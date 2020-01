Nací viendo correr a Juan Pablo Montoya y estaré compartiendo pista con él por primera vez. Siempre ha sido mi ídolo y quien me inspiró a seguir corriendo a ir por la Fórmula 1



Han sido muchas las carreras benéficas o recreativas en las que han competido juntos durante los últimos años. Sin embargo este fin de semana en las 24 Horas de Daytona será la primera ocasión en la que los colombianos Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya se enfrentarán en una competencia oficial.A pesar que en esta carrera de duración estarán en categorías diferentes, será una gran experiencia en especial para Tatiana, quien no oculta su admiración por Juan Pablo: "", dijo la piloto de 26 años.Tatiana Calderón debutará en la Rolex 24 haciendo equipo con Rahel Frey (Suiza), Katherine Legge (Británica) y Christina Nielsen (Dinamarca), a bordo del Lamborghini Huracan GT3 EVO No. 19 del GEAR Racing.Entretanto Juan Pablo Montoya conducirá el Acura Dpi No. 6 del equipo Penske, junto con Dane Cameron (Estados Unidos) y Simon Pagenaud (Francia), con el objetivo puesto en anotarse su cuarto triunfo en la prueba (la ganó en 2007 – 2008 y 2013), y de iniciar con pie derecho la defensa del campeonato, además de conseguir su primera victoria en una carrera de resistencia con Penske en IMSA.En las 24 Horas de Daytona ellos no serán los únicos colombianos. Juan Piedrahita conducirá el auto Cadillac DPi-VR No.85 "El Banana Boat", de JDC Miller MotorSports junto a los pilotos Mateus Leist (Brasil), Chris Miller (Estados Unidos) y Tristan Vautier (Francia).10:05 AM a 11:05 AM - Práctica 112:45 PM a 2:15 PM - Práctica 24:15 PM a 4:30 PM - Clasificación (GTD)4:40 PM a 4:55 PM - Clasificación (GTLM)5:05 PM a 5:20 PM - Clasificación (DPi / LMP2)7:15 PM a 8:45 PM - Práctica 39:50 AM a 10:50 AM - Práctica 41:35 PM - Inicio Carrera1:35 PM - Final Carrera 24 Horas