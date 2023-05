El español Alex Palou obtiene la pole position en las 500 millas de Indianápolis

Significa mucho para mí

Estuvo muy apretado, pero el equipo hizo un trabajo increíble. Estoy muy orgulloso de lo han hecho durante todo el mes y todo el año para llegar a este punto. Sabíamos que teníamos que ser agresivos, recortar mucho el auto para hacer una buena primera vuelta y tratar de ser consistentes. La cuarta vuelta fue realmente difícil mantenerla a fondo, pero lo conseguimos. Sabía que era una única oportunidad

Un día memorable tuvo el joven piloto español Alex Palou al obtener para su país la primera pole position en las 107 ediciones de las míticas 500 millas de Indianápolis.La sesión final con los seis más rápidos para conquistar el lugar de privilegio fue absolutamente apasionante. El primero en intentarlo fue Patricio 'Pato' O'Ward (Arrow McLaren). Turno seguido para el experimentado Scott Dixon. Allí el mexicano terminó por delante, asegundando por lo menos el top 5.Unos segundos después el turno fue para Alex Palou (Chip Ganassi Racing), sorprendiendo en su primera vuelta con 235.131 mph (378,406 km/h) de velocidad promedio. Al final de los cuatro giros su promedio fue de 234.217 mph (376,935 km/h) que lo colocaron provisionalmente en la pole.Posteriormente el neerlandés Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) estuvo muy cerca, quedando segundo a tan solo 6 milésimas con 234.217 mph. En el tercer lugar su ubicó en el sueco Felix Rosenqvist (Arrow McLaren) con 234.114 mph.", dijo Palou. "".Esta es la parrilla más rápida de la historia de las 500 Millas de Indianápolis. La velocidad media de los 33 autos fue de 232.184 mph, superando el récord de 231.023 mph establecido el año pasado.También ha sido la primera fila más igualada de la historia de las 500 Millas de Indianápolis en cuanto a velocidad, ya que 0,103 mph han separado a los tres primeros. El récord anterior era de 0,112 entre el poleman James Hinchcliffe, el clasificado n.º 2 Josef Newgarden y el clasificado n.º 3 Ryan Hunter-Reay en la 100.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis en 2016.Chip Ganassi Racing consigue así su tercera pole consecutiva en la Indy 500. Es el primer equipo en ganar tres poles consecutivas en Indy desde que el equipo Penske obtuvo cuatro consecutivas, de 1988 a 1991.Otro momento emotivo de la sesión de clasificación fue la disputa por el último cupo. Lo disputaban entre compañeros de equipo de Rahal Letterman, el británico Jack Harvey y el estadounidense Graham Rahal, este último hijo de la leyenda de la IndyCar, Bobby Rahal. Pues bien, el duelo salió a favor de Harvey con 229.166 mph respecto a las 229.159 mph de Rahal. De esta forma quedó fuera de la mítica carrera que tan solo tiene cupo para 33 participantes.Los entrenamientos para los 33 autos se llevarán a cabo hoy de 1 pm a 3 pm. ET. Las puertas para el público se abrirán a las 11 a.m. Es la última sesión en pista antes de la práctica final de 11 am -1 pm en el Miller Lite Carb Day, el viernes 26 de mayo.La 107ª edición de las 500 Millas de Indianápolis está programada para el domingo 28 de mayo a las 11 am ET (9 am México, 10 am Colombia, 12 pm Argentina).1. (10) Alex Palou, Honda, 02:33.7037 (234.217 mph)2. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 02:33.7077 (234.211)3. (6) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 02:33.7713 (234.114)4. (14) Santino Ferrucci, Chevrolet, 02:34.0695 (233.661)5. (5) Pato O'Ward, Chevrolet, 02:34.4015 (233.158)6. (9) Scott Dixon, Honda, 02:34.4066 (233.151)7. (7) Alexander Rossi, Chevrolet, 02:34.4332 (233.110)8. (11) Takuma Sato, Honda, 02:34.4416 (233.098)9. (66) Tony Kanaan, Chevrolet, 02:34.4558 (233.076)10. (8) Marcus Ericsson, Honda, 02:34.5801 (232.889)11. (55) Benjamin Pedersen, Chevrolet, 02:34.7246 (232.671)12. (12) Will Power, Chevrolet, 02:34.7488 (232.635)13. (33) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:34.7128 (232.689)14. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 02:34.7206 (232.677)15. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 02:34.7311 (232.662)16. (20) Conor Daly, Chevrolet, 02:34.8833 (232.433)17. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:34.9039 (232.402)18. (23) Ryan Hunter-Reay, Chevrolet, 02:35.0837 (232.133)19. (28) Romain Grosjean, Honda, 02:35.1744 (231.997)20. (06) Helio Castroneves, Honda, 02:35.2032 (231.954)21. (26) Colton Herta, Honda, 02:35.2055 (231.951)22. (60) Simon Pagenaud, Honda, 02:35.2539 (231.878)23. (18) David Malukas, Honda, 02:35.3270 (231.769)24. (98) Marco Andretti, Honda, 02:35.3857 (231.682)25. (24) Stefan Wilson, Chevrolet, 02:35.4083 (231.648)26. (29) Devlin DeFrancesco, Honda, 02:35.6061 (231.353)27. (78) Agustin Canapino, Chevrolet, 02:35.6287 (231.320)28. (77) Callum Ilott, Chevrolet, 02:35.7212 (231.182)29. (50) RC Enerson, Chevrolet, 02:35.7574 (231.129)30. (44) Katherine Legge, Honda, 02:35.7971 (231.070)31. (45) Christian Lundgaard, Honda, 02:36.7607 (229.649)32. (51) Sting Ray Robb, Honda, 02:36.8293 (229.549)33. (30) Jack Harvey, Honda, 02:37.0916 (229.166)