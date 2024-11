Entrevista con Sebastián y Juan Pablo Montoya - Confirmación ascenso a FIA Fórmula 2

Súper bien, lo he disfrutado mucho, he visto mucha gente que conozco. Entonces, sí, muy chévere y es la segunda vez que vengo acá, entonces es muy chévere poder venir otra vez

Creo que al final fue un año bastante bueno, especialmente las últimas dos carreras, como estábamos maximizando la velocidad que teníamos, fue muy positivo. Tuvimos que aprender mucho, no solo yo, sino también el equipo. Había varios momentos que durante el año no teníamos lo mejor, entonces teníamos que maximizar lo que se tenía. Pero sí, al final muy contento. El manejo mío, como maduré como persona mentalmente, estaba mucho más fuerte al final del año y al final también era un piloto más completo

Sí, una cosa muy grande que la gente no sabe es que yo al comienzo del año, cuando hicimos los tests, estaba muy enfermo y eso nos puso muy atrás con mi manejo mentalmente. Yo quería estar adelante, peleando por victorias y eso desde el principio. Y perdimos todo el trabajo.



Físicamente no estaba igual de fuerte que estaba antes y después también mentalmente uno tiene unas metas que quiere hacer y cuando no las estás cumpliendo necesitas seguir empujando. Y hay gente que te quiere empujar para abajo y cuando no vas bien te siguen empujando para abajo y uno tiene que básicamente decir, yo estoy haciendo esto por mí y nadie más.



Entonces la gente puede pensar lo que quiera, la gente va a hablar y eso fue algo que me ayudó mucho. De mentalmente decir, esto lo estoy haciendo por lo que yo quiero, la gente va a hablar bien o mal, si me va bien o mal, entonces yo manejo, voy rápido y hago lo que puedo

Sí, exacto. A ver, al final lo que la gente no sabe es que el deporte es muy difícil afuera de la pista, el deporte es más difícil afuera de la pista que adentro y eso de manejar toda la presión de redes, los patrocinadores, de los fans, todo eso es muy difícil y especialmente por lo que yo tenía unas metas para mí mismo y las tuve que acomodar por lo que no tenía las cosas para poder estar donde quería. Entonces en ese punto uno se tiene que mirar y decir, oiga, realísticamente qué es lo que me falta, qué es lo que puedo hacer y hago eso.



Si el carro no está para ganar, uno no gana, pero uno queda segundo, tercero o cuarto. Entonces esas son las cosas que uno tiene que aprender y yo hago esto por mí y nadie más. La gente lo disfrute, pero esto lo estoy haciendo yo por mí





Básicamente es muy chistoso, pero es un carro con cuatro llantas, uno acelera, frena, cruza y ya, pero de la manera que tienes que acelerar por el turbo, que el F3 no es turbo, el F2 sí es turbo, lo manejo en el simulador, entonces es acomodarte al turbo lag porque ya tienes más potencia.





Para que tengas una idea, el F3 tiene como trescientos y pico caballos, casi cuatrocientos, y el F2 tiene más de seiscientos. Entonces es un cohete, pesa ochenta kilos más, es muy chistoso, pero que al final de la recta llegas de veinte a cuarenta kilómetros más rápido y después en la curva la velocidad mínima es igual. Entonces todo eso es bastante diferente de la manera que tienes que frenar.



Fórmula 2 es lo que viene, no les podemos decir el equipo, pero es el siguiente paso que voy a hacer. Obviamente yo quiero trabajar muy duro al final del año, entendí mucho de lo que tenía que hacer, pero el carro es muy diferente, el F2 y el F3, el estilo de manejo, cómo tienes que guardar las llantas, cómo tienes que frenar, cómo tienes que cruzar.

Sí, empezamos con los test ya el miércoles. De acá viajo derecho para el test, entonces sí, empezamos a trabajar con el equipo para la preparación del próximo año, pero sí, mirar a ver qué pasa







Bastante bien, a ver, yo lo disfruto y como te dije, yo creo que es algo muy grande que este año me he dado cuenta, es que yo hago esto por mí, lo disfruto mucho y es muy difícil, es muy difícil y uno lo tiene que disfrutar mucho, tiene que haber un balance entre tanto trabajo que haces, pero también la recuperación, la parte mental, la parte física, que uno, a ver, yo he estado mucho tiempo en el gimnasio ahorita donde voy a volverme más fuerte y eso, y uno no puede ir a todos los gimnasios y hacer 10 de 10, por lo que después de una semana el cuerpo va a decir, ya, se jodió, no, aquí no hay más, entonces tener ese balance.

Ah, no, para nada, soy muy afortunado que tengo el grupo alrededor mío, mis papás, mis hermanas, mi novia que me apoyan mucho y sí, yo lo tengo bastante bien







Muchas gracias a toda la gente que me apoyó este año, a ver, el final del año fue un año bastante chévere, las carreras que me podía hacer son bastante buenas y especialmente que al final del año las carreras buenas las estaba haciendo adelante y peleando por las ganadas, entonces muy contento con eso.

Entrevista con Juan Pablo Montoya

Bien, la verdad hemos trabajado mucho, ya cuando vengan sus anuncios pues anunciaremos y confirmaremos todo, pero la verdad hemos venido trabajando mucho para esto y ya la verdad muy contentos de saber que vamos al siguiente paso y cada vez más cerca de la realidad y pues vamos a ver

Yo creo que el mejor ejemplo de cómo va es el ejemplo de Colapinto, cómo va é hoy, cómo iba Colapinto hace seis meses y estamos en la misma situación. El momento que, estoy fuéramos a llegar y hubiese una oportunidad, la gente apoyaría, pero a la gente le gusta apoyar cuando está la gloria no antes de esta y eso es normal. Entonces es complicado, pero hay mucha gente que cree, nosotros tenemos a Quimicolor, a CRC y otras empresas con las que estamos hablando también y gente que nos ha apoyado mucho, entonces con ellos vamos trabajando, vamos creciendo

Sí, la verdad el talento está, la habilidad hay y es parte del crecimiento, de desarrollo, la verdad yo no me preocupo mucho qué hay adelante, nos preocupamos más de lo que tenemos que hacer hoy en día, porque si uno hace el trabajo hoy en día el futuro se alinea solo

La verdad es irrelevante esa conversación, la verdad eso ya es un problema interno nosotros con lo que estamos trabajando, obviamente el apoyo siempre es bienvenido, siempre se necesita, siempre buscamos maneras de traer más compañías y más gente que crean en Sebastián y en lo que estamos haciendo, pero usted sabe que eso no es fácil

Sí, entonces vamos a ver, la verdad muy contentos, creo que vamos a un muy buen equipo, creo que tenemos buenas cosas alineadas y ya

Colombia tendrá un cupo en la FIA Fórmula 2 y será gracias al ascenso de Sebastián Montoya a la categoría telonera de la Fórmula 1. Conversamos en exclusiva con él y con su padre Juan Pablo, previo al primer test.