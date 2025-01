Entrevista con Lucas Benamo, primer entrenador de Franco Colapinto en el automovilismo







Estuvimos 3 años trabajando en Sudamérica, particularmente en Brasil, haciendo pretemporada para que Franco pueda sumar kilómetros en autos de los más tecnológicos que teníamos en nuestra zona, en Sudamérica.



Un gusto poder dialogar con ustedes. Bueno, mi relación con Franco viene desde hace muchos años, yo fui su primer coach en el automovilismo, lo conocí cuando tenía 8 años. Lo llevé a andar en karting por primera vez, en el curso de fórmula cuando tenía 12 y bueno, ahí mi trabajo fundamentalmente por confianza de su familia fue prepararlo en monoplazas para su debut en Europa.





Lo hizo de manera muy bien, de manera brillante, y eso le abrió puertas ante la situación desagradable de Logan Sargent de ocupar su butaca, lo hizo, lo viene haciendo muy bien, lógicamente viene en pleno ascenso, tal vez no sean tan buenas, otras mejor, parte del aprendizaje.





Y bueno, lo veo bien, lo veo que está en su mejor momento con una madurez que obviamente por la edad y por estar acá, va creciendo carrera a carrera. Es lógico, es el piloto más joven de la parrilla, de hecho Lawson tuvo ya el año pasado varias carreras en reemplazo a Ricciardo también.



Veo a Lawson, veo a Tsunoda, chicos con los cuales se han peleado campeonatos en Nueva Zelanda cuando se hacían esas pretemporadas tan picantes allá. Y bueno, realmente estos últimos meses podríamos decirle, pasaron cosas muy locas, de estar trabajando en F2 y haciendo una muy buena temporada, surgió la posibilidad de la prueba en Silverstone.





Cuando era pequeño, a los 13, 14 años, en medio de sus pruebas en Fórmula estaba corriendo en karting, decidió irse a vivir a la fábrica de CRG de Italia, era un solo niño, esas experiencias de vida que no son tan positivas para él en ese momento, porque era un niño, lo hicieron crecer y fortalecerse mucho, y lo fueron forjando esa personalidad que tiene hoy de lucha, de garra.





Creo que también viene un poco de los latinos, nuestra sangre se caracteriza por eso, por luchar, por ahí los europeos son un poquito más fríos, nosotros somos más temperamentales.



Obviamente estos últimos años ha crecido, ha cambiado su personalidad, ahora es un chico extrovertido, con una simpleza, con una naturalidad para tomarse las cosas realmente increíble, no es fácil para un chico de 21 años que le están pasando las cosas que le están pasando a Franco hoy y procesarlo todo.



Cuando tenía 8 o 9 años, tenía claro que quería ser piloto de Fórmula 1 como todos los niños que comienzan en el karting, me incluyo, soñamos eso, pero él siempre lo tuvo claro y luchó por eso.







Bueno, ahora Franco lo ha hecho posible, me llena de orgullo, hoy tengo una relación más de hermano con él y estoy feliz de verlo, de compartir algunas carreras con él, pasamos mucho en F2 y en F3, que era distinto, ustedes lo conocen bien el ambiente, obviamente es súper profesional, es más distendido, más relajado, estás al lado del auto, puedes charlar hasta último momento con él en la grilla.



Yo estoy soñando despierto. Para mí esto es un sueño, lo que siempre soñé cuando empezamos hace 7 años esta actividad de coaching con un socio mío en Argentina y empezamos a traer chicos a Europa, y a nivel profesional el objetivo cuando creas a un niño es ponerlo en Fórmula 1, pero también era utópico para nosotros.







Realmente se ha ganado a un público joven y a un público que es bueno para él, es lindo, obviamente eso hay que saberlo manejar para que después no se torne una mochila y presión, pero los chicos que están acá ya pasaron por todas las presiones de las categorías preliminares, de las academias, de si no obtienen ciertos resultados, no siguen y no pueden ascender, esas son presiones.



Yo creo que sí, políticamente hoy Franco es el piloto, no te diría con más, pero tiene una gran interacción en redes sociales. Lo que ha generado en Latinoamérica y Europa, pero ¿por qué en Latinoamérica? Porque aquí en México, después de Checo, muchos mexicanos apoyan a Franco, hinchan por él, lo alientan por latinos, como nosotros hacíamos fuerza por Checo, los pilotos latinoamericanos.







Es de día a día, veo que estás bastante empapado de esto. yo creo que políticamente a la Fórmula 1 le conviene que esté Franco Colapinto y eso seguramente va a abrir o va a destrabar alguna situación contractual con algún equipo para que tenga un asiento. Si no lo tiene, el panorama igual es buenísimo, va a ser reserva, va a probar, pero yo creo que hoy, si vos fueras a la Fórmula 1, ¿te perderías a este chico en la grilla con lo que genera, con lo que mueve?

Sí, hoy Franco tiene muchos patrocinadores, cada vez más, patrocinadores de talla mundial, algunos son argentinos y otros latinoamericanos. Eso es importante también, porque si tú tienes que ir a un equipo y tienes que destrabar o tienes que aportar, los sponsors están también, que no es detalle menor

Fue total, fue total el cambio. Pero bueno, también los chicos van madurando, van creciendo, dejó de ser un niño, y ya es un piloto profesional de Fórmula 1, y eso, quieras o no, te cambia un poco la manera de ver las cosas en este mundo.

Nunca lo vi jugar a la Play, no tiene. Sí le encanta la bicicleta, que se la han sacado un poquito, pedaleaba horas y horas sin parar, le apasiona eso, de hecho cuando estábamos en el verano con él y estaba el Tour de France, era todos los días verlo y bueno, su pasión en la bicicleta obviamente la tiene que hacer ahora a medida, y cuando el equipo de entrenamiento se lo solicita







Coincido con tus palabras, ¿por qué coincido? Porque muchas - lo hablábamos el jueves informalmente -, muchas personas decían que no estaba preparado, yo no tengo duda que todos los pilotos que están acá de reserva están preparados, Isack Hadjar, el chico que está acá en Racing Bull, está preparado.

Un cariño grande para todos los colombianos, tengo muchos amigos, en México también. Es un placer estar acá y bueno a seguir alentando a nuestros pilotos, está Sebastián Montoya también en F2. Tenemos un buen futuro en Latinoamérica, esperemos que pronto tengamos varios en la parrilla. Gracias

No hay duda que tras sus primeros nueve Grandes Premios en Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto dejó una importante huella en la máxima categoría del automovilismo. Por esta razón comenzamos a buscar las raíces del joven de 21 años y encontramos a su primer entrenador, Lucas Benamo.Aprovechando su asistencia a uno de los Grandes Premios en los que Franco participó, más exactamente el de México, conversamos con el destacado y reconocido coach.