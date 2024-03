Análisis - Lo positivo, negativo y la polémica del GP de Australia 2024 de F1

>Lo positivo

>Lo negativo

>La polémica

La tercera válida de la temporada 2024 de Fórmula 1, el Gran Premio de Australia, dejó varios temas para analizar. Aquí en detalle lo que nos llamó la atención, dividido en tres aspectos.Hace dos semanas se encontraba en el Hospital de las Fuerzas Armadas Rey Fahd de Jeddah, siendo intervenido por una apendicitis. Al día siguiente se presenta en el circuito, aún convaleciente para apoyar a su equipo y al novato Oliver Bearman. Pasan varios días de intenso trabajo en su recuperación, todo con el objetivo de llegar a Melbourne y poder subirse al auto. Rueda el viernes sin dolor y con buen ritmo. Llega el sábado y clasifica segundo. Sin duda todo estaba en su sitio y con buenas posibilidades para la carrera de hoy.Los ojos del mundo estaban en el valiente madrileño. Inició la carrera y de inmediato se conectó a Max Verstappen y en la vuelta dos lo pasó. Posteriormente el tricampeón tuvo una falla que lo obligó a retirarse de la competencia, algo que pocas veces se ha visto en su trayectoria en F1. Desde allí Carlos se colocó su capa de súper héroe y fue marcando un ritmo que lo postuló como favorito para llevarse la carrera. Cuidó sus neumáticos de forma impecable y le mostró a Ferrari que es digno piloto de su equipo, a pesar que este lo descartó para el próximo año, todo por el arribo de Lewis Hamilton. Tercera victoria en la Fórmula 1 para Carlos. ¡Olé!Gran nivel mostraron los pilotos de McLaren en Melbourne. Todo el fin de semana ha sido competitivos y el podio de Lando Norris lo demuestra. El local Oscar Piastri finalizó cuarto a 35 segundos de su compañero de equipo, sufriendo al comienzo con el graining con el compuesto duro.El equipo sigue progresando bajo la batuta de Zak Brown, a quien McLaren le entrega toda la confianza. Su reciente renovación hasta 2030 comprueba que se está realizando un gran trabajo.El japonés de corta estatura pero de enorme carácter, está sacando lo mejor de su repertorio con un auto limitado. Esta tarde terminó octavo tras librar buenos duelos y al final se vio beneficiado por la penalización de Alonso para escalar al séptimo puesto.Sin duda es el líder de Racing Bulls tras el pobre rendimiento de su compañero Daniel Ricciardo, quien tendrá que colocarse las pilas para no comenzar a labrar su camino de salida de la F1. Hoy inició decimoctavo y terminó decimosegundo.Desde el GP de Austria 2022 el equipo estadounidense sumaba con sus dos pilotos. Luego de ser cuestionados por la estrategia del pasado GP de Arabia Saudita en la que mediante con un comportamiento rayando en lo antideportivo por parte de Kevin Magnussen.Hoy terminaron en el noveno y décimo lugar con Nico Hülkenberg (a quien favoreció el Virtual Safety Car) y Kevin Magnussen respectivamente. Ahora son cuatro puntos lo que tiene el equipo de Kannapolis, los cuales lo ubican en el séptimo lugar del campeonato.Lleno total en el Albert Park. La organización relevó que 452.055 llenaron el escenario de los deportes a motor en Australia. Su fidelidad, respeto y entusiasmo por la Fórmula 1 esté dentro de las mejores aficiones del mundo.Adicionalmente el Gran Premio está muy bien organizado y los problemas del año pasado cuando varios aficionados invadieron la pista antes del final de la carrera, quedaron atrás. Se realizó un gran trabajo de socialización para evitar incidentes.La maniobra del final con George Russell, cambiando su punto de frenada, generó una fuerte colisión del piloto británico. Esto le generó una penalización de 20 segundos, debido a que no pudo imponérsele un Drive Through que era la sanción que le correspondía por manejo peligroso.Esta fue la única tacha del asturiano, quien venía marcando el ritmo que le permitía el Aston Martin AMR24. Al final terminó octavo, permitiendo el avance al sexto y séptimo lugar de su compañero Lance Stroll y de Yuki Tsunoda.Continúan los problemas en pits para este equipo. Luego de las fallas en Bahrein y Arabia Saudita, se presentaron en esta ocasión con Valtteri Bottas quien venía con una buena opción para entrar en los puntos.En cuanto a Guanyu Zhou, un problema con la caja de velocidades en el pit lo relegó al último lugar. El equipo tiene muchos problemas por resolver.Ante la colisión de George Russell y su desespero pidiendo una bandera roja ante el riesgo de ser impactado en mitad de la pista, la dirección de carrera solo activó el Virtual Safety Car, el cual baja la velocidad al 40%.Esta situación fue muy riesgosa para la integridad del piloto de Mercedes y afortunadamente no tenía nadie cerca. Esto pudo haber terminado de mala manera. La dirección de carrera estaba pensando más en terminar rápido el Gran Premio.