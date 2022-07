Sainz se lleva su primera victoria tras una épica competencia - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña

Análisis de la carrera del GP de Gran Bretaña 2022:

Posiciones del Gran Premio de Canadá 2022



Vuelta Rápida: Hamilton - 1:30.510 - V. 52

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Carlos Sainz Ferrari 2:17:50.311 25 - 25 2. Sergio Pérez Red Bull +3.779 18 - 18 3. Lewis Hamilton Mercedes +6.225 15 + 1 16 4. Charles Leclerc Ferrari +8.546 12 - 12 5. Fernando Alonso Alpine +9.571 10 - 10 6. Lando Norris McLaren +11.943 8 - 8 7. Max Verstappen Red Bull +18.777 6 - 6 8. Mick Schumacher Haas +18.995 4 - 4 9. Sebastian Vettel Aston Martin +22.356 2 - 2 10. Kevin Magnussen Haas +24.590 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lance Stroll Aston Martin +26.147 12. Nicholas Latifi Williams +32.511 13. Daniel Ricciardo McLaren +32.817 14. Yuki Tsunoda AlphaTauri +40.910 No terminaron: Esteban Ocon Alpine - Pierre Gasly AlphaTauri - Valtteri Bottas Alfa Romeo - George Russell Mercedes - Guanyu Zhou Alfa Romeo - Alex Albon Williams -

Drama, emoción, acción. Impresionante carrera brindó la F1 esta tarde en el Circuito de Silverstone de la cual Carlos Sainz fue el ganador, obteniendo así su primer triunfo en la máxima categoría. El podio lo completaron Sergio Pérez y Lewis Hamilton. El chino Guanyu Zhou salió ileso tras un escalofriante accidente.No ha sido una victoria fácil para el piloto español que tuvo que batallar bastante con el ritmo de su F1-75, pero no desaprovechó la oportunidad que le trajo el Safety Car ocasionado por el abandono de Esteban Ocon. Con mejores neumáticos que su compañero de equipo en el reinicio pudo abrir buen gap en las últimas vueltas para poner rumbo a su primer triunfo en F1.La carrera tuvo un comienzo dramático tras el impresionante accidente de Guanyu Zhou en la largada tras ser tocado por George Russell que a su vez fue desestabilizado por Pierre Gasly. El auto del piloto chino rodó boca abajo hasta terminar pasando por encima de las barreras de protección. A pesar de lo aparatoso el hombre de Alfa Romeo resultó ileso.Encadenado al mismo incidente resultaron averiados los autos de Russell, Alexander Albon, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon, lo que ocasionó la salida de la bandera roja que mantuvo detenida la competencia casi 1 hora. Al final Tsunoda y Ocon pudieron reparar sus monoplazas y hacer parte del Gran Premio, mientras que el británico de Mercedes debió ver la carrera desde el Pit Wall.Sergio Pérez completó una gran remontada tras tocarse con Charles Leclerc y dañar su alerón delantero. El mexicano tuvo que pasar por pits para arreglar los daños y desde el último lugar empezó a recuperar posiciones. El Safety Car le dio nueva vida al de Red Bull que tras una dura batalla con Lewis Hamilton y Charles Leclerc se puso 2º y sumó un nuevo podio. 'Checo' fue votado el piloto del día por su magnífica recuperación.El tercer escalón del podio fue para un Lewis Hamilton que hizo también una gran carrera con gran ritmo y una buena gestión de sus neumáticos. El inglés olió la posibilidad de ganar en su casa, incluso alcanzó a ser líder, pero cuando avanzaba sobre las Ferrari apareció el auto de seguridad para condicionar sus opciones.Con Pérez y Leclerc brindaron los momentos más emocionantes y el mejor intercambio de adelantamientos de la carrera y es bueno volver a ver al 7 veces campeón del mundo siendo protagonista. El de Mercedes se quedó además con la vuelta rápida de la carrera.Completaron el Top 5 Charles Leclerc que otra vez quedó a merced de sus rivales por la estrategia del equipo y apenas pudo ser cuarto. El monegasco también se vio afectado por el roce con Pérez, pero tuvo mejor ritmo incluso que Sainz en buena parte de la carrera. Durante el Safety Car optaron por mantener la posición en pista en detrimento de los neumáticos y perdió la posición con Sainz, 'Checo' y Hamilton, no sin antes ofrecer mucha resistencia. Sabe a poco el resultado, porque estaba para ganar.Fernando Alonso rescató un resultado dentro de los 5 primeros para Alpine que es un gran premio para el asturiano. Le faltaron un par de vueltas para haber ganado también la posición de Leclerc que estaba con un auto herido y neumáticos muy gastados.Dentro de los 10 primeros finalizaron Lando Norris en 6º volviendo a ser el piloto que rinde en McLaren. Tuvo un interesante duelo con Hamilton cuando se inició la carrera tras la bandera roja y tras el reinicio estuvo conectado con el grupo que peleaba atrás de Sainz, pero poc más pudo avanzar.En 7mo se ubicó Max Verstappen que en la primera parte de la carrera rápidamente se puso líder llevando al error a Sainz, pero tras sufrir un pinchazo en el paso de la curva 11 sufrió de un daño en la parte trasera de su RB18 que le hizo perder muchísimo ritmo y condenó sus opciones. Al final puso rescatar algunos puntos, minimizar daños y seguir líder del Mundial.Mick Schumacher sumó sus primeros puntos en Fórmula 1 con una sólida carrera en la que al final estuvo enfrascado en una buena lucha con Verstappen, pero no lo pudo superar. El de Haas debuta su casillero y recupera buenas sensaciones para lo que viene. Sebastian Vettel y su compañero Kevin Magnussen completaron el Top 10.Cerca de la zona de puntos cruzaron la meta los canadienses Lance Stroll y Nicholas Latifi, que no pudo mantener su posición pero consiguió su mejor resultado del año con Williams. Atrás se ubicó Daniel Ricciardo en una aciaga carrera para el australiano que apenas pudo terminar por delante de un Yuki Tsunoda, que además del incidente en la largada recibió una penalización de 5 segundos por un choque con su compañero de equipo Pierre Gasly.Como abandonos se reportaron Esteban Ocon, quien causó la bandera amarilla a 12 vueltas del final, un complicado Pierre Gasly perjudicado por el incidente con su compañero, Valtteri Bottas en una jornada difícil para Alfa Romeo, George Russell, que cortó su racha terminando dentro de los 5 primeros, el chino Guanyu Zhou y Alexander Albon.Con los resultados finales de este GP de Gran Bretaña, Max Verstappen se mantiene el liderato con 181 puntos. Segundo Sergio Pérez (147), tercero Charles Leclerc (138), cuarto Carlos Sainz (127), quinto George Russell (111), sexto Lewis Hamilton (93), séptimo Lando Norris (58), octavo Valtteri Bottas (46), noveno Esteban Ocon (39) y completando el top 10, Fernando Alonso (28).En el campeonato de constructores, Red Bull es líder con 328 puntos, segundo Ferrari (265), tercero Mercedes (204), cuarto McLaren (73), quinto Alpine (67), sexto Alfa Romeo (51), séptimo AlphaTauri (27), octavo Haas (20), noveno Aston Martin (18) y último Williams (3).La undécima válida de la temporada 2022 se realizará en el Red Bull Ring del 8 al 10 de julio, con motivo del GP de Austria.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Gran Bretaña:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Verstappen iniciará con blandos, Russell con duros. El resto del top 10 con medios.¡Inicia la carrera! Verstappen toma el P1. Fuerte colisión en la curva 1, es Zhou. Bandera roja. Russell, Albon fuera de carrera. Ocon y Tsunoda afectados.Momento de tensión por la condición de salud de Guanyu Zhou. Gasly estaba en medio de Zhou y Russell. Luego George comienza a cerrar la trayectoria. Posteriormente se genera el choque múltiple. Es lo que se ve a priori.George Russell le pide a Jo Bauer que le deje bajar el auto de la grúa para poder repararlo. El directivo de FIA le dice que no es posible.Alfa Romeo informa que Guanyu Zhou está bien.La repetición muestra al auto de Zhou pasando por la gravilla, luego salta sobre las TecPro y termina contra la valla de protección. Escalofriante imagen. Gracias a Dios está bien. A las 15:56 se reanuda la carrera. Salen los autos a la pista detrás del Safety Car rumbo a la parrilla de salida.Sainz mantiene el P1 y se defiende con todo con Verstappen. Pérez y Leclerc se meten pero Charles pasa a Checo. Norris por delante de Hamilton.Sainz a 1.1s de Verstappen. Norris presiona a Pérez por el P4. Hamilton hace lo propio con Lando.Sainz marcando buen ritmo se va alejando de Verstappen. Pérez pierde ritmo y tiene en su alerón trasero a Norris y Hamilton.Pérez en pits. Cae a la última posición. Se habilita el DRS. Verstappen mejora el ritmo y se coloca a 1.3s de Sainz. Hamilton pasa a Norris y es P4. Lewis a 5s de Leclerc.Verstappen marca el mejor S3 y se acerca a Sainz. Gap de 1s. Tsunoda presiona a Gasly por el P7.Max toma ritmo y se acerca a Sainz. Gap de 0.8s. Hamilton a 5.5s de Leclerc.Gasly en P7 contiene a Tsunoda, Ocon, Latifi, Bottas, Ricciardo, Magnussen y Schumacher. Checo marca la vuelta más rápida. Gira en el P16.Verstappen a 0.7s de Sainz. Es la situación contraria a la del pasado GP de Canadá. Leclerc a 1.8s de Max en el P3: Sainz presionado en Chapel pierde el auto y le cede el P1 a VerstappenLeclerc a 0.5s de Sainz. Toque entre Tsunoda y Gasly, pilotos de AlphaTauri. Cae al P15 y P13 respectivamente.Pinchazo para Verstappen. Lo pasan Sainz y Leclerc. Qué carrera más difícil para Red Bull. Max sale en el P6. Checo en P16.Leclerc se acerca a Sainz. Gap de 0.9s.El auto de Verstappen no está bien. Reporta Max que está roto al 100%.Horner le pide que sigue, que no es nada crítico. Max es 0.8s más lento en este giro que el líder Sainz. Penalización de 5s para Tsunoda por el toque con su compañero Gasly.Leclerc presiona a Sainz. Hamilton a 4.3s de Charles en el P3 y vuelta rápida.Leclerc presiona al equipo indicándoles que está afectando su carrera. Se refiere al lento ritmo de Sainz y sus neumáticos.Pérez en P13 se acerca a Magnussen. Hamilton a 3.2s de Leclerc y cayendo la diferencia. Charles sigue presionando a Ferrari.Ferrari le pide a Sainz aumentar el ritmo. Entretanto Hamilton se sigue acercando. El equipo de Maranello respeta a Carlos aunque debe tomar rápido una decisión para 'asegurar' la carrera.Pérez entra en los puntos. Pasó a Magnussen y a boxes entraron Latifi y Schumacher.Sainz en pits. Cambia medios por duros y sale en P3. Leclerc líder y pista libre. Hamilton a 2.8s. Bottas en pits y es retiro.Leclerc sin el endplate derecho tras el toque con Pérez, pierde ritmo con Hamilton. Gap de 2.2s.Hamilton con vuelta rápida. Pérez sube al P7. Está a 3.7s de Verstappen. Ocon y Magnussen en pits.Verstappen en pits. Pérez pasa al P6. Tiene a 15s a Alonso en P5. Sainz marca buen ritmo con duros. Vettel pasa a Max y toma el P7.Leclerc a 1s de Hamilton. Latifi en P9.Leclerc en pits. Detención de 2.8s. Sale con duros el monegasco. Sainz lo pasa. El español a 17.4s de Hamilton. Lewis con medios reporta que están bien.Leclerc presiona y marca la mejor vuelta. Está a 1.4s. Bandera de advertencia para Gasly. Verstappen se queja del auto.Leclerc con todo sobre Sainz. Vuelta rápida y gap de 0.9s. Ferrari está luchando la victoria con Hamilton. Binotto debe tomar rápido la decisión.Si Ferrari no toma ya una decisión, van a perder la carrera. Mientras esto pasa, Hamilton amplía progresivamente la ventaja para seguir P1 tras su detención.Leclerc presiona a Sainz, le muestra el auto.Sainz le cede el paso a Leclerc. Gap de 18.6s con Hamilton. El monegasco intenta reducir la ventaja para estar por delante de Lewis tras la detención del británico. Pérez P6 a 6.9s de Alonso y bajando.Leclerc marca la vuelta rápida. Sainz a 1s de Charles. FIA informa que Guanyu Zhou está OK y fue liberado del hospital.Verstappen en P8 a 4.6s de Vettel. Lo presiona Ocon a 0.8s.Hamilton en pits y cambia a medios. Detención lenta de 4.3s. Sale P3 tras Leclerc y Sainz.McLaren reporta que Ricciardo tiene problemas con el DRS. Está en P14. Pérez en P4. Tiene pendiente su detención el mexicano.Leclerc marca la vuelta más rápida y se aleja a 3.4s de Sainz. Hamilton se acerca a Carlos a 2.7s. Ocon pasa a Verstappen y es P8Ahora la vuelta rápida es para Hamilton quien está a 2s de Sainz. Pérez está a 14s de Norris en el P4.Hamilton con la vuelta rápida de nuevo y está a 1.4s de Sainz.Problemas para Ocon. Queda el auto en la recta principal antigua, junto los boxes. Safety Car.Sainz, Hamilton, Pérez, Alonso, Vettel, Schumacher y Verstappen en pits.Stroll en pits. Leclerc con duros de 15 vueltas. Está en desventaja en el P1. A Pérez le cayó perfecto este Safety Car. Está P4 y con blandos.Se retirará el Safety Car en la próxima vuelta. Alpine reporta que un problema en la bomba de combustible generó el retiro de Ocon.¡Se reanuda la carrera! Con todo Pérez sobre Hamilton y lo pasa, es P3. Sainz pasa a Leclerc. ¡Qué vuelta! Ahora va con todo Sergio sobre Leclerc. ¡Qué final tendremos!Hamilton no se rinde y va con todo sobre Checo. El mexicano no logra acercarse a Leclerc lo suficiente.Sainz se aleja a 4.3s. Hamilton pasa a Leclerc y Pérez.Pérez pasa a Hamilton, también lo hace Leclerc. ¡Qué carrera! Pérez en P2 a 3.6s de Sainz.Hamilton ataca a Leclerc por el P3 de Leclerc.Investigado Pérez por sacar a Hamilton de pista, según los comisarios. Hamilton pasa a Leclerc pero luego Charles se la devuelta a Lewis en Copse.Hamilton recupera la posición con Leclerc y se aleja a 1.5s. Sainz a 3.4s de Pérez. Schumacher presiona a Verstappen por el P7.Sainz sólido en el P1 se mantiene a 3.3s de Pérez.Alonso presiona a Leclerc por el P4.¡Última vuelta! Sainz tiene una ventaja amplia y se alista para su primer triunfo. Schumacher presiona con todo a Verstappen por el P7.Carlos Sainz (Ferrari) logró la victoria en el GP de Gran Bretaña. 2º Sergio Pérez (Red Bull), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Fernando Alonso (Alpine), 6º Lando Norris (McLaren), 7º Max Verstappen (Red Bull), 8º Mick Schumacher (Haas), 9º Sebastian Vettel (Aston Martin), 10º Kevin Magnussen (Haas).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:30:510 en el giro 52. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.