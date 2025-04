Leclerc por delante de los McLaren de Piastri y Norris - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Australia

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 C. Leclerc Ferrari MON 1:16.439 -.--- 32 2 O. Piastri McLaren AUS 1:16.563 +0.124 30 3 L. Norris McLaren GBR 1:16.580 +0.141 30 4 Y. Tsunoda RB JAP 1:16.784 +0.345 29 5 L. Hamilton Ferrari GBR 1:16.859 +0.420 31 6 I. Hadjar RB FRA 1:17.019 +0.580 30 7 M. Verstappen Red Bull NLD 1:17.063 +0.624 22 8 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:17.161 +0.722 24 9 L. Stroll Aston Martin CAN 1:17.279 +0.840 28 10 G. Russell Mercedes GBR 1:17.282 +0.843 30 11 C. Sainz Williams ESP 1:17.302 +0.863 30 12 A. Albon Williams TAI 1:17.302 +0.863 28 13 F. Alonso Aston Martin ESP 1:17.330 +0.891 27 14 J. Doohan Alpine AUS 1:17.394 +0.955 30 15 P. Gasly Alpine FRA 1:17.493 +1.054 30 16 A. Antonelli Mercedes ITA 1:17.634 +1.195 31 17 L. Lawson Red Bull NZL 1:17.640 +1.201 30 18 G. Bortoleto Sauber BRA 1:17.847 +1.408 29 19 E. Ocon Haas FRA 1:18.034 +1.595 31 - O. Bearman Haas GBR -:--.--- -:--.--- 99

La segunda sesión de entrenamientos del GP de Australia comienza a mostrar algunas señales de los que podría ser el potencial de los equipos. Ferrari y McLaren toman la delantera con Leclerc, Piastri y Norris.Con 1:16.439, el piloto monegasco de Ferrari lideró la sesión, superando a su más cercano rival, Oscar Piastri, por apenas 0.124s, en una jornada donde los equipos trabajaron intensamente para afinar sus monoplazas de cara a la clasificación y la carrera.Mientras Leclerc brillaba en pista, el equipo Haas enfrentaba desafíos técnicos. Oliver Bearman, el joven británico, sufrió una fuerte colisión en la primera sesión de entrenamientos, lo que obligó a los mecánicos a trabajar contrarreloj para intentar reparar su auto y devolverlo a la pista antes del final de la jornada. A pesar de los esfuerzos, Bearman no pudo participar en los libres 2, lo que complica su preparación para el resto del fin de semana.En la parte alta de la tabla, McLaren mostró un rendimiento sólido, con Piastri y Lando Norris ocupando el P2 y P3 respectivamente, a menos de dos décimas de Leclerc. Norris, en particular, tuvo un momento complicado al salirse ligeramente en la curva 3, pero logró retomar la pista sin mayores inconvenientes. Por su parte, Yuki Tsunoda de AlphaTauri también destacó, colocándose brevemente en el P1 antes de ser superado por Leclerc y Norris.Los Red Bull, por otro lado, no parecen estar cómodos en Melbourne. Max Verstappen, actual campeón del mundo, terminó en el P7, a más de seis décimas de Leclerc, mientras que su compañero Liam Lawson se quedó en el P18, evidenciando problemas de rendimiento en el RB20. Verstappen, quien pasó parte de la sesión en los pits, expresó su insatisfacción con el equilibrio del auto, lo que podría complicar sus aspiraciones para la clasificación.Otros pilotos como Lance Stroll (Aston Martin) y Pierre Gasly (Alpine) tuvieron salidas de pista, aunque sin consecuencias graves. Stroll logró continuar después de salirse en la curva 1, mientras que Gasly y Nico Hülkenberg (Haas) tuvieron incidentes similares en las curvas 3 y 5 respectivamente.Mañana a las 12:30 hs iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Australia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión: