Ayumu Iwasa releva a Daniel Ricciardo en las pruebas libres 1 del GP de Japón

¡Pilotearé en la prueba libres 1 del GP de Japón de F1! Estoy muy emocionado de volver a conducir un auto de F1... y es mi primera sesión oficial de F1.



Tengo muchas ganas de conducir el auto de Visa Cash App RB F1 Team frente a muchos fans!!!

I'll be driving for FP1 of F1 Japanese GP!???

I'm so excited to drive F1 car again! and it's my first official session of F1.



I'm very looking forward to drive Visa Cash App RB F1 Team car in front of many fans there!!!



