La mayor diferencia es que ahora los pilotos quieren neumáticos con menor degradación y recalentamiento para poder presionarlos. Por esa razón hemos realizado un rediseño completo a toda la familia de compuestos, porque en todos los conceptos teníamos la posibilidad de actualizarlos y probablemente podría ser un pequeño paso, así que decidimos hacerlo desde cero. Empezamos desarrollando el C3, que es el rango medio ya que teníamos una buena base con estos nuevos ingredientes y conceptos. Luego se desarrolló el C2, C4, C1 y C5. Desde el C3 toda la familia tiene ahora el mismo enfoque.





La gama de neumáticos Pirelli de 18 pulgadas para la F1 2022

Es difícil porque los autos son nuevos, es complicado compararlos con los anteriores. Hemos hablado con los equipos para realizar simulaciones con el mínimo peso sin incrementarlo, con el objetivo de simular la distribución del peso ya que es diferente al del año pasado, el paquete aerodinámico también es distinto, al igual que los alerones. Se genera mayor carga a alta velocidad y menor carga a baja velocidad.



Esto no es complicado para que los pilotos se adapten. Ellos sienten la diferencia con estos neumáticos. He estado hablando con ellos y me dicen que el neumático es más preciso, reactivo, competitivo. Han podido sentir las diferencias entre compuestos. En el primer día de pruebas se han enfocado en ajustar el auto, el equilibrio, vimos los sensores aerodinámicos en varios de estos para medir el flujo y estuvieron menos concentrados en los neumáticos. La mayoría utilizaron el C2 y C3 que son los que más se adaptan a este circuito. Ahora van paso a paso probando los neumáticos. Tuvimos algo de graining en la mañana bajo estas condiciones, es normal, por el frío, como lo esperábamos



Imponentes se ven los nuevos autos con los neumáticos de 18 pulgadas

Fue muy útil para todos los equipos, ya que tuvieron la posibilidad de probar las versiones finales de los neumáticos. Comprendieron que los traseros son más fuertes y presionaron bastante. Se tuvo la oportunidad de equilibrar el auto antes de las pruebas y se obtuvo información importante para ellos.



El comportamiento está en línea con lo esperado y los tiempos de vuelta son interesantes. Ahora son tan solo dos segundos más lentos que el mejor tiempo de vuelta del año pasado. Dos segundos en los que nadie está presionando al límite, nadie está mirando el verdadero potencial del auto. Están viendo cómo se comporta el monoplaza con las modificaciones, suspensión, aerodinámica, cámber y todas estas cosas.



Creo que el potencial lo tienen en el bolsillo y considero que nadie va a mostrar ahora lo que tienen, porque no es el objetivo ahora e insisto, lo interesante es que estén a tan solo dos segundos del mejor tiempo de vuelta de la carrera de 2021



Los neumáticos de 18 pulgadas fortalecen la robustez de los nuevos autos de F1

La idea fue mía, cambiar el tamaño del neumático para hacerlo más moderno. Probablemente desde hace 10 o 15 años lo utilizan los autos de calle. La idea de tener un tamaño que sea más relevante para desarrollar tecnología en los neumáticos estaba en nuestras mentes, y eso se suma a la idea de tener un nuevo paquete por parte de la F1, tener nuevos autos que tuvieran diferentes características y que le permitan a los pilotos para presionar más, poder ver mayor acción en la pista.



No es el número de detenciones lo que define si se tiene una buena carrera o no. Es tener pilotos que puedan atacar, realizar adelantamientos y que no implique un gran esfuerzo para hacerlo. Ahora lo necesario es tener un paquete aerodinámico diferente que impida que los autos se vean perjudicados con la turbulencia del otro. Con el 40% de pérdida de carga aerodinámica se cae el rendimiento, el auto se desliza, se genera recalentamiento.



Ahora con el nuevo paquete aerodinámico se estima que la pérdida sea probablemente del 10%, así que los pilotos realmente van a poder estar cerca del auto que está en frente y así intentar atacar sin perder rendimiento del auto y de los neumáticos. Además hemos diseñado un neumático que es menos sensible a un mayor rango de trabajo, al recalentamiento. Estos elementos juntos permitirán tener mejores carreras



Carlos Sainz probando los neumáticos 18 pulgadas para lluvia extrema

Los nuevos autos se ven más modernos, completamente diferentes. Me gustan, se ven muy bien, la forma que tienen y con el neumático más grande. Creo que es la dirección correcta. He escuchado muchas críticas sobre la tapa de los rines. Se cubren por razones aerodinámicas, ya que se generan turbulencias por los frenos y el rin. En el pasado el espacio entre los frenos y el rin era de menos de dos milímetros. Ahora es mucho mayor y si no se cubren estos dispositivos no detienen la turbulencia e impiden el flujo de aire. No se pone por razones estéticas sino porque es funcional para el auto.



Debo decir que los nuevos autos son espectaculares, muchos cambios respecto a los anteriores. Viendo el chasis es un diseño diferente. ¿Quién hizo el mejor trabajo? ¡No lo sé! (risas). Claramente hay diferencias entre los equipos



Neumáticos de la Scuderia Ferrari tras un stint en Barcelona

El de 18 pulgadas es el tamaño más popular en el automovilismo. En los GT, en los turismos. Es muy popular y tenía sentido que los F1 también lo llevaran. Podría ser incluso más grande, ya que hay autos que llevan 19 o 20 pulgadas, pero en general el mercado para los super autos es tener neumáticos grandes, así que 18 pulgadas es un buen tamaño. La F2 los tiene desde hace dos años, obtuvimos buena información de esto



Mario Isola y Henry Bonilla en el motohome de Pirelli en Barcelona

La Fórmula 1 en 2022 tendrá su cambio más drástico a nivel técnico. Además de un nuevo concepto de diseño, también entrarán los nuevos neumáticos Pirelli de 18 pulgadas. Por esta razón F1LATAM.COM dialogó en exclusiva con Mario Isola, el máximo responsable de la prestigiosa marca italiana.