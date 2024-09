OFICIAL: Andrea Kimi Antonelli reemplazará a Lewis Hamilton en Mercedes en 2025

Nuestra alineación de pilotos para 2025 combina experiencia, talento, juventud y velocidad. Estamos entusiasmados con lo que George y Kimi aportan al equipo como pilotos individuales, pero también como pareja.



Nuestra nueva alineación es perfecta para abrir el siguiente capítulo de nuestra historia. También es una prueba de la fuerza de nuestro programa junior y de nuestra confianza en los talentos locales

Es una sensación increíble ser anunciado como piloto oficial de Mercedes junto a George para 2025. Llegar a la F1 es un sueño que he tenido desde que era pequeño; quiero agradecer al equipo el apoyo que me han dado en mi carrera hasta ahora y la fe que han mostrado en mí. Aún estoy aprendiendo mucho, pero me siento preparado para esta oportunidad. Me centraré en mejorar y ofrecer los mejores resultados posibles al equipo.

También me hace mucha ilusión ser compañero de equipo de George. Pasó por el programa junior del equipo como yo y es alguien por quien siento un gran respeto. Es superrápido, ganador de varios Grandes Premios, y ya me ha ayudado a mejorar como piloto. Estoy deseando aprender de él y trabajar juntos para rendir en la pista