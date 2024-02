¡Atención comunidad F1! Hoy se estrena la sexta temporada de Drive to Survive en Netflix

Drive to Survive, la serie que ha impulsado a la Fórmula 1 a nivel mundial, especialmente entre las nuevas audiencias, estrena hoy en Netflix su sexta temporada.Con un acceso sin precedentes, esta temporada nuevamente llevará a los fans detrás de cámaras para vivir de cerca cómo los pilotos y los equipos se preparan para darlo todo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2023.La serie incluye material inédito mientras sigue las nuevas alineaciones de los equipos, derribos en las directivas, amistades feroces y amargas rivalidades de otra temporada de alto octanaje en el circuito de Fórmula 1.Formula 1: Drive to Survive cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Oscar® James Gay-Rees (Amy: La mujer detrás del nombre, Senna) y de Paul Martin (Diego Maradona) para Box to Box Films.Lawrence Stroll hará lo que sea necesario para que Aston Martin se convierta en campeón del mundo. Pero sus sueños podrían terminar incluso antes de que comience la nueva temporada.Las esperanzas son altas para Nyck de Vries en su primera oportunidad en la Fórmula Uno. Con la presión aumentando, le cuesta mantener el ritmo.McLaren tiene mucho que demostrar después de la temporada pasada. Cuando el auto del piloto estrella Lando Norris lo decepciona una vez más, comienza a considerar sus opciones.Es una batalla atrás entre Haas y Williams. Mientras un equipo se apega a la tradición, el otro está listo para realizar nuevos y audaces movimientos.Esteban Ocon y Pierre Gasly, de Alpine, han competido desde su infancia. ¿Podrán superar su rivalidad ahora que están en el mismo equipo?Lewis Hamilton ha sido fiel a Mercedes durante 13 años. Pero ganar es lo primero, y con su contrato pendiente de renovación, tiene que tomar una decisión difícil.Una inversión de estrellas de Hollywood aumenta la presión sobre la dirección de Alpine. Entre pilotos frustrados y resultados decepcionantes, algo tiene que ceder.En Italia, Ferrari es una religión. Cuando el equipo llega a Monza, todos los ojos están puestos en el nuevo director Fred Vasseur para hacer realidad las oraciones de los fanáticos.Daniel Ricciardo finalmente está de vuelta en el circuito. Pero cuando un accidente lo deja al margen una vez más, un reserva novato interviene para ocupar su asiento.Con la temporada acercándose a su fin y el ganador ya asegurado, los rivales Mercedes y Ferrari están enfrascados en una feroz batalla por el segundo lugar.