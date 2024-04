Fórmula 1 publica el calendario de 2025. Australia abrirá la temporada

2025 será un año especial, ya que celebramos el 75º aniversario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA, y es ese legado y experiencia lo que nos permite ofrecer un calendario tan fuerte. Una vez más, visitaremos 24 lugares increíbles de todo el mundo, ofreciendo carreras de primera clase, hospitalidad y entretenimiento, que disfrutarán millones de aficionados en todo el mundo.



Estamos muy agradecidos con la FIA, con nuestros promotores, con las ciudades anfitrionas y con todas las asociaciones nacionales por su compromiso y apoyo en la realización de este calendario y por asegurar lo que promete ser otro año fantástico para la Fórmula 1. También me gustaría rendir homenaje a nuestros equipos y pilotos de F1, los héroes de nuestro deporte, y a nuestros aficionados de todo el mundo por seguir la Fórmula 1 con un entusiasmo tan increíble

El calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA para 2025, aprobado por el Consejo Mundial del Motor, es una ilustración más de nuestra misión colectiva de alcanzar objetivos de sostenibilidad a través de la regionalización de los eventos. Si bien nuestra atención se centra en la estabilidad general de la Fórmula 1, también tenemos un deber compartido con el medio ambiente y con la salud y el bienestar del personal itinerante.



Formula One Management, bajo la dirección de Stefano Domenicali, ha elaborado un calendario que combina circuitos tradicionales y sedes modernas. Damos las gracias a las asociaciones nacionales anfitrionas, a los organizadores locales y a los muchos miles de voluntarios de la FIA por sus incansables esfuerzos para hacer de la Fórmula 1 un espectáculo verdaderamente global y de gran audiencia, mientras nos preparamos para celebrar el 75º aniversario de este deporte

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está tomando forma luego que Liberty Media haya publicado el calendario provisional, el cual tiene novedades importantes. Tras la reorganización geográfica de los eventos en 2024 para facilitar la logística, el próximo año se mantendrá e incluso se optimizará. Se nuevo serán 24 carreras.El Ramadán en el mes de marzo generó modificaciones en la apertura del campeonato respecto a años anteriores. Por esta razón, brindándole la oportunidad ael 16 de marzo, algo que no sucedía desde 2019, aunque en 2020 no se realizó por la pandemia.Entretanto China y Japón serán los siguientes Grandes Premios, mientras que Bahrein y Arabia Saudita serán la cuarta y quinta válida. Estos dos eventos se realizarán el domingo yOtra modificación para 2025 es el cambio de orden entre España y Canadá. En, luego de haber competido en Monte Carlo y posteriormente correrán en Montreal. Este año es al contrario, no siendo tan eficiente en logística.Finalmente Bélgica y Hungría. Primero se realizará en Spa y luego en Hungaroring, contrario a lo que sucede esta temporada. Aquí si hay una variación logística, ya que el evento posterior a estos es Países Bajos. De esta forma primero estarían en el norte de Europa, para luego dirigirse al sur y luego regresar al norte.La temporada 2025 finalizará el 8 de diciembre en Abu Dhabi.En total serán: Australia-China, Austria-Gran Bretaña, Bélgica-Hungría, Países-Bajos-Italia y Austin-México. En cuanto a los: Japón-Bahrein-Arabia-Saudita, Imola-Mónaco-España y Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi.En cuanto a los recesos, se tendrán dos. El primero entre Gran Bretaña y Bélgica en julio (dos semanas) y entre Hungría y Países Bajos en agosto (tres semanas).A continuación el calendario provisional de la F1 - Temporada 2025:1. Marzo 16 - GP de Australia - Melbourne2. Marzo 23 - GP de China - Shanghai3. Abril 06 - GP de Japón - Suzuka4. Abril 13 - GP de Bahrein - Sakhir5. Abril 20 - GP de Arabia Saudita - Jeddah6. Mayo 02 - GP de Miami - Miami7. Mayo 18 - GP de Emilia Romaña - Imola8. Mayo 25 - GP de Mónaco - Monte Carlo9. Junio 01 - GP de España - Barcelona10. Junio 15 - GP de Canadá - Montreal11. Junio 29 - GP de Austria - Red Bull Ring12. Julio 06 - GP de Gran Bretaña - Silverstone13. Julio 27 - GP de Bélgica - Spa-Francorchamps14. Agosto 03 - GP de Hungría - Budapest15. Agosto 31 - GP de Países Bajos - Zandvoort16. Septiembre 07 - GP de Italia - Monza17. Septiembre 21 - GP de Azerbaiyán - Bakú18. Octubre 05 - GP de Singapur - Marina Bay19. Octubre 19 - GP de Estados Unidos - Austin20. Octubre 26 - GP de México - Ciudad de México21. Noviembre 09 - GP de Brasil - São Paulo22. Noviembre 22 - GP de Las Vegas - Las Vegas23. Noviembre 30 - GP de Qatar - Losail24. Diciembre 07 - GP de Abu Dhabi - Yas MarinaStefano Domenicali, Presidente y Consejero Delegado de la Fórmula 1, declaró: "".Entretanto Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA, dijo: "".