A 4s está su compañero Ocon.Alonso en pits. Cae al P5 el piloto español. Hamilton a 1.3s de Sainz por el P3. Verstappen en P11 a 1.4s de Ricciardo.Vettel presiona a Ocon por el P1. Gap de 0.9s. Hamilton a 1.1s de Sainz. Verstappen en pits. Increíble detención de 1.8s. Duros por medios.Alonso girando más rápido que Hamilton. Gap de 7s y cayendo.Ocon a 1.3s de Vettel. Entretanto Hamilton en DRS con Sainz. Gap de 0.7s.En este momento Latifi y Russell en zona de puntos. P8 y P9.Hamilton bloquea en la curva 1. Se despega un poco de Sainz, a 1.2s.Alonso sigue acercándose a Hamilton. Gap de 4.4s y cayendo.Ocon a 0.9s de Vettel. Verstappen en P12 a 5s de Räikkönen.Hamilton en pits. Sale con medios nuevos. Cae al P5 el líder provisional del campeonato. Está a 15.6s de Alonso.Ocon se complica con el tráfico, más exactamente con Giovinazzi. Vettel casi lo pasa en la curva 1.Vettel le muestra el auto a Ocon. Gap de 0.6s. Alientan a Hamilton desde el pit wall para ganar la carrera. Está girando 4s más veloz que Ocon y Vettel. Su objetivo inmediato, Alonso a 9.5s.Verstappen pasa a Räikkönen por el P11. Tiene a Ricciardo por el P10 a 0.7s.Hamilton a 3.1s de Alonso. Con todo Lewis. Fernando presiona a Sainz por el P3. Gap de 0.6s.Hamilton está a tan solo 9.8s de Ocon en el P1. Tiene por delante a Vettel, Sainz y Alonso.Hamilton ya se conecta a Alonso.Alonso defiende con uñas y dientes el P4 con Hamilton. En la curva 4 tiene que soltar Hamilton.Verstappen presiona a Ricciardo por el P10. Es el último punto, lo necesita Max pensando en el campeonato.Hamilton intenta pasar a Alonso por todos lados. El español se defiende con todo. Fernando también lucha por los intereses de Alpine, ya que Ocon está liderando.Hamilton no logra pasar a Alonso con DRS en la recta principal. Muy bien la unidad de potencia Renault, resistiendo. Ocon a 1.1s de Vettel. ¡Qué carrera!.Alonso busca entrar en DRS de Sainz, pero no lo logra. Hamilton toma un aire pero se acerca nuevamente al español. Verstappen sigue conectado a Ricciardo pero no logra pasarlo. P11 para Max.Alonso sigue resistiendo. Hamilton toma un radio de giro diferente pero Fernando se mantiene firme y concentrado en el P4. Ocon a 1.2s de Vettel.Verstappen pasa a Ricciardo y toma el P10. Fue saliendo de la curva 1. Entra a los puntos el neerlandés de Red Bull.Alonso es el escudero de los 3 pilotos del podio: Ocon, Vettel y Sainz. Rezan en Alpine, Aston Martin y Ferrari para que Hamilton no lo pase.¡Alonso se defiende con todo! Gran carrera del piloto español. Una delicia esta lucha entre los excompañeros de McLaren en 2007. Gran rivalidad, mucha historia.Hamilton se queja por radio ante las maniobras defensivas de Alonso. Trompo de Tsunoda en la curva 2. Mantiene el P7.Alonso bloquea en la curva 1 y Hamilton lo pasa. Aguantó lo que más pudo el español.Hamilton se deshizo del primero español, Alonso. Ahora va por el siguiente, Sainz. Carlos defiende el podio de Ferrari.DRS para Sainz y Hamilton. Lewis pasa a Carlos en la recta principal. El piloto de Mercedes está en el podio. P3.Ocon a 1.5s de Vettel. Hamilton a 7.8s del alemán de Aston Martin. Ahora Alonso va por Sainz. Duelo de españoles.Verstappen en el P10 presiona a Russell. Está en DRS. Gasly entra a pits, sale con blandos. Buscará la vuelta rápida. Está en P6.Ocon 1.4s sobre Vettel. Hamilton a 2.1s de Sebastian. Pierre Gasly se lleva la vuelta rápida.Esteban Ocon logró la victoria en el GP de Hungría. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Carlos Sainz (Ferrari), 5º Fernando Alonso (Alpine), 6º Pierre Gasly (AlphaTauri), 7º Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 8º Nicholas Latifi (Williams), 9º George Russell (Williams), 10º Max Verstappen (Red Bull).Pierre Gasly registró la vuelta más rápida con 1:18:394 en el giro 70. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.*. Los resultados de esta carrera son provisionales hasta que se resuelva la apelación por parte de Aston Martin por la descalificación de Sebastian Vettel